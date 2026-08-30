AFP
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Roberto De Zerbi dengan keras membela bintang Tottenham senilai £100 juta yang sedang kesulitan, Sandro Tonali, setelah mimpi buruk di Newcastle United
De Zerbi tetap mendukung rekrutan termahalnya
De Zerbi menolak menyalahkan Tonali meski gelandang itu menjalani awal yang sulit di London utara. Pemain internasional Italia itu, yang menjadi rekrutan pertama Spurs senilai sembilan digit pada musim panas ini, menjadi pusat sorotan saat kalah 2-0 dari Newcastle. Setelah diistirahatkan pada kemenangan di ajang piala tengah pekan atas Charlton untuk meningkatkan kondisi fisiknya, Tonali tampak tidak berada dalam ritme permainan dan sebagian bertanggung jawab atas gol pembuka Anthony Elanga sebelum ditarik keluar pada menit ke-75 diiringi sorakan dari suporter tim tamu.
Terlepas dari sorotan tersebut, De Zerbi tetap tegas mendukung sang pemain. "Tidak, saya mencintai Sandro Tonali," kata De Zerbi setelah pertandingan. "Hari ini adalah hari ketika emosi saya untuk para pemain saya lebih besar daripada hari-hari lainnya karena kami sedang membangun klub ini bersama-sama, Vinai (Venkatesham), Johan Lange, para pemilik, saya, dan mereka (para pemain) seperti anak-anak kami. Jadi, hari ini sangat menyedihkan. Kami semua sangat kecewa dengan hasil ini, tetapi saya lebih mencintai para pemain saya hari ini daripada pada kemenangan berikutnya yang akan kami raih. Saya lebih percaya pada proyek kami daripada saat pertandingan Brentford, saya percaya pada para pemain kami."
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Masalah kebugaran dan integrasi taktis
Misteri seputar kebugaran Tonali terus berlanjut, terutama mengingat ia tampil dalam laga-laga uji coba pramusim melawan Chelsea, Getafe, dan Hoffenheim. De Zerbi mengakui bahwa mantan pemain AC Milan dan Newcastle itu belum bermain di level terbaiknya, tetapi menegaskan bahwa ia tetap menjadi pilar utama dalam skuad baru Tottenham Hotspur. Sang manajer saat ini tengah menyeimbangkan integrasi sejumlah sosok penting yang kembali terlambat ke skuad setelah tugas internasional dan absen karena cedera, yang menambah lapisan kompleksitas pada racikan taktik awalnya.
"Saya pikir (Omar) Marmoush bermain sangat baik pada laga pertama," jelas De Zerbi. "Itu adalah pertandingan pertama untuk Micky van de Ven dan Pedro Porro, mereka datang terlambat dan mereka sangat krusial untuk tim ini, setelah Piala Dunia, setelah dua cedera. Sandro Tonali adalah pemain krusial lainnya. Dia belum berada dalam kondisi yang tepat, dalam kondisi terbaiknya, mungkin secara fisik."
Masalah mentalitas yang terus berulang di Tottenham Hotspur
Di luar kesulitan individu yang dialami Tonali, De Zerbi menghadapi persoalan sistemik terkait bagaimana timnya bereaksi terhadap kesulitan. Tottenham kini telah kalah dalam setiap pertandingan ketika kebobolan gol pertama di bawah masa jabatan singkat pelatih asal Italia itu, sebuah tren yang sudah ada sebelum kedatangannya. Statistik itu sangat buruk; kita harus mundur hampir dua tahun ke November 2024 untuk menemukan terakhir kali Spurs kebobolan lebih dulu di Premier League dan kemudian tetap memenangi pertandingan. Kerapuhan psikologis ini terlihat jelas begitu Newcastle memimpin lewat Elanga.
De Zerbi secara blak-blakan mengakui kurangnya daya juang yang ditunjukkan skuadnya. "Setelah gol yang kami kebobolan, saya pikir kami kehilangan kepercayaan diri. Reaksinya tidak cukup baik," akunya. "Bukan reaksi yang ingin saya lihat di lapangan dan saya mengatakannya langsung setelah pertandingan berakhir, kepada para pemain, karena ketika Anda sedang membangun sesuatu yang baru, itu sulit, ada masalah."
- Getty Images Sport
Membangun untuk masa depan di tengah tekanan sejak awal
Tekanan sudah mulai meningkat pada bos Tottenham Hotspur setelah dua kekalahan beruntun di awal kampanye Premier League yang baru. Dengan pengeluaran finansial yang signifikan sepanjang musim panas, ekspektasinya adalah perbaikan instan, tetapi De Zerbi memperingatkan bahwa perubahan budaya di dalam sebuah klub tidak bisa dibeli. Sang manajer jelas fokus pada proyek jangka panjang, memandang para pemainnya sebagai bagian dari satu unit keluarga yang perlu dilindungi selama masa-masa sulit awal ini, bahkan ketika banderol £100 juta pada Tonali mengundang penilaian eksternal tanpa henti. "Anda tidak bisa membeli mentalitas pemenang di bursa transfer," kata De Zerbi, menyoroti kualitas-kualitas tak kasatmata yang menurutnya saat ini hilang dari ruang ganti.
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