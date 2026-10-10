Getty Images Sport
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Roberto De Zerbi menggelar pemusatan latihan dadakan di Marbella untuk menyelamatkan musim Tottenham yang kacau
Langkah drastis demi awal tanpa kemenangan
Tottenham dijadwalkan berangkat ke kamp latihan cuaca hangat di Marbella segera setelah laga Premier League berintensitas tinggi melawan Manchester United di Old Trafford pada Sabtu ini, seperti dilaporkan BBC Sport. Keputusan ini diambil saat De Zerbi berupaya menghentikan kemerosotan mengejutkan yang membuat klub London Utara itu terpuruk di dasar klasemen kasta tertinggi. Dengan hanya meraih dua poin dari kemungkinan 15 poin, tekanan terhadap juru taktik Italia itu kian meningkat untuk segera membalikkan keadaan.
Waktu pelaksanaan agenda ini terbilang tidak lazim, karena datang begitu awal pada musim gugur dan tak lama setelah jeda internasional utama. Namun, dengan jeda sembilan hari antara laga melawan United dan pertandingan kandang berikutnya kontra Coventry yang baru promosi, De Zerbi melihat adanya celah kesempatan.
- AFP
Mengintegrasikan perombakan bernilai jutaan poundsterling
Retret taktis ini dibingkai sebagai intervensi yang diperlukan untuk menyelamatkan musim yang dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk bagi para pendukung Tottenham Hotspur. Skuad itu kesulitan menemukan ritme apa pun di lapangan, dan De Zerbi berharap perubahan suasana akan memantik daya saing yang dibutuhkan untuk keluar dari zona degradasi.
Tujuan utama dari perjalanan ke Marbella adalah membangun chemistry dalam skuad yang mengalami transformasi besar selama bursa transfer musim panas. Tottenham mengesahkan pengeluaran mencengangkan lebih dari £250 juta untuk mendatangkan 10 wajah baru, tetapi investasi itu gagal memberikan hasil instan. Masuknya talenta-talenta baru menciptakan dinamika yang tidak padu dan De Zerbi sangat ingin memperbaikinya melalui interaksi sosial dan taktis yang lebih intens, jauh dari gangguan di London.
Datangnya beberapa rekrutan papan atas pada pekan terakhir bursa transfer semakin memperumit proses integrasi. Pemain seperti Savio, Tosin Adarabioyo, Mykhailo Mudryk, dan Omar Marmoush hanya memiliki waktu terbatas untuk beradaptasi dengan tuntutan spesifik De Zerbi serta gaya bermain rekan-rekan setim baru mereka. Jadwal domestik yang padat, ditambah jeda karena komitmen internasional, membatasi jumlah waktu berkualitas yang dihabiskan skuad lengkap bersama di lapangan latihan.
Mencari persatuan di bawah matahari Spanyol
Pimpinan klub mendukung rencana De Zerbi, dengan mengakui bahwa skuad dengan wajah baru ini membutuhkan periode khusus untuk membangun kekompakan agar menjadi satu unit yang padu. Perjalanan ini dipandang sebagai momen "reset" bagi para pemain untuk menyelaraskan diri dengan filosofi sang manajer. Menurut laporan BBC Sport, kurangnya kesempatan untuk membangun chemistry telah diidentifikasi sebagai faktor utama dalam ketidakmampuan tim mengubah periode-periode dominan dalam pertandingan menjadi tiga poin.
Ekspektasi internal tetap tinggi meski start yang suram, dan ada keyakinan bahwa kualitas dalam skuad pada akhirnya akan terlihat setelah hubungan antarpemain terbangun. Marbella menawarkan privasi dan iklim yang dibutuhkan agar skuad bisa terlibat dalam percakapan yang jujur dan membangun kepercayaan yang diperlukan untuk pertarungan bertahan di Premier League serta upaya menanjak kembali menuju zona Eropa.
- Getty Images Sport
Titik balik krusial di depan
Pertandingan mendatang melawan Coventry setelah pemusatan latihan di Spanyol kini dipandang sebagai laga yang wajib dimenangi bagi De Zerbi. Kegagalan meraih kemenangan atas tim promosi itu akan semakin memanaskan spekulasi mengenai kesesuaian sang manajer untuk proyek jangka panjang ini. Dukungan finansial signifikan dari dewan klub pada musim panas berarti kesabaran mereka akan terbatas jika hasil tidak membaik secara drastis setelah intervensi latihan mendadak ini.
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