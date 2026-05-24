Roberto De Zerbi menegaskan bahwa ia akan tetap bertahan di Tottenham meskipun klub tersebut terdegradasi dari Liga Premier
De Zerbi berkomitmen pada proyek jangka panjang Tottenham
Meskipun ancaman degradasi ke divisi dua semakin mendekat, De Zerbi telah berupaya meredam spekulasi mengenai kepergiannya dalam waktu dekat dari Tottenham Hotspur Stadium. Mantan manajer Brighton ini menandatangani kontrak lima tahun yang menguntungkan saat menggantikan pelatih sementara Igor Tudor, dan ia bertekad untuk menuntaskan kontraknya terlepas dari posisi tim di klasemen.
Dalam konferensi pers prapertandingan, pelatih asal Italia itu ditanya apakah ia akan tetap bertahan jika hal yang tak terbayangkan itu terjadi. Ia tetap teguh, dengan menyatakan: “Ya, saya mengonfirmasi semuanya. Bagi saya, menjadi pelatih Tottenham tetap merupakan suatu kehormatan, bahkan jika pada hari Minggu kami bermain untuk menghindari degradasi, itu bukan masalah. Saya menganggap sepak bola lebih dari sekadar klasemen, lebih dari sekadar level permainan.”
Misi bertahan hidup mencapai titik kritis
Situasi di N17 semakin genting seiring musim yang mendekati puncaknya. Spurs kini hanya unggul dua poin dari zona degradasi, dengan kesadaran bahwa hanya kemenangan atas Everton yang dapat menjamin kelangsungan mereka di liga. Jika mereka tergelincir, West Ham sudah siap mengamankan peluang untuk menyalip mereka ke peringkat ke-17, yang berpotensi mengakhiri masa tinggal Tottenham yang panjang di kasta tertinggi.
De Zerbi menegaskan bahwa ia tidak terkejut dengan sulitnya tugas ini, mengingat kondisi klub saat ia tiba pada akhir Maret. “Saya tidak datang ke sini saat klub berada di papan tengah,” jelasnya. “Situasinya seperti ini, lebih banyak pertandingan tetapi situasinya tidak terlalu berbeda. Jika saya datang, itu karena saya pikir ada kondisi yang tepat, kualitas yang tepat, dan pemain yang tepat untuk mencapai target.”
De Zerbi tidak terpaku pada klasemen liga
Filosofi pelatih asal Italia ini menunjukkan keterikatan yang mendalam terhadap proyek klub, bukan sekadar prestise liga. Dengan menyatakan bahwa sepak bola adalah “lebih dari sekadar klasemen,” ia telah sejalan dengan para pendukung yang sangat mendambakan stabilitas setelah masa-masa yang kacau. Ini adalah sikap berani bagi seorang pelatih yang nilainya tetap tinggi di pasar Eropa.
Baik saat melatih di Liga Premier maupun mempersiapkan kampanye Championship, De Zerbi bersikukuh bahwa hasil West Ham atau posisi akhir klasemen tidak akan mengubah keputusannya. “Saat menandatangani kontrak lima tahun, saya menegaskan bahwa saya akan tetap berada di klub ‘apa pun yang terjadi’ musim depan,” tegasnya kembali.
Menyoroti pertandingan penentu Everton
Saat Spurs bersiap menjamu Everton, pelatih asal Italia itu menuntut fokus penuh, bahkan dengan tegas menyatakan bahwa laga krusial untuk bertahan di liga ini membawa tekanan yang lebih besar daripada final turnamen Eropa bergengsi. Setelah menjuarai Liga Europa di Bilbao setahun yang lalu, perbedaan situasi di Tottenham Hotspur Stadium terasa sangat mencolok.
"Lebih mudah bermain di final Liga Europa daripada bermain melawan Tottenham vs Everton, 100 persen. Tekanan yang dirasakan benar-benar berbeda, tetapi jika kami memenangkan pertandingan ini, ada kebanggaan lain, emosi lain, dan perasaan lain," tutup De Zerbi.