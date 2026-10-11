Roberto De Zerbi mengungkapkan bahwa ia 'mencium' Rodrigo Bentancur setelah kartu merah dalam hasil imbang Tottenham melawan Manchester United

Tottenham menyelamatkan hasil imbang dramatis 1-1 melawan United setelah periode akhir yang kacau. Bryan Mbeumo membawa tim tamu unggul, membuat Spurs berada di ambang kekalahan keempat mereka dalam enam pertandingan.

Pertandingan meledak pada menit ke-78 ketika Bentancur dikartu merah karena menanduk Luke Shaw. Pemain Uruguay itu bereaksi agresif setelah bek kiri tersebut mendorongnya hingga jatuh ke tanah menyusul tekel ceroboh.

Meski bermain dengan sepuluh orang, Tottenham merespons dengan brilian. Dominic Solanke menanduk bola dengan sentuhan tipis jauh di masa injury time untuk mengamankan satu poin krusial bagi timnya.