Roberto De Zerbi mendukung bintang Tottenham yang sedang kesulitan, Dominic Solanke, untuk mengakhiri paceklik gol dalam laga krusial melawan Liverpool

De Zerbi secara terbuka mendukung Solanke untuk menemukan kembali ketajamannya, dengan menegaskan bahwa ia memiliki "kepercayaan yang sangat, sangat besar" kepada sang penyerang meski sedang melalui periode performa yang mengecewakan. Solanke, yang bergabung dengan Spurs dalam transfer senilai £55 juta dari Bournemouth pada 2024, kesulitan mencetak gol belakangan ini ketika Tottenham gagal mencetak gol dalam empat laga terakhir mereka di Premier League.

Berbicara menjelang duel putaran ketiga Carabao Cup melawan Liverpool, De Zerbi memberikan gambaran mendalam tentang karakter dan potensi sang penyerang. "Dom adalah sosok yang sensitif," jelas ahli taktik asal Italia itu. "Dia perlu merasakan kepercayaan penuh, dan dari saya, dia punya kepercayaan yang sangat, sangat besar. Saya yakin dia bisa mencetak 10-15 gol, tentu saja. Dia sudah mencetak gol di Bournemouth, jadi kenapa dia tidak bisa mencetak gol di Tottenham? Ini olahraga yang sama. Sensitif karena dia pria yang cerdas. Orang yang sensitif itu cerdas. Mungkin [dia mengalami] banyak cedera, mungkin dia tidak merasa berada dalam kondisi fisik terbaik, mungkin dia ingin melakukan sesuatu yang berbeda di lapangan. Tapi sekarang dia belum fit. Dia harus bermain."