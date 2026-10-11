Getty Images Sport
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Roberto De Zerbi mengungkapkan bahwa ia 'mencium' Rodrigo Bentancur setelah kartu merah dalam hasil imbang Tottenham melawan Manchester United
Hasil imbang dramatis di akhir laga
Tottenham menyelamatkan hasil imbang dramatis 1-1 melawan United setelah periode akhir yang kacau. Bryan Mbeumo membawa tim tamu unggul, membuat Spurs berada di ambang kekalahan keempat mereka dalam enam pertandingan.
Pertandingan meledak pada menit ke-78 ketika Bentancur dikartu merah karena menanduk Luke Shaw. Pemain Uruguay itu bereaksi agresif setelah bek kiri tersebut mendorongnya hingga jatuh ke tanah menyusul tekel ceroboh.
Meski bermain dengan sepuluh orang, Tottenham merespons dengan brilian. Dominic Solanke menanduk bola dengan sentuhan tipis jauh di masa injury time untuk mengamankan satu poin krusial bagi timnya.
- Getty Images Sport
Reaksi aneh De Zerbi
De Zerbi memberikan reaksi yang mengejutkan terhadap kartu merah itu, dengan mengakui bahwa ia senang dengan agresivitas yang ditunjukkan pemainnya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya secara pribadi berterima kasih kepada sang gelandang setelah peluit akhir.
"Saya mencium Bentancur di ruang ganti karena kami membutuhkan tipe reaksi seperti ini, karakter seperti ini," kata De Zerbi kepada Sky Sports. "Sepakbola adalah karakter. Saya menyukai situasi dengan kartu merah itu."
Sang manajer menjelaskan bahwa ia tidak ingin para pemain mendapat kartu merah, tetapi menghargai penolakan mendadak untuk kalah. Ia menambahkan: "Pada momen itu mungkin dengan 10 pemain kami bermain dengan lebih berani, lebih berenergi."
Menemukan semangat yang tepat
Tottenham menciptakan beberapa peluang besar pada babak pertama, tetapi dikecewakan oleh penyelesaian akhir yang buruk. De Zerbi tampak semakin frustrasi di tepi lapangan ketika timnya terus menyia-nyiakan peluang. Namun, sang manajer meyakini penampilan tersebut menjadi titik balik.
"Hari ini adalah pertandingan ketika untuk pertama kalinya musim ini kami menunjukkan bahwa kami adalah sebuah tim," jelasnya. "Kami bermain untuk rekan setim, kami bermain bersama, kami tetap berada di dalam pertandingan dalam setiap situasi. Saya sangat senang karena saya melihat semangat yang tepat, karakter yang tepat."
- Getty Images Sport
Mencari kemenangan pertama
Hasil imbang itu membuat Tottenham berada di peringkat ke-18 klasemen liga dengan hanya tiga poin dari enam pertandingan pembuka mereka. Ini baru kali keempat dalam sejarah klub mereka gagal memenangi satu pun dari enam laga liga pertama.
Tottenham akan berusaha akhirnya meraih kemenangan pertama dan keluar dari zona degradasi dalam waktu dekat. Mereka akan kembali beraksi saat menghadapi Coventry City pada 19 Oktober.
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