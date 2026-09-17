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'Roberto De Zerbi itu sangat kontroversial' - Kapan bos Tottenham akan berada di bawah tekanan? Mantan striker Spurs menjelaskan mengapa pelatih Italia yang penuh teka-teki itu bisa terhindar dari ancaman pemecatan di London utara
Tottenham Hotspur menggelontorkan dana besar pada bursa transfer musim panas
Panggilan SOS diarahkan kepada De Zerbi pada akhir Maret ketika Spurs menghadapi ancaman yang sangat nyata untuk terdegradasi dari Premier League. Para pendahulunya, Thomas Frank dan Igor Tudor, tidak mampu menghadirkan hasil dan performa yang konsisten.
Pada akhirnya, Spurs berhasil mengarahkan laju mereka menuju keselamatan, sebelum dana besar diinvestasikan pada bursa transfer musim panas. Sosok yang berada di pucuk kendali itu tampaknya diberi keleluasaan untuk menentukan kebijakan perekrutan, yang berujung pada didatangkannya Jan Paul van Hecke, Andy Robertson, Marcos Senesi, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, Savio, Omar Marmoush, dan Mykhailo Mudryk.
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Tottenham tanpa gol di Premier League pada 2026-27
Meski Tottenham dinilai telah memperkuat skuad dengan baik, mereka tersendat di awal musim dengan hanya meraih dua poin dari empat pertandingan kasta tertinggi. Mereka masih belum mencetak gol di Premier League dan kini terpuruk di peringkat ke-17 yang terasa terlalu akrab.
Pertanyaan pun mulai diarahkan kepada De Zerbi, dengan pelatih 47 tahun yang sulit ditebak itu masih belum mampu mengeluarkan kemampuan terbaik dari skuad yang dibangun dengan biaya mahal. Waktu bukanlah sesuatu yang bisa dibuang Spurs, karena mereka wajib menemukan kepingan yang tepat untuk menyelesaikan teka-teki olahraga yang rumit.
Akankah De Zerbi mendapat tekanan pada suatu titik?
Akankah posisi De Zerbi berada di ujung tanduk jika situasi tidak membaik dengan cepat antara sekarang dan jeda internasional berikutnya pada pertengahan November? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Zamora, mantan striker Spurs itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan taruhan Premier League, mengatakan kepada GOAL: “Dia mengambil alih tahun lalu, yang merupakan sebuah kesuksesan. Itu adalah kesuksesan. Saya melihatnya dari sisi itu, centang, selesai.
“Musim panas datang, banyak pemain, banyak perubahan yang ingin dia lakukan, dan dia juga diberi kesempatan untuk melakukan itu, yang menyegarkan. Saya pikir situasinya akan sangat, sangat berbeda jika Daniel Levy ada di sana, sejujurnya. Namun dia nyaris diberi sedikit kebebasan untuk membeli pemain yang dia inginkan, dan melepas pemain yang tidak dia inginkan.
“Saya ingat Roberto datang ke Brighton pada awalnya dan butuh lima, enam pertandingan, saya mengesampingkan tahun lalu, saya tidak menghitung tahun lalu. Itu masalah yang berbeda yang harus dia hadapi.
“Saya percaya Spurs akan baik-baik saja bersamanya, dan mereka akan mulai berkembang. Tetapi saat ini itu mengkhawatirkan bagi para penggemar. Saya sungguh percaya mereka akan segera berbalik arah. Dan itu persis seperti di Brighton ketika dia datang, semua orang sedikit khawatir, dia tidak tampil bagus. Lalu semua kepingan mulai menyatu.
“Saya pikir mereka terlihat oke tempo hari [melawan Liverpool di Carabao Cup]. Tidak luar biasa, tetapi saya rasa saya bisa melihat apa yang sedang dia coba lakukan. Namun, saya tetap berpikir mereka kekurangan striker utama. Itu salah satu poin kunci yang menurut saya masih kurang dari mereka. Saya tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi dengan segala hal terkait Richarlison.
“Saya pikir Roberto sangat Marmite. Saya rasa sebagai pemain, Anda entah benar-benar menyukainya, atau benar-benar membenci cara dia berkomunikasi, betapa bergairahnya dia. Saya pikir itu bisa dipersepsikan berbeda oleh karakter tertentu.
“Semangatnya adalah dia ingin menang dan dia ingin sukses, tetapi energi dan cara Anda melihatnya di tepi lapangan, betapa ekspresifnya dia, itu bisa disalahartikan, padahal yang benar-benar dia inginkan hanyalah sukses, dan para pemainnya tampil baik. Dan jika orang-orang menanggapinya dengan cara yang salah, maka jelas itu juga bisa berjalan ke arah yang salah, dan bereaksi terhadapnya. Dan dia tidak menyukai reaksi yang kadang Anda lihat.”
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Jadwal Tottenham: Laga kandang melawan Villa berikutnya
De Zerbi ingin semua pihak berjalan ke arah yang sama, termasuk basis suporter yang kian frustrasi dan kecewa dengan kehidupan di Tottenham Hotspur Stadium. Mereka mendambakan sesuatu yang bisa membuat mereka bersemangat.
Itu mungkin tidak terlalu lama lagi, tetapi satu jalur menuju trofi utama sudah tertutup di Carabao Cup, dan jelas masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di Premier League. Laga kandang melawan Aston Villa pada Sabtu akan membawa Tottenham memasuki jeda internasional pertama musim 2026-27.
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