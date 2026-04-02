Roberto De Zerbi meminta maaf atas komentarnya mengenai Mason Greenwood setelah mendapat reaksi keras dari para penggemar Tottenham

De Zerbi dengan tegas menekankan bahwa pernyataan sebelumnya tidak dimaksudkan untuk meremehkan masalah sosial yang serius. "Saya tidak pernah bermaksud meremehkan masalah kekerasan terhadap perempuan, atau kekerasan terhadap siapa pun secara lebih luas," jelas mantan manajer Brighton itu. "Sepanjang hidup saya, saya selalu membela mereka yang lebih rentan dan rapuh. Saya secara konsisten berjuang dan mengambil sikap untuk berada di pihak mereka yang paling berisiko.

"Kalian yang mengenal saya dengan baik pasti tahu bahwa saya bukanlah tipe orang yang berkompromi demi memenangkan lebih banyak pertandingan atau meraih gelar tambahan. Saya minta maaf jika saya menyinggung perasaan siapa pun terkait topik ini. Saya memiliki seorang putri dan saya sangat peka terhadap hal-hal seperti ini, dan saya selalu begitu. Saya berharap seiring berjalannya waktu, orang-orang akan mengenal saya lebih baik dan memahami bahwa pada saat itu saya tidak bermaksud mengambil sikap."