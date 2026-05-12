Roberto De Zerbi meluapkan kemarahannya terhadap wasit yang 'tidak tenang' saat manajer Tottenham mempertanyakan keputusan VAR yang krusial dalam laga imbang melawan Leeds

De Zerbi jelas kesal dengan keputusan wasit, khususnya terkait klaim penalti untuk James Maddison di menit-menit akhir yang diabaikan meski sudah diperiksa VAR. Mengenai penampilan wasit, pelatih asal Italia itu mengatakan kepada BBC Match of the Day: "VAR dalam laga West Ham-Arsenal menunjukkan adanya pelanggaran, itu jelas. Hari ini, sejujurnya saya tidak melihatnya. Saya tidak menonton penalti Maddison, mungkin ya, mungkin tidak. Saya mendengar asisten saya, tapi saya tidak ingin terlibat dalam polemik. Wasit tidak tenang hari ini. Mungkin dia merasakan tekanan dari kemarin? Dia manusia dan hal itu bisa terjadi, tapi tidak masalah. Dia bagus di lapangan. Kami mempersiapkan dua pertandingan berikutnya."