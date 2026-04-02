Roberto De Zerbi meminta maaf atas komentarnya mengenai Mason Greenwood setelah mendapat reaksi keras dari para penggemar Tottenham
De Zerbi menanggapi kontroversi sebelumnya
De Zerbi telah berupaya menjembatani kesenjangan dengan para pendukung setia Tottenham dengan meminta maaf atas komentar yang dilontarkannya terkait Greenwood. Kontroversi ini bermula dari masa De Zerbi di Ligue 1, di mana ia bekerja sama erat dengan mantan penyerang Manchester United tersebut. Setelah ditunjuk sebagai pengganti Igor Tudor di London utara, berbagai kelompok pendukung mengungkapkan kekhawatiran mereka, dengan Tottenham Hotspur Supporters' Trust menyatakan bahwa komentar De Zerbi di masa lalu berpotensi "menciptakan perpecahan di antara para pendukung" di saat persatuan sangat penting untuk mendukung tim. Dalam wawancara resmi pertamanya sebagai bos Spurs, De Zerbi berusaha mengklarifikasi posisinya dan menyampaikan penyesalan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada para penggemar.
"Saya tidak pernah bermaksud meremehkan masalah kekerasan terhadap perempuan"
De Zerbi dengan tegas menekankan bahwa pernyataan sebelumnya tidak dimaksudkan untuk meremehkan masalah sosial yang serius. "Saya tidak pernah bermaksud meremehkan masalah kekerasan terhadap perempuan, atau kekerasan terhadap siapa pun secara lebih luas," jelas mantan manajer Brighton itu. "Sepanjang hidup saya, saya selalu membela mereka yang lebih rentan dan rapuh. Saya secara konsisten berjuang dan mengambil sikap untuk berada di pihak mereka yang paling berisiko.
"Kalian yang mengenal saya dengan baik pasti tahu bahwa saya bukanlah tipe orang yang berkompromi demi memenangkan lebih banyak pertandingan atau meraih gelar tambahan. Saya minta maaf jika saya menyinggung perasaan siapa pun terkait topik ini. Saya memiliki seorang putri dan saya sangat peka terhadap hal-hal seperti ini, dan saya selalu begitu. Saya berharap seiring berjalannya waktu, orang-orang akan mengenal saya lebih baik dan memahami bahwa pada saat itu saya tidak bermaksud mengambil sikap."
Masalah hukum yang dihadapi Greenwood
De Zerbi sebelumnya pernah menggambarkan Greenwood sebagai "orang baik" saat bekerja dengannya di Marseille, membela karakter sang penyerang setelah ia terlibat masalah hukum saat masih terdaftar sebagai pemain Man Utd. Greenwood ditangkap pada 31 Januari 2022 atas dugaan pemerkosaan dan penganiayaan. Pada Oktober tahun itu, ia didakwa dengan satu tuduhan percobaan pemerkosaan, satu tuduhan perilaku mengontrol dan memaksa, serta satu tuduhan penganiayaan yang mengakibatkan cedera fisik. Tuduhan terhadap Greenwood, yang selalu ia bantah, dibatalkan pada Februari 2023 karena "kombinasi dari penarikan saksi kunci dan bukti baru yang terungkap membuat tidak ada lagi prospek realistis untuk vonis bersalah."
Greenwood bermain dalam 68 pertandingan untuk Marseille di bawah asuhan De Zerbi setelah bergabung dengan klub tersebut dari United pada musim panas 2024. De Zerbi mengatakan saat ditanya mengenai kasus kriminal masa lalu Greenwood selama masa jabatannya di Orange Velodrome: "Dia orang baik, dia telah membayar harga yang sangat mahal atas apa yang terjadi, harga yang sangat mahal. Dia telah menemukan lingkungan yang tepat baginya. Kami telah membantunya dan memberinya kasih sayang. Dia sedikit introvert, tapi saya mengenal dia dan keluarganya."
De Zerbi menatap laga melawan Sunderland
Sebelum kepindahan Greenwood ke Marseille resmi disepakati, De Zerbi juga pernah menyatakan: "Mason adalah pemain kelas dunia, tapi kami belum merekrutnya. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya tidak terbiasa ikut campur dalam kehidupan pribadi para pemain saya. Jika dia datang ke sini, kalian harus tahu bahwa saya memperlakukan semua pemain saya seperti anak-anak saya sendiri."
De Zerbi kini akan mengalihkan perhatiannya ke persiapan untuk pertandingan pertamanya di bangku cadangan Tottenham, saat klub berusaha menghindari degradasi dari Liga Premier, dengan pertandingan tandang ke Sunderland yang dijadwalkan pada 12 April.