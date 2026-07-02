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"Roberto De Zerbi menjadi faktor utama" - Sandro Tonali menjelaskan alasannya memilih Tottenham daripada Manchester City menjelang penyelesaian transfer senilai £100 juta dari Newcastle
Pengaruh De Zerbi
Tonali telah menyetujui kesepakatan untuk hengkang dari Newcastle dengan biaya transfer yang dilaporkan bisa mencapai £100 juta, di mana bujukan De Zerbi pada akhirnya menjadi penentu yang membuat Spurs berhasil merekrutnya.
Saat berbicara kepada Sky Sports mengenai kepindahannya ini, Tonali menjelaskan dengan jelas mengapa ia merasa proyek di Spurs adalah pilihan yang tepat untuk tahap berikutnya dalam kariernya pada saat ini. "Roberto De Zerbi adalah faktor yang sangat besar," jelas Tonali. "Saya telah mengikuti karyanya sejak lama, dan cara pandangnya terhadap sepak bola sangat selaras dengan saya. Saat saya berbicara dengannya, saya tahu inilah tempat yang saya inginkan."
- AFP
Pertimbangan keluarga memengaruhi keputusan yang mengubah hidup
Di luar urusan sepak bola, Tonali mengungkapkan bahwa perubahan dalam keadaan keluarganya memainkan peran penting dalam keputusannya setelah tiga tahun tinggal di wilayah timur laut Inggris. "Ini adalah pilihan hidup bersama keluarga saya karena kami telah tinggal di Newcastle selama tiga tahun terakhir, dan tahun lalu, hidup kami berubah karena kelahiran anak kami," jelasnya.
"Jadi, kami memutuskan untuk sedikit mengubah gaya hidup kami, dan De Zerbi berperan besar dalam hal ini. Dia menjalankan tugasnya dan melakukannya dengan sangat baik. Dia melakukannya bukan hanya sebagai warga asli Brescia dan seorang teman, tetapi juga dengan benar-benar menunjukkan bahwa dia telah bekerja keras dan berkomitmen penuh terhadap pekerjaannya."
Newcastle diprediksi akan meraup keuntungan besar
Menurut ESPN, Spurs telah menyepakati biaya awal sebesar £92,5 juta ditambah £7,5 juta dalam bentuk bonus yang dapat diraih untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut, sehingga total paket transfer mencapai sekitar £100 juta. Newcastle awalnya mendatangkan Tonali dari AC Milan pada tahun 2023 dengan biaya £55 juta, yang berarti The Magpies berpotensi meraup keuntungan sekitar £45 juta dari pemain berusia 26 tahun tersebut.
Tonali diperkirakan akan mendapatkan gaji lebih dari £275.000 per minggu di klub barunya dan diharapkan terbang ke London untuk menjalani pemeriksaan medis serta menyelesaikan formalitas transfer. Ia menambahkan: “Newcastle menginginkan yang terbaik untuk saya, dan kami menginginkan kesepakatan terbaik untuk mereka, jadi saya pikir begitu prosesnya berjalan seperti ini, situasinya menjadi berbeda. Jadi kami semua senang, dan saya siap menghadapi tantangan baru ini.”
- Getty Images Sport
Periode yang sibuk bagi Spurs
Setelah mencapai kesepakatan untuk Tonali dan keberhasilan merekrut Martin Dubravka, Marcos Senesi, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke, serta Mateus Fernandes selama jendela transfer kali ini, Tottenham tetap aktif di bursa transfer untuk mencari tambahan pemain.
Spurs kini mengincar Eli Junior Kroupi dari Bournemouth, yang menawarkan fleksibilitas berharga berkat kemampuannya bermain baik sebagai penyerang maupun sayap kiri. Namun, ia bukan satu-satunya pemain yang dipertimbangkan. Rafael Leao dari AC Milan dan Savinho dari Manchester City juga masuk dalam daftar incaran klub, sementara Spurs berpotensi mendatangkan penyerang tengah lain untuk bersaing dengan Richarlison dan Dominic Solanke.