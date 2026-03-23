Roberto De Zerbi ke Tottenham? Mantan pelatih Brighton dan Marseille bersedia kembali ke Liga Premier, namun dengan satu syarat

Situasi kepelatihan masih sangat tidak menentu, karena masa depan Igor Tudor sebagai pelatih kepala sementara kembali dipertanyakan setelah kekalahan akhir pekan lalu. Sejak mengambil alih, pelatih asal Kroasia ini telah memimpin tujuh pertandingan, menderita lima kekalahan, dan hanya meraih satu hasil imbang. Satu-satunya kemenangannya, yaitu kemenangan 3-2 atas Atletico Madrid, terasa seperti kekalahan karena hal itu memastikan tersingkirnya mereka dari Liga Champions setelah kekalahan 5-2 pada leg pertama. Namun, prioritas utama klub saat ini adalah mendukungnya setelah meninggalnya ayahnya. Tottenham merilis pernyataan: “Seluruh pihak di Tottenham Hotspur sangat berduka mendengar kabar meninggalnya ayah Igor Tudor, Mario. Doa dan belasungkawa kami tertuju kepada Igor dan keluarganya di masa yang sangat sulit ini.”