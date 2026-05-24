Roberto De Zerbi menegaskan bahwa ia akan tetap bertahan di Tottenham meskipun klub tersebut terdegradasi dari Liga Premier

Meskipun ancaman degradasi ke divisi dua semakin mendekat, De Zerbi telah berupaya meredam spekulasi mengenai kepergiannya dalam waktu dekat dari Tottenham Hotspur Stadium. Mantan manajer Brighton ini menandatangani kontrak lima tahun yang menguntungkan saat menggantikan pelatih sementara Igor Tudor, dan ia bertekad untuk menuntaskan kontraknya terlepas dari posisi tim di klasemen.

Dalam konferensi pers prapertandingan, pelatih asal Italia itu ditanya apakah ia akan tetap bertahan jika hal yang tak terbayangkan itu terjadi. Ia tetap teguh, dengan menyatakan: “Ya, saya mengonfirmasi semuanya. Bagi saya, menjadi pelatih Tottenham tetap merupakan suatu kehormatan, bahkan jika pada hari Minggu kami bermain untuk menghindari degradasi, itu bukan masalah. Saya menganggap sepak bola lebih dari sekadar klasemen, lebih dari sekadar level permainan.”