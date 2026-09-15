Getty Images Sport
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Roberto De Zerbi mendukung bintang Tottenham yang sedang kesulitan, Dominic Solanke, untuk mengakhiri paceklik gol dalam laga krusial melawan Liverpool
De Zerbi tetap menaruh kepercayaan penuh pada Solanke
De Zerbi secara terbuka mendukung Solanke untuk menemukan kembali ketajamannya, dengan menegaskan bahwa ia memiliki "kepercayaan yang sangat, sangat besar" kepada sang penyerang meski sedang melalui periode performa yang mengecewakan. Solanke, yang bergabung dengan Spurs dalam transfer senilai £55 juta dari Bournemouth pada 2024, kesulitan mencetak gol belakangan ini ketika Tottenham gagal mencetak gol dalam empat laga terakhir mereka di Premier League.
Berbicara menjelang duel putaran ketiga Carabao Cup melawan Liverpool, De Zerbi memberikan gambaran mendalam tentang karakter dan potensi sang penyerang. "Dom adalah sosok yang sensitif," jelas ahli taktik asal Italia itu. "Dia perlu merasakan kepercayaan penuh, dan dari saya, dia punya kepercayaan yang sangat, sangat besar. Saya yakin dia bisa mencetak 10-15 gol, tentu saja. Dia sudah mencetak gol di Bournemouth, jadi kenapa dia tidak bisa mencetak gol di Tottenham? Ini olahraga yang sama. Sensitif karena dia pria yang cerdas. Orang yang sensitif itu cerdas. Mungkin [dia mengalami] banyak cedera, mungkin dia tidak merasa berada dalam kondisi fisik terbaik, mungkin dia ingin melakukan sesuatu yang berbeda di lapangan. Tapi sekarang dia belum fit. Dia harus bermain."
- AFP
Mengatasi minimnya gol Tottenham
Tekanan terhadap lini serang Tottenham Hotspur kian meningkat, yang dalam beberapa pekan terakhir tampak tumpul, termasuk saat bermain imbang 0-0 di kandang melawan Everton. De Zerbi proaktif dalam upayanya memperbaiki masalah tersebut, dengan menerapkan sesi analisis video yang intens dan bahkan mengajak skuad makan malam bersama untuk membangun kebersamaan tim. Sang manajer menegaskan bahwa kualitas para pemain sudah jelas dan ia fokus pada detail-detail kecil dalam pengambilan keputusan mereka di sepertiga akhir lapangan untuk membalikkan keadaan.
"Hari ini dalam pertemuan dengan para pemain kami berbicara tentang sepertiga akhir lapangan dan saya mengatakan sekarang saya ingin membuat klip individual untuk semua pemain, agar setelah makan malam para pemain pulang dan bekerja serta berkembang, sebagai bercanda. Tetapi jika Anda menganalisis 30 menit pertama, ada banyak, banyak peluang ketika hanya satu detail yang berbeda, umpan yang lebih baik, keputusan yang lebih baik dan itu akan mengubah jalannya pertandingan itu," ujarnya.
Menuntut perubahan mentalitas
Di luar penyesuaian taktik dan perubahan personel, De Zerbi menuntut perubahan psikologis dari para pemainnya untuk memutus siklus inkonsistensi yang telah membelit klub. Ia menekankan pentingnya kepercayaan diri dan stabilitas, seraya memperingatkan soal budaya perubahan terus-menerus yang kerap menghambat kemajuan di klub-klub besar.
"Jika kami ingin berubah dari dua atau tiga musim terakhir, kami harus lebih kuat di sini. Kami harus percaya pada kualitas para pemain dan keputusan yang kami buat satu bulan lalu. Atau kami berubah. Anda bisa mengganti pemain atau mengganti pelatih ... ganti, ganti, ganti dan tidak ada yang berubah. Atau Anda tetap teguh, tetap rendah hati dan dengan semangat yang tepat untuk bekerja. Saya percaya pada para pemain saya. Saya berharap mereka percaya pada diri mereka sendiri seperti saya percaya kepada mereka," kata De Zerbi.
- Getty Images Sport
Kabar terbaru cedera dan rotasi skuad untuk Anfield
Perjalanan ke Anfield menghadirkan tantangan berat bagi Tottenham, yang tidak pernah menang di stadion tersebut dalam 17 pertandingan. De Zerbi terpaksa merombak susunan pemainnya karena beberapa pemain absen dalam skuadnya. Gelandang Sandro Tonali dipastikan absen pada laga melawan Liverpool setelah mengalami cedera ringan, sementara Pedro Porro dan James Maddison masih belum tersedia untuk dipilih. Namun, ada kabar lebih baik terkait Destiny Udogie, yang kembali berpeluang bermain, dan Mohammed Kudus, yang kini dinilai siap menjadi starter. Satu nama yang tetap tidak masuk adalah Richarlison. Meski memenuhi syarat untuk bermain di Carabao Cup, penyerang asal Brasil itu tidak akan terlibat dalam skuad untuk hari pertandingan.
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