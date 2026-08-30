De Zerbi menolak menyalahkan Tonali meski gelandang itu menjalani awal yang sulit di London utara. Pemain internasional Italia itu, yang menjadi rekrutan pertama Spurs senilai sembilan digit pada musim panas ini, menjadi pusat sorotan saat kalah 2-0 dari Newcastle. Setelah diistirahatkan pada kemenangan di ajang piala tengah pekan atas Charlton untuk meningkatkan kondisi fisiknya, Tonali tampak tidak berada dalam ritme permainan dan sebagian bertanggung jawab atas gol pembuka Anthony Elanga sebelum ditarik keluar pada menit ke-75 diiringi sorakan dari suporter tim tamu.

Terlepas dari sorotan tersebut, De Zerbi tetap tegas mendukung sang pemain. "Tidak, saya mencintai Sandro Tonali," kata De Zerbi setelah pertandingan. "Hari ini adalah hari ketika emosi saya untuk para pemain saya lebih besar daripada hari-hari lainnya karena kami sedang membangun klub ini bersama-sama, Vinai (Venkatesham), Johan Lange, para pemilik, saya, dan mereka (para pemain) seperti anak-anak kami. Jadi, hari ini sangat menyedihkan. Kami semua sangat kecewa dengan hasil ini, tetapi saya lebih mencintai para pemain saya hari ini daripada pada kemenangan berikutnya yang akan kami raih. Saya lebih percaya pada proyek kami daripada saat pertandingan Brentford, saya percaya pada para pemain kami."