Retret taktis ini dibingkai sebagai intervensi yang diperlukan untuk menyelamatkan musim yang dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi para pendukung Tottenham Hotspur. Skuad itu kesulitan menemukan ritme apa pun di lapangan, dan De Zerbi berharap perubahan suasana akan memantik daya saing yang dibutuhkan untuk keluar dari zona degradasi.

Tujuan utama dari perjalanan ke Marbella adalah membangun chemistry dalam skuad yang mengalami transformasi besar selama bursa transfer musim panas. Tottenham mengesahkan pengeluaran mencengangkan lebih dari £250 juta untuk mendatangkan 10 wajah baru, tetapi investasi itu gagal memberikan hasil instan. Masuknya talenta-talenta baru menciptakan dinamika yang tidak padu dan De Zerbi sangat ingin memperbaikinya melalui interaksi sosial dan taktis yang lebih intens, jauh dari gangguan di London.

Datangnya beberapa rekrutan papan atas pada pekan terakhir bursa transfer semakin memperumit proses integrasi. Pemain seperti Savio, Tosin Adarabioyo, Mykhailo Mudryk, dan Omar Marmoush hanya memiliki waktu terbatas untuk beradaptasi dengan tuntutan spesifik De Zerbi serta gaya bermain rekan-rekan setim baru mereka. Jadwal domestik yang padat, ditambah jeda karena komitmen internasional, membatasi jumlah waktu berkualitas yang dihabiskan skuad lengkap bersama di lapangan latihan.