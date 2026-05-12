Roberto De Zerbi meluapkan kemarahannya terhadap wasit yang 'tidak tenang' saat manajer Tottenham mempertanyakan keputusan VAR yang krusial dalam laga imbang melawan Leeds
Tel berubah dari pahlawan menjadi penjahat
Tottenham tampaknya akan unggul empat poin dari West Ham yang berada di peringkat ke-18 ketika Mathys Tel membuka skor lewat tendangan melengkung indah dari jarak 20 yard tak lama setelah babak kedua dimulai. Namun, sore hari sang pemain muda Prancis itu berubah menjadi mimpi buruk ketika upaya tendangan salto yang ceroboh di dalam kotak penaltinya sendiri mengenai Ethan Ampadu, yang berujung pada keputusan penalti setelah tinjauan VAR. Dominic Calvert-Lewin mengeksekusi tendangan penalti tersebut untuk memberi Leeds satu poin, sementara Spurs pada akhirnya berutang budi kepada kiper Antonin Kinsky atas penyelamatan gemilang di menit-menit akhir yang mencegah kekalahan telak.
De Zerbi mempertanyakan keputusan wasit
De Zerbi jelas kesal dengan keputusan wasit, khususnya terkait klaim penalti untuk James Maddison di menit-menit akhir yang diabaikan meski sudah diperiksa VAR. Mengenai penampilan wasit, pelatih asal Italia itu mengatakan kepada BBC Match of the Day: "VAR dalam laga West Ham-Arsenal menunjukkan adanya pelanggaran, itu jelas. Hari ini, sejujurnya saya tidak melihatnya. Saya tidak menonton penalti Maddison, mungkin ya, mungkin tidak. Saya mendengar asisten saya, tapi saya tidak ingin terlibat dalam polemik. Wasit tidak tenang hari ini. Mungkin dia merasakan tekanan dari kemarin? Dia manusia dan hal itu bisa terjadi, tapi tidak masalah. Dia bagus di lapangan. Kami mempersiapkan dua pertandingan berikutnya."
Fokus pada kemampuan bertahan hidup
Hasil ini membuat Tottenham hanya unggul dua poin dari zona degradasi, karena gagal memanfaatkan sepenuhnya kekalahan kontroversial West Ham baru-baru ini melawan Arsenal. Saat membahas penampilan tim dan perjuangan menghindari degradasi, De Zerbi mengatakan: "Saya rasa kita harus mempertimbangkan hasilnya, tetapi kita juga harus mempertimbangkan penampilannya. Kami bermain bagus, kami mengumpulkan poin, dalam empat pertandingan terakhir kami meraih delapan poin. Selamat untuk Leeds, mereka bermain hebat, mereka harus menjalani pertandingan terakhir di kandang West Ham dan kami yakin mereka akan bermain dengan cara yang sama."
Ujian kelangsungan hidup dalam derby London
Tottenham kini harus menghadapi laga tandang yang berat ke markas Chelsea pada 19 Mei, di mana kehilangan poin lagi bisa membuat mereka tergelincir ke tiga besar terbawah, tergantung pada hasil pertandingan lainnya. Skuad ini akan mendapat dorongan dari kembalinya Maddison yang sudah pulih, yang tampil mengesankan dalam penampilan perdananya sejak mengalami cedera lutut parah pada pramusim, namun disiplin pertahanan tetap menjadi perhatian setelah kesalahan fatal yang dilakukan Tel. Dengan hanya tersisa dua pertandingan, tim asal London Utara ini harus menemukan konsistensi untuk menghindari degradasi yang fatal ke Championship.