Akankah posisi De Zerbi berada di ujung tanduk jika situasi tidak membaik dengan cepat antara sekarang dan jeda internasional berikutnya pada pertengahan November? Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Zamora, mantan striker Spurs itu, yang berbicara dalam kerja sama dengan taruhan Premier League, mengatakan kepada GOAL: “Dia mengambil alih tahun lalu, yang merupakan sebuah kesuksesan. Itu adalah kesuksesan. Saya melihatnya dari sisi itu, centang, selesai.

“Musim panas datang, banyak pemain, banyak perubahan yang ingin dia lakukan, dan dia juga diberi kesempatan untuk melakukan itu, yang menyegarkan. Saya pikir situasinya akan sangat, sangat berbeda jika Daniel Levy ada di sana, sejujurnya. Namun dia nyaris diberi sedikit kebebasan untuk membeli pemain yang dia inginkan, dan melepas pemain yang tidak dia inginkan.

“Saya ingat Roberto datang ke Brighton pada awalnya dan butuh lima, enam pertandingan, saya mengesampingkan tahun lalu, saya tidak menghitung tahun lalu. Itu masalah yang berbeda yang harus dia hadapi.

“Saya percaya Spurs akan baik-baik saja bersamanya, dan mereka akan mulai berkembang. Tetapi saat ini itu mengkhawatirkan bagi para penggemar. Saya sungguh percaya mereka akan segera berbalik arah. Dan itu persis seperti di Brighton ketika dia datang, semua orang sedikit khawatir, dia tidak tampil bagus. Lalu semua kepingan mulai menyatu.

“Saya pikir mereka terlihat oke tempo hari [melawan Liverpool di Carabao Cup]. Tidak luar biasa, tetapi saya rasa saya bisa melihat apa yang sedang dia coba lakukan. Namun, saya tetap berpikir mereka kekurangan striker utama. Itu salah satu poin kunci yang menurut saya masih kurang dari mereka. Saya tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi dengan segala hal terkait Richarlison.

“Saya pikir Roberto sangat Marmite. Saya rasa sebagai pemain, Anda entah benar-benar menyukainya, atau benar-benar membenci cara dia berkomunikasi, betapa bergairahnya dia. Saya pikir itu bisa dipersepsikan berbeda oleh karakter tertentu.

“Semangatnya adalah dia ingin menang dan dia ingin sukses, tetapi energi dan cara Anda melihatnya di tepi lapangan, betapa ekspresifnya dia, itu bisa disalahartikan, padahal yang benar-benar dia inginkan hanyalah sukses, dan para pemainnya tampil baik. Dan jika orang-orang menanggapinya dengan cara yang salah, maka jelas itu juga bisa berjalan ke arah yang salah, dan bereaksi terhadapnya. Dan dia tidak menyukai reaksi yang kadang Anda lihat.”