Roberto De Zerbi ke Tottenham? Mantan pelatih Brighton dan Marseille bersedia kembali ke Liga Premier, namun dengan satu syarat
Pembicaraan sedang berlangsung terkait posisi manajer Tottenham
Menurut The Telegraph, Tottenham telah melakukan pembicaraan dengan De Zerbi terkait posisi pelatih kepala tetap. Pelatih asal Italia tersebut saat ini sedang menganggur setelah meninggalkan klub Prancis tersebut atas kesepakatan bersama pada bulan Februari. Spurs tengah berjuang keras untuk menghindari degradasi setelah kalah 3-0 di kandang dari Nottingham Forest pada hari Minggu, namun mereka secara aktif merencanakan strategi untuk bertahan di liga. De Zerbi juga dipandang sebagai kandidat potensial untuk Manchester United dan Liverpool, jika Arne Slot meninggalkan Anfield, namun ia benar-benar tertarik dengan proyek di klub tersebut jika mereka berhasil menghindari degradasi ke Championship.
Masa depan Tudor masih belum pasti
Situasi kepelatihan masih sangat tidak menentu, karena masa depan Igor Tudor sebagai pelatih kepala sementara kembali dipertanyakan setelah kekalahan akhir pekan lalu. Sejak mengambil alih, pelatih asal Kroasia ini telah memimpin tujuh pertandingan, menderita lima kekalahan, dan hanya meraih satu hasil imbang. Satu-satunya kemenangannya, yaitu kemenangan 3-2 atas Atletico Madrid, terasa seperti kekalahan karena hal itu memastikan tersingkirnya mereka dari Liga Champions setelah kekalahan 5-2 pada leg pertama. Namun, prioritas utama klub saat ini adalah mendukungnya setelah meninggalnya ayahnya. Tottenham merilis pernyataan: “Seluruh pihak di Tottenham Hotspur sangat berduka mendengar kabar meninggalnya ayah Igor Tudor, Mario. Doa dan belasungkawa kami tertuju kepada Igor dan keluarganya di masa yang sangat sulit ini.”
Perkembangan taktik De Zerbi
Pelatih berusia 46 tahun ini telah membangun reputasi yang mengesankan di seluruh Eropa, terutama selama masa jabatannya baru-baru ini di Brighton dan Marseille. Selama berkarier di pesisir selatan Inggris, ia memimpin 89 pertandingan, meraih 38 kemenangan, dan kemudian membawa filosofi permainannya yang terbuka dan menyerang ke Prancis. Sebelum perpisahan secara sepakat pada Februari lalu, ia menangani 69 pertandingan di semua kompetisi bersama klub Ligue 1 tersebut, dengan catatan mengesankan berupa 39 kemenangan. Meskipun musim terakhirnya penuh tantangan dengan 12 kekalahan dari 33 pertandingan, gaya berisiko tingginya tetap sangat diminati.
Bagaimana kelanjutan pertarungan untuk menghindari degradasi?
Setelah jeda internasional, Tottenham harus menghadapi tujuh laga krusial untuk mempertahankan status mereka di Liga Premier. Kekalahan telak 3-0 dari Nottingham Forest pada Minggu lalu membuat Spurs terjebak dalam pertarungan menghindari degradasi, dengan menempati posisi ke-17 dengan 30 poin dari 31 pertandingan. Lawan yang mengalahkan mereka naik ke peringkat ke-16 dengan 32 poin, sementara West Ham berada tepat satu poin di belakang Tottenham di posisi ke-18. Perjalanan untuk bertahan di liga dimulai di kandang Sunderland, dilanjutkan dengan laga kandang melawan Brighton, sebelum bertandang ke markas Wolves yang berada di dasar klasemen dengan 17 poin. Dengan Burnley yang juga terpuruk dengan 20 poin, Spurs harus segera menemukan performa terbaiknya.