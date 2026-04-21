Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Roberto De Zerbi memuji 'ikatan istimewa' yang dimilikinya dengan Xavi Simons setelah penampilan 'luar biasa' bintang Tottenham itu saat melawan Brighton
- AFP
Hubungan taktis dengan nomor 10
De Zerbi meyakini bahwa latar belakangnya sebagai gelandang kreatif adalah kunci di balik kedekatan yang langsung terjalin antara dirinya dan Simons. Pemain berusia 22 tahun itu menjadi motor serangan Spurs saat imbang 2-2 melawan Brighton, memberikan umpan assist untuk gol pembuka Pedro Porro sebelum mencetak gol sendiri lewat tendangan spektakuler pada menit ke-77.
- Getty Images Sport
'Beruntung bisa bekerja sama denganku'
Dalam wawancara dengan SpursPlay, pelatih asal Italia itu menjelaskan bahwa peran Simons saat ini mirip dengan yang pernah ia jalani sebagai pemain. Ia mengatakan bahwa kesamaan-kesamaan ini telah menciptakan ikatan khusus di antara mereka.
"Dia beruntung bisa bekerja sama denganku – bukan karena aku hebat, tapi karena aku pernah menjadi nomor 10," jelas De Zerbi. "Apa yang dia pikirkan sekarang, itulah yang aku pikirkan 20 tahun yang lalu. Jadi, kami memiliki ikatan khusus. Aku memiliki ikatan khusus dengan semua pemain nomor 10 yang pernah aku latih. Saya menyukai pemain nomor 10. Seorang pemain nomor 10 harus memahami bahwa ia harus mencetak gol dan memberikan assist, bukan hanya bermain untuk menyenangkan orang lain – gol dan assist."
Harapan yang tinggi terhadap pemain asal Belanda itu
Sejak bergabung dari RB Leipzig dengan nilai transfer yang dilaporkan sebesar £52 juta musim panas lalu, Simons telah mencetak dua gol dan lima assist dalam 27 penampilannya di Liga Premier. Meskipun De Zerbi merasa optimis dengan performa Simons belakangan ini, ia telah menetapkan standar tinggi bagi pemain internasional Belanda tersebut, menuntut kontribusi nyata di setiap pertandingan untuk membenarkan posisinya di starting XI.
"Dia bermain sangat baik, pertandingan yang hebat," tambah De Zerbi. "Saya pikir dia bisa bermain semakin baik, karena pemain seperti ini, dia perlu merasakan kepercayaan dari manajer, dan saya di sini untuk memberikan semua kepercayaan yang dia butuhkan, karena saya pernah menjadi pemain, saya pernah menjadi nomor 10, dan saya pikir saya tahu apa yang dia pikirkan, karena saya berpikir sama ketika saya masih menjadi pemain. Saya pikir saya beruntung memiliki pemain ini di tim saya, tetapi dia juga beruntung karena dengan nomor 10, saya bisa memahami lebih baik daripada pelatih lain."
- Getty Images Sport
Laga yang wajib dimenangkan di Molineux
Spurs masih mencari kemenangan pertama mereka di Liga Premier 2026 dan akan menghadapi ujian krusial pada Sabtu ini saat bertandang ke Molineux untuk menghadapi Wolves yang berada di dasar klasemen. Setelah kebobolan gol penyama kedudukan pada menit ke-95 dari Brighton, skuad ini harus segera mengembalikan ketenangan pertahanan mereka agar tetap bertahan di Liga Premier — mengingat mereka saat ini berada di peringkat ke-18.
Setelah lawatan ke Midlands, Spurs akan menghadapi jadwal pertandingan yang berat melawan beberapa tim papan atas, yang berarti tiga poin akhir pekan ini hampir mutlak diperlukan jika De Zerbi ingin menginspirasi timnya untuk lolos dari degradasi di akhir musim.