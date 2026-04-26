Goal.com
Live
simons(C)Getty Images
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Roberto De Zerbi memberikan kabar terbaru mengenai cedera Xavi Simons dan Dominic Solanke setelah kedua pemain Tottenham itu terpaksa ditarik keluar dalam kemenangan atas Wolves

X. Simons
D. Solanke
R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
Premier League

Manajer Tottenham, Roberto De Zerbi, memberikan kabar terbaru mengenai Xavi Simons dan Dominic Solanke setelah kedua penyerang tersebut mengalami cedera dalam kemenangan krusial 1-0 atas Wolves. Kemenangan ini memberi harapan bagi Spurs dalam perjuangan mereka untuk menghindari degradasi, namun kehilangan duo bintang mereka dapat sangat memengaruhi upaya mereka untuk bertahan di Liga Premier.

  • Kekhawatiran akan degradasi semakin meningkat meski meraih kemenangan penting

    De Zerbi mengakui bahwa ketakutan akan degradasi sangat memengaruhi timnya, meskipun Tottenham berhasil meraih kemenangan langka 1-0 saat bertandang ke markas Wolves. Hasil ini membuat klub tersebut berada di peringkat ke-18 dengan 34 poin, tertinggal dua poin dari West Ham United yang berada di peringkat ke-17 dalam perjuangan untuk bertahan di Liga Premier. Kemenangan yang sangat dibutuhkan ini terhalangi oleh cedera yang dialami dua pemain kunci. Dengan hanya empat pertandingan krusial tersisa melawan Aston Villa, Leeds United, Chelsea, dan Everton, kehilangan pemain inti mana pun merupakan pukulan telak bagi tim yang sedang berjuang keras untuk menghindari degradasi.

    • Iklan
  • Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Simons dilarikan dengan tandu karena mengalami cedera lutut

    Momen paling mengkhawatirkan di Molineux terjadi ketika Simons harus ditandu keluar lapangan pada menit ke-63. Gelandang tersebut mengalami cedera lutut dan, setelah awalnya mencoba melanjutkan permainan, ia terjatuh kembali ke lapangan. Ia kemudian digantikan oleh Lucas Bergvall. Menanggapi kondisi sang pemain, De Zerbi menyatakan: "Ada masalah dengan lututnya. Kita akan lihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Xavi karena Anda tahu masalah lututnya. Dia merasa sakit, tapi sekarang saya sudah berbicara dengannya dan dia merasa lebih baik daripada saat dia mengalami cedera."

  • Solanke semakin memperparah masalah lini serang Spurs

    Sebelum insiden di lini tengah yang disebutkan tadi, Spurs sudah kehilangan Solanke sebelum babak pertama berakhir. Penyerang berusia 28 tahun itu, yang musim ini terus-menerus mengalami masalah pergelangan kaki, terjatuh saat tidak sedang menguasai bola. Meskipun pelatih kepala masih belum yakin kapan tepatnya ia bisa kembali bermain, ia mengatakan bahwa ini "bukan masalah besar" dibandingkan dengan cedera-cedera sebelumnya. "Solanke mengalami cedera otot," tegas De Zerbi. "Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang akan kami lewatkan tanpa dia."

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Menunggu hasil penilaian medis yang mendesak

    Tottenham harus menanti dengan cemas dalam beberapa hari ke depan sementara tim medis memeriksa kedua pemain tersebut. Dengan laga tandang yang menantang melawan Aston Villa yang berada di peringkat kelima yang akan digelar Minggu depan, skuad tersebut sangat berharap hasil pemeriksaan medisnya positif guna memperbesar peluang mereka untuk lolos dari zona degradasi.

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT