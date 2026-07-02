"Roberto De Zerbi menjadi faktor utama" - Sandro Tonali menjelaskan alasannya memilih Tottenham daripada Manchester City menjelang penyelesaian transfer senilai £100 juta dari Newcastle

Tonali telah menyetujui kesepakatan untuk hengkang dari Newcastle dengan biaya transfer yang dilaporkan bisa mencapai £100 juta, di mana bujukan De Zerbi pada akhirnya menjadi penentu yang membuat Spurs berhasil merekrutnya.

Saat berbicara kepada Sky Sports mengenai kepindahannya ini, Tonali menjelaskan dengan jelas mengapa ia merasa proyek di Spurs adalah pilihan yang tepat untuk tahap berikutnya dalam kariernya pada saat ini. "Roberto De Zerbi adalah faktor yang sangat besar," jelas Tonali. "Saya telah mengikuti karyanya sejak lama, dan cara pandangnya terhadap sepak bola sangat selaras dengan saya. Saat saya berbicara dengannya, saya tahu inilah tempat yang saya inginkan."







