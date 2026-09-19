AFP
Diterjemahkan oleh
Roberto De Zerbi mengungkapkan frustrasi besar setelah Tottenham Hotspur mendapat cemoohan saat meninggalkan lapangan usai kekalahan buruk dari Aston Villa
Atmosfer beracun di London utara
Atmosfer beracun menyelimuti stadion saat para pendukung Tottenham Hotspur mencemooh tim mereka dengan keras ketika meninggalkan lapangan usai kekalahan 3-2 dari Aston Villa. Reaksi marah dari tribun itu menandai tonggak suram, karena klub tersebut kini telah kalah dalam 50 dari 141 pertandingan Premier League di kandang modern mereka. Kerapuhan lini belakang yang terlihat mendorong kesabaran basis suporter hingga ke batas absolut. Spurs masih tanpa kemenangan di liga setelah lima pertandingan, setelah baru mencetak dua gol pertama mereka pada musim ini pada menit-menit akhir dalam laga kacau ini.
- AFP
De Zerbi bereaksi atas kekalahan
Menghadapi media sesaat setelah peluit akhir berbunyi, De Zerbi tidak bisa menyembunyikan kemarahannya terkait rapuhnya lini belakang yang memicu reaksi begitu keras dari suporter tuan rumah. Sang manajer secara spesifik menyoroti kacau-balau pertahanan yang membuat tim asuhan Unai Emery mengambil kendali penuh atas pertandingan. De Zerbi berkata: "Hari ini saya sangat kecewa, sangat sedih, dan sangat frustrasi dengan performa kami. Kami sama sekali tidak boleh kalah dalam pertandingan ini dengan cara seperti ini. Kami tidak boleh kebobolan gol kedua itu. Kami tidak boleh kehilangan keseimbangan. Cara kami kebobolan gol kedua itu sungguh luar biasa."
Kesalahan di lini pertahanan memicu kemarahan suporter
Kemarahan di tribune terus memuncak sepanjang Sabtu sore ketika Aston Villa tanpa ampun memanfaatkan kelengahan pertahanan yang mengejutkan. Johan Manzambi membuka skor pada masa injury time babak pertama saat Micky van de Ven berada di luar lapangan untuk menerima perawatan. Frustrasi mencapai puncaknya ketika Nicolas Jackson dengan mudah mengalahkan Van de Ven untuk membuat skor menjadi 2-0, sebelum Emiliano Buendia menambahkan gol ketiga yang spektakuler dari jarak jauh. Meski gol-gol telat dari pemain pengganti Conor Gallagher dan Jan Paul van Hecke memperkecil ketertinggalan, itu hanya menjadi hiburan singkat dan gagal mencegah cemoohan keras yang menyambut peluit akhir.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya pada De Zerbi?
De Zerbi akan memanfaatkan jeda internasional yang akan datang untuk menilai situasi dan segera mengatasi kerentanan parah di lini pertahanan ini. Sang manajer menghadapi tekanan yang kian besar untuk kembali meraih dukungan suporter Tottenham Hotspur yang frustrasi dan mengangkat timnya dari peringkat ke-18. Tottenham selanjutnya akan bertandang ke Old Trafford untuk menghadapi Manchester United pada 10 Oktober, sementara Aston Villa akan berusaha melanjutkan momentum krusial ini.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami