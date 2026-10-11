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Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

Roberto De Zerbi mengungkapkan bahwa ia 'mencium' Rodrigo Bentancur setelah kartu merah dalam hasil imbang Tottenham melawan Manchester United

R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
R. Bentancur
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Manchester United
Premier League

Roberto De Zerbi mengungkapkan kekagumannya terhadap kartu merah Rodrigo Bentancur dalam hasil imbang dramatis Tottenham melawan Manchester United. Sang manajer mengakui ia mencium gelandang itu di ruang ganti, seraya mengklaim insiden kacau tersebut menunjukkan karakter yang tepat dibutuhkan timnya yang sedang kesulitan.

  • Hasil imbang dramatis di akhir laga

    Tottenham menyelamatkan hasil imbang dramatis 1-1 melawan United setelah periode akhir yang kacau. Bryan Mbeumo membawa tim tamu unggul, membuat Spurs berada di ambang kekalahan keempat mereka dalam enam pertandingan.

    Pertandingan meledak pada menit ke-78 ketika Bentancur dikartu merah karena menanduk Luke Shaw. Pemain Uruguay itu bereaksi agresif setelah bek kiri tersebut mendorongnya hingga jatuh ke tanah menyusul tekel ceroboh.

    Meski bermain dengan sepuluh orang, Tottenham merespons dengan brilian. Dominic Solanke menanduk bola dengan sentuhan tipis jauh di masa injury time untuk mengamankan satu poin krusial bagi timnya.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Reaksi aneh De Zerbi

    De Zerbi memberikan reaksi yang mengejutkan terhadap kartu merah itu, dengan mengakui bahwa ia senang dengan agresivitas yang ditunjukkan pemainnya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya secara pribadi berterima kasih kepada sang gelandang setelah peluit akhir.

    "Saya mencium Bentancur di ruang ganti karena kami membutuhkan tipe reaksi seperti ini, karakter seperti ini," kata De Zerbi kepada Sky Sports. "Sepakbola adalah karakter. Saya menyukai situasi dengan kartu merah itu."

    Sang manajer menjelaskan bahwa ia tidak ingin para pemain mendapat kartu merah, tetapi menghargai penolakan mendadak untuk kalah. Ia menambahkan: "Pada momen itu mungkin dengan 10 pemain kami bermain dengan lebih berani, lebih berenergi."

  • Menemukan semangat yang tepat

    Tottenham menciptakan beberapa peluang besar pada babak pertama, tetapi dikecewakan oleh penyelesaian akhir yang buruk. De Zerbi tampak semakin frustrasi di tepi lapangan ketika timnya terus menyia-nyiakan peluang. Namun, sang manajer meyakini penampilan tersebut menjadi titik balik.

    "Hari ini adalah pertandingan ketika untuk pertama kalinya musim ini kami menunjukkan bahwa kami adalah sebuah tim," jelasnya. "Kami bermain untuk rekan setim, kami bermain bersama, kami tetap berada di dalam pertandingan dalam setiap situasi. Saya sangat senang karena saya melihat semangat yang tepat, karakter yang tepat."

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  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Mencari kemenangan pertama

    Hasil imbang itu membuat Tottenham berada di peringkat ke-18 klasemen liga dengan hanya tiga poin dari enam pertandingan pembuka mereka. Ini baru kali keempat dalam sejarah klub mereka gagal memenangi satu pun dari enam laga liga pertama.

    Tottenham akan berusaha akhirnya meraih kemenangan pertama dan keluar dari zona degradasi dalam waktu dekat. Mereka akan kembali beraksi saat menghadapi Coventry City pada 19 Oktober.

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