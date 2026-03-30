Roberto De Zerbi mengalahkan Harry Redknapp! Akankah Tottenham yang sedang terpuruk harus menanggung akibatnya karena mengabaikan nama-nama yang sudah dikenal dalam perjuangan bertahan di Liga Premier?

Ketika ditanya apakah pengalaman masa lalunya di Spurs akan lebih bermanfaat bagi klub di masa krisis, Friedel menambahkan: “Saya sudah mengatakan itu sebelum mereka merekrut Tudor. Saya pikir itu adalah waktu yang tepat bagi Harry Redknapp untuk mengambil alih. Benar-benar begitu. Dan bukan berarti saya menentang Igor Tudor, saya hanya menginginkan seseorang yang mengenal klub ini dan memahami Liga Premier.

“Selain itu, melihat para pemain, mereka sedang sangat kurang percaya diri dan saya menyebut nama Harry karena saya mengenalnya secara pribadi, saya pernah bermain untuknya sehingga saya tahu bagaimana dia akan bereaksi terhadap para penggemar dan media serta bagaimana dia akan bersikap terhadap para pemain.

“Namun, De Zerbi adalah pelatih yang luar biasa dan dia menguasai Liga Premier dari dalam ke luar, yang sangat penting saat ini. Dan saya yakin, dengan semua pengalamannya sebagai pelatih, dia tahu bahwa saat ini bukan waktunya untuk papan taktik, melainkan saatnya untuk membangun kepercayaan diri para pemain.

“Semoga mereka juga bisa mendapatkan kembali beberapa pemain dari cedera, yang pada tahap musim ini akan seperti rekrutan baru—mereka telah dihantam cedera parah dalam dua musim terakhir. Mereka adalah pemain-pemain hebat yang memegang peran kunci dalam tim. Jadi, jika De Zerbi ditunjuk dan setidaknya dua pemain kembali dari cedera, maka saya akan sangat yakin bahwa mereka akan bertahan di Premier League.”