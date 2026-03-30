Roberto De Zerbi memperingatkan bahwa dewan direksi Tottenham bisa 'merusak' reputasinya, sementara Rio Ferdinand menyoroti risiko yang terkait dengan penggantian Igor Tudor
Ferdinand mempertanyakan petinggi Tottenham
Ferdinand telah mengungkapkan keraguan serius mengenai struktur internal di Tottenham dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi pelatih ternama seperti De Zerbi, yang kini muncul sebagai kandidat terkuat untuk menggantikan Tudor pasca pemecatannya baru-baru ini.
Meskipun mengakui infrastruktur kelas dunia di klub tersebut, sang pakar menyarankan bahwa masalahnya jauh lebih dalam daripada sekadar lapangan, dan secara langsung menuding dewan direksi. Juara Liga Europa saat ini berada hanya satu poin di atas zona degradasi setelah kekalahan telak 3-0 dari Nottingham Forest.
Ferdinand menyatakan: “Dengar, saat ini saya akan lebih khawatir tentang hierarki, saya akan menyelidiki hal itu. Mengapa semuanya menjadi begitu buruk bagi begitu banyak orang? Nama-nama besar, yang baru… mengapa tempat ini tidak bisa berkembang? Saya tidak mengerti karena mereka memiliki segalanya di sana… apakah mereka [hierarki] akan menjadi penghalang bagi saya [manajer Tottenham berikutnya] di belakang layar? Apakah mereka akan merusak reputasi saya lebih jauh lagi sekarang? Bagaimana situasi di sini?”
Risiko bagi karier manajerial yang sedang berkembang
Tottenham telah menjadikan De Zerbi sebagai target utama untuk membawa mereka keluar dari zona degradasi, namun Ferdinand khawatir lingkungan di klub tersebut dapat menghambat kreativitasnya. Manajer tersebut dilaporkan sedang dalam tahap negosiasi lanjutan untuk kontrak berdurasi lima tahun, namun mantan pemain internasional Inggris itu tetap tidak yakin bahwa langkah ini bijaksana mengingat posisi klub yang saat ini sangat dekat dengan zona degradasi serta bergantinya manajer yang gagal secara beruntun, termasuk Thomas Frank dan Tudor.
Ferdinand menambahkan: “Saya selalu mendukung De Zerbi, saya pikir dia manajer yang hebat. Dia manajer yang cerdas, selalu mencari cara baru dan inovatif untuk membangun timnya. Ini mungkin waktu yang tepat untuk merekrutnya, tapi apakah Spurs berada dalam situasi yang tepat untuknya? Saya harus jujur, saya tidak akan pergi ke Spurs saat ini. Saya hanya merasa ini adalah klub yang sedang dalam kondisi sangat buruk dan sudah terlalu banyak manajer yang gagal di sana.”
De Zerbi muncul sebagai prioritas utama bagi Spurs
De Zerbi telah membangun reputasi yang cemerlang sebagai pelatih dengan pemikiran taktis yang inovatif. Sebelum hengkang dari Marseille bulan lalu, pelatih berusia 46 tahun ini memimpin 33 pertandingan pada musim 2025-26 dan berhasil meraih 18 kemenangan. Selama 69 pertandingan yang dipimpinnya bersama klub Prancis tersebut, ia membawa tim meraih 39 kemenangan. Hal ini menyusul masa suksesnya di Brighton, di mana ia memimpin 89 pertandingan dan mencatatkan 38 kemenangan, serta masa kerjanya di Shakhtar Donetsk, yang membukukan 20 kemenangan mengesankan hanya dalam 30 pertandingan. Tottenham berharap pengalaman manajerialnya yang luas, termasuk masa kerjanya di Sassuolo dan Benevento, dapat menyelamatkan musim mereka.
Apa langkah selanjutnya bagi Tottenham?
Klub ini berada dalam posisi yang genting, menduduki peringkat ke-17 di klasemen Liga Premier dengan hanya mengoleksi 30 poin setelah 31 pertandingan. Mereka unggul tipis satu poin atas West Ham yang berada di zona degradasi, sementara Burnley dan Wolves tertinggal jauh dengan masing-masing mengoleksi 20 dan 17 poin.
Untuk memastikan kelangsungan di liga, Tottenham harus menghadapi tujuh pertandingan yang menantang. Periode krusial ini dimulai dengan laga tandang melawan Sunderland pada 12 April, dilanjutkan dengan pertandingan penting melawan Wolves yang berada di dasar klasemen pada 25 April. Klub ini akan menjamu Leeds United yang berada di peringkat ke-15 pada 9 Mei, dan juga harus melewati pertandingan sulit melawan Aston Villa dan Chelsea sebelum mengakhiri musim mereka melawan Everton pada 24 Mei.