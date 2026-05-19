Roberto De Zerbi mengatakan bahwa rasa benci terhadap Tottenham seharusnya menjadi motivasi bagi para pemain bintang dalam perjuangan bertahan di Liga Premier
Spurs menghadapi ujian krusial untuk bertahan di liga
Tottenham memasuki fase akhir musim dengan selisih dua poin di atas zona degradasi, serta memiliki selisih gol yang jauh lebih baik dibandingkan rival sekotanya, West Ham United, meski telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit. Tim asuhan De Zerbi hanya membutuhkan satu poin dari dua laga sisa melawan Chelsea dan Everton untuk secara matematis memastikan kelangsungan mereka di Liga Premier. Perjalanan yang menantang ke Stamford Bridge menanti di laga berikutnya, di mana para pendukung tuan rumah akan berusaha memperparah penderitaan tim tamu. Namun, pelatih asal Italia itu telah mendesak skuadnya untuk menghadapi atmosfer yang semakin memanas tersebut.
De Zerbi justru menikmati reaksi negatif dari luar
Saat berbicara kepada media menjelang derby London yang krusial, De Zerbi menegaskan bahwa kebencian yang tampaknya meluas dari para pendukung rival yang menginginkan Spurs terdegradasi seharusnya dapat meningkatkan tingkat motivasi skuadnya. Menyikapi tekanan yang intens dan rivalitas historis tersebut, mantan pelatih Brighton itu mengatakan: "Kita harus menemukan motivasi baru dari tekanan ini. Jika semua orang ingin Tottenham terdegradasi, itu adalah motivasi besar bagi saya dan saya harap juga bagi para pemain saya. Kita harus menerima bahwa sepak bola itu menarik karena adanya rivalitas. Bagus untuk membayangkan diri kita merayakan kemenangan di stadion mereka. Itulah alasan mengapa sepak bola seperti ini, bukan?"
Kesombongan menjadi pendorong utama
Spurs telah menunjukkan pertahanan yang kokoh sejak De Zerbi mengambil alih kendali, dengan hanya kebobolan satu gol di babak pertama dalam lima pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Menuntut para pemainnya untuk menyalurkan rasa ketidakpuasan bersama menjadi penampilan yang gigih, ia menambahkan: "Ini adalah motivasi, ini adalah tantangan. Jika tantangannya semakin berat, lebih baik bagi kami untuk menemukan motivasi baru dan tetap fokus untuk bersatu dari awal hingga akhir pertandingan.
"Rasa bangga adalah motivasi yang luar biasa. Rasa bangga, jika semua orang ingin Tottenham terdegradasi, saya pikir bagi setiap pemain Tottenham, setiap penggemar Tottenham, dan semua orang yang bekerja di dalam Tottenham, itu harus menjadi motivasi terbesar."
Kutukan Stamford Bridge akan terpatahkan
Tottenham harus mengatasi rekor historis yang sangat buruk di Stamford Bridge, mengingat mereka hanya meraih satu kemenangan dalam 35 kunjungan tandang terakhir ke markas Chelsea di liga. Meskipun hanya membutuhkan hasil imbang, De Zerbi telah memperingatkan para pemainnya dengan tegas agar tidak bermain untuk mengamankan hasil imbang pada Selasa malam, dan menambahkan: "Kita tidak boleh memulai pertandingan dengan niat untuk imbang. Kita harus memulai pertandingan, mempersiapkan diri, dan membahas dalam rapat bahwa kita harus memenangkan pertandingan. Semua orang ingin tetap bertahan, semua orang ingin mencapai tujuan ini, dan baru setelah itu kita bisa membicarakan segala hal."