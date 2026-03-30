Roberto De Zerbi memperingatkan bahwa dewan direksi Tottenham bisa 'merusak' reputasinya, sementara Rio Ferdinand menyoroti risiko yang terkait dengan penggantian Igor Tudor

Ferdinand telah mengungkapkan keraguan serius mengenai struktur internal di Tottenham dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi pelatih ternama seperti De Zerbi, yang kini muncul sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Tudor pasca pemecatannya baru-baru ini.

Meskipun mengakui infrastruktur kelas dunia di klub tersebut, sang pakar menyarankan bahwa masalahnya jauh lebih dalam daripada sekadar lapangan, dan secara langsung menuding dewan direksi. Juara Liga Europa saat ini berada hanya satu poin di atas zona degradasi setelah kekalahan telak 3-0 dari Nottingham Forest.

Ferdinand menyatakan: “Dengar, saat ini saya akan lebih khawatir tentang hierarki, saya akan menyelidiki hal itu. Mengapa semuanya menjadi begitu buruk bagi begitu banyak orang? Nama-nama besar, yang baru… mengapa tempat ini tidak bisa berkembang? Saya tidak mengerti karena mereka memiliki segalanya di sana… apakah mereka [hierarki] akan menjadi penghalang bagi saya [manajer Tottenham berikutnya] di belakang layar? Apakah mereka akan merusak reputasi saya lebih jauh lagi sekarang? Bagaimana situasi di sini?”