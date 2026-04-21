Roberto De Zerbi memuji 'ikatan istimewa' yang dimilikinya dengan Xavi Simons setelah penampilan 'luar biasa' bintang Tottenham itu saat melawan Brighton

Dalam wawancara dengan SpursPlay, pelatih asal Italia itu menjelaskan bahwa peran Simons saat ini mirip dengan yang pernah ia jalani sebagai pemain. Ia mengatakan bahwa kesamaan-kesamaan ini telah menciptakan ikatan khusus di antara mereka.

"Dia beruntung bisa bekerja sama denganku – bukan karena aku hebat, tapi karena aku pernah menjadi nomor 10," jelas De Zerbi. "Apa yang dia pikirkan sekarang, itulah yang aku pikirkan 20 tahun yang lalu. Jadi, kami memiliki ikatan khusus. Aku memiliki ikatan khusus dengan semua pemain nomor 10 yang pernah aku latih. Saya menyukai pemain nomor 10. Seorang pemain nomor 10 harus memahami bahwa ia harus mencetak gol dan memberikan assist, bukan hanya bermain untuk menyenangkan orang lain – gol dan assist."