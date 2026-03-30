Roberto De Zerbi mengalahkan Harry Redknapp! Akankah Tottenham yang sedang terpuruk harus menanggung akibatnya karena mengabaikan nama-nama yang sudah dikenal dalam perjuangan bertahan di Liga Premier?
Manajer Tottenham berikutnya: Masa jabatan Tudor berlangsung selama 44 hari
Ada spekulasi bahwa Spurs mungkin akan mengambil langkah tersebut saat memberhentikan pelatih asal Denmark, Frank, pada 11 Februari. Alih-alih, tongkat estafet diserahkan kepada pelatih asal Kroasia, Tudor, namun ia hanya bertahan selama tujuh pertandingan dalam kurun waktu 44 hari sebelum akhirnya dipecat.
Meskipun penunjukan sementara pertama tidak berjalan sesuai rencana, opsi untuk menunjuk pelatih sementara lainnya tetap tersedia bagi dewan direksi Tottenham. Nama-nama mantan favorit seperti Redknapp dan Hoddle kembali muncul dalam daftar kandidat, bersama dengan mantan manajer tim utama seperti Ryan Mason dan Tim Sherwood.
Alih-alih memilih seseorang yang sudah mengenal klub, dengan semangat dan gairah yang perlu dihidupkan kembali, Tottenham tampaknya siap menaruh kepercayaan pada mantan manajer Brighton dan Marseille, De Zerbi.
Apakah De Zerbi pilihan yang tepat untuk Tottenham?
Dia sudah menghadapi penolakan dari beberapa kelompok suporter, padahal perpecahan internal adalah hal terakhir yang dibutuhkan Spurs saat ini. Ketika ditanya apakah ini merupakan langkah berisiko lagi—meski kali ini sedikit lebih terukur—mantan kiper Tottenham, Friedel—mengatakan kepada GOAL: "Saya rasa para penggemar Tottenham harus menyambutnya dengan tangan terbuka jika mereka berhasil mendatangkannya. Saya ragu dia akan mempertimbangkan untuk mengambil pekerjaan ini tanpa klausul keluar di musim panas jika mereka terdegradasi, yang akan sangat disayangkan karena berarti Anda merekrut manajer lain hanya untuk menggantinya lagi di musim panas.
“Tapi jika mereka bisa menarik seseorang seperti De Zerbi, maka saya pikir itu akan menjadi rekrutan luar biasa pada tahap musim ini karena itu tidak mudah. Saya pikir jika Anda bisa mendapatkannya dan menandatangani kontrak jangka panjang tanpa klausul pembatalan, itu sangat bagus.
“Jika tidak bisa, maka menurut saya mereka harus mencari sosok seperti Harry Redknapp atau mungkin Ryan Mason, seseorang yang mengenal para penggemar, seperti Tim Sherwood atau Glenn Hoddle, seseorang yang bisa menyatukan semua orang untuk tujuh pertandingan terakhir ini.”
Haruskah Spurs memilih seseorang yang sudah mengenal klub tersebut?
Ketika ditanya apakah pengalaman masa lalunya di Spurs akan lebih bermanfaat bagi klub di masa krisis, Friedel menambahkan: “Saya sudah mengatakan itu sebelum mereka merekrut Tudor. Saya pikir itu adalah waktu yang tepat bagi Harry Redknapp untuk mengambil alih. Benar-benar begitu. Dan bukan berarti saya menentang Igor Tudor, saya hanya menginginkan seseorang yang mengenal klub ini dan memahami Liga Premier.
“Selain itu, melihat para pemain, mereka sedang sangat kurang percaya diri dan saya menyebut nama Harry karena saya mengenalnya secara pribadi, saya pernah bermain untuknya sehingga saya tahu bagaimana dia akan bereaksi terhadap para penggemar dan media serta bagaimana dia akan bersikap terhadap para pemain.
“Namun, De Zerbi adalah pelatih yang luar biasa dan dia menguasai Liga Premier dari dalam ke luar, yang sangat penting saat ini. Dan saya yakin, dengan semua pengalamannya sebagai pelatih, dia tahu bahwa saat ini bukan waktunya untuk papan taktik, melainkan saatnya untuk membangun kepercayaan diri para pemain.
“Semoga mereka juga bisa mendapatkan kembali beberapa pemain dari cedera, yang pada tahap musim ini akan seperti rekrutan baru—mereka telah dihantam cedera parah dalam dua musim terakhir. Mereka adalah pemain-pemain hebat yang memegang peran kunci dalam tim. Jadi, jika De Zerbi ditunjuk dan setidaknya dua pemain kembali dari cedera, maka saya akan sangat yakin bahwa mereka akan bertahan di Premier League.”
Jadwal pertandingan Tottenham musim 2025-26: Tak ada lagi gangguan dalam pertarungan menghindari degradasi
Itu pernyataan yang berani dengan tujuh pertandingan tersisa. Namun, Spurs saat ini masih bisa bertahan di atas permukaan. Mereka telah tergelincir kembali ke peringkat ke-17 di Liga Premier — posisi yang mereka raih pada akhir musim lalu — dan hanya unggul satu poin dari zona degradasi.
Tudor hanya meraih satu poin dari lima pertandingan liga yang dipimpinnya - hasil imbang 1-1 di kandang Liverpool - dan menyaksikan timnya tersingkir dari Liga Champions di babak 16 besar. Tidak ada lagi gangguan yang harus dihadapi Spurs dan mereka akan kembali beraksi pada hari Minggu saat bertandang ke Sunderland.