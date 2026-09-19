Menghadapi media sesaat setelah peluit akhir berbunyi, De Zerbi tidak bisa menyembunyikan kemarahannya terkait rapuhnya lini belakang yang memicu reaksi begitu keras dari suporter tuan rumah. Sang manajer secara spesifik menyoroti kacau-balau pertahanan yang membuat tim asuhan Unai Emery mengambil kendali penuh atas pertandingan. De Zerbi berkata: "Hari ini saya sangat kecewa, sangat sedih, dan sangat frustrasi dengan performa kami. Kami sama sekali tidak boleh kalah dalam pertandingan ini dengan cara seperti ini. Kami tidak boleh kebobolan gol kedua itu. Kami tidak boleh kehilangan keseimbangan. Cara kami kebobolan gol kedua itu sungguh luar biasa."