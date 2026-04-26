Roberto De Zerbi memberikan kabar terbaru mengenai cedera Xavi Simons dan Dominic Solanke setelah kedua pemain Tottenham itu terpaksa ditarik keluar dalam kemenangan atas Wolves
Kekhawatiran akan degradasi semakin meningkat meski meraih kemenangan penting
De Zerbi mengakui bahwa ketakutan akan degradasi sangat memengaruhi timnya, meskipun Tottenham berhasil meraih kemenangan langka 1-0 saat bertandang ke markas Wolves. Hasil ini membuat klub tersebut berada di peringkat ke-18 dengan 34 poin, tertinggal dua poin dari West Ham United yang berada di peringkat ke-17 dalam perjuangan untuk bertahan di Liga Premier. Kemenangan yang sangat dibutuhkan ini terhalangi oleh cedera yang dialami dua pemain kunci. Dengan hanya empat pertandingan krusial tersisa melawan Aston Villa, Leeds United, Chelsea, dan Everton, kehilangan pemain inti mana pun merupakan pukulan telak bagi tim yang sedang berjuang keras untuk menghindari degradasi.
Simons dilarikan dengan tandu karena mengalami cedera lutut
Momen paling mengkhawatirkan di Molineux terjadi ketika Simons harus ditandu keluar lapangan pada menit ke-63. Gelandang tersebut mengalami cedera lutut dan, setelah awalnya mencoba melanjutkan permainan, ia terjatuh kembali ke lapangan. Ia kemudian digantikan oleh Lucas Bergvall. Menanggapi kondisi sang pemain, De Zerbi menyatakan: "Ada masalah dengan lututnya. Kita akan lihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Saya ingin tahu lebih banyak tentang Xavi karena Anda tahu masalah lututnya. Dia merasa sakit, tapi sekarang saya sudah berbicara dengannya dan dia merasa lebih baik daripada saat dia mengalami cedera."
Solanke semakin memperparah masalah lini serang Spurs
Sebelum insiden di lini tengah yang disebutkan tadi, Spurs sudah kehilangan Solanke sebelum babak pertama berakhir. Penyerang berusia 28 tahun itu, yang musim ini terus-menerus mengalami masalah pergelangan kaki, terjatuh saat tidak sedang menguasai bola. Meskipun pelatih kepala masih belum yakin kapan tepatnya ia bisa kembali bermain, ia mengatakan bahwa ini "bukan masalah besar" dibandingkan dengan cedera-cedera sebelumnya. "Solanke mengalami cedera otot," tegas De Zerbi. "Saya tidak tahu berapa banyak pertandingan yang akan kami lewatkan tanpa dia."
Menunggu hasil penilaian medis yang mendesak
Tottenham harus menanti dengan cemas dalam beberapa hari ke depan sementara tim medis memeriksa kedua pemain tersebut. Dengan laga tandang yang menantang melawan Aston Villa yang berada di peringkat kelima yang akan digelar Minggu depan, skuad tersebut sangat berharap hasil pemeriksaan medisnya positif guna memperbesar peluang mereka untuk lolos dari zona degradasi.