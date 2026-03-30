Roberto De Zerbi 'bersedia' langsung mengambil alih jabatan di Tottenham saat Spurs bergegas menyiapkan kontrak lima tahun
Misi penyelamatan yang mendesak
Tottenham sedang mencari manajer ketiga mereka di musim yang penuh gejolak ini setelah pemecatan Tudor, yang masa jabatannya hanya berlangsung selama 44 hari. Klub asal London utara ini terjerumus ke dalam pertarungan degradasi yang serius, saat ini hanya unggul satu poin di atas zona degradasi dengan hanya tujuh pertandingan tersisa. Meskipun Mauricio Pochettino tetap menjadi target populer di kalangan petinggi klub, komitmennya bersama tim nasional AS membuat penunjukan segera menjadi tidak mungkin. Akibatnya, Spurs mempercepat upaya mereka untuk mendatangkan De Zerbi, yang telah berstatus bebas agen sejak meninggalkan Marseille pada Februari, saat mereka berusaha menghindari degradasi dari kasta tertinggi untuk pertama kalinya sejak 1977.
Filosofi penguasaan bola
Terlepas dari reputasinya dalam menerapkan gaya sepak bola yang menarik dan mengutamakan penguasaan bola, rekam jejak De Zerbi sebagai pelatih yang ditunjuk di tengah musim menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuannya untuk memberikan 'dorongan' instan. Selama berkarier di Brighton, ia gagal memenangkan satu pun dari lima pertandingan pertamanya, dan kesulitan serupa juga dialaminya selama menangani Palermo dan Benevento. Namun, pelatih asal Italia ini tetap sangat dihormati berkat inovasi taktisnya serta kemampuannya mengantarkan tim-tim papan tengah ke babak kualifikasi kompetisi Eropa.
Menurut laporan dari Sky di Italia, meskipun De Zerbi awalnya berencana menimbang opsi-opsinya pada musim panas, ia kini bersedia langsung mengambil alih sebagai pelatih kepala baru Tottenham. Spurs diperkirakan akan mengadakan pembicaraan mengenai proposal kontrak lima tahun, karena klub lebih memilih penunjukan permanen setelah kepergian Tudor.
Kesenjangan moral yang semakin melebar
Beberapa kelompok pendukung Tottenham yang terkemuka, termasuk Proud Lilywhites, Women of the Lane, dan Spurs Reach, menanggapi kemungkinan penunjukan tersebut dengan reaksi keras. Kekhawatiran ini bermula dari dukungan terbuka De Zerbi terhadap Mason Greenwood selama mereka bersama di Marseille, yang menurut banyak penggemar bertentangan dengan nilai-nilai klub.
Dalam sikap bersama menentang langkah tersebut, Proud Lilywhites menyatakan: "Ketika seseorang dalam posisi itu secara terbuka membela pemain seperti Mason Greenwood dan mengemasnya sedemikian rupa sehingga meremehkan keseriusan dari apa yang terjadi, itu menjadi masalah. Kami menuntut akuntabilitas, transparansi, dan kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai yang diklaim klub ini. Tolak De Zerbi." Women of the Lane menambahkan bahwa komentar-komentar De Zerbi sebelumnya menimbulkan "pertanyaan serius mengenai penilaian dan kepemimpinan," dengan alasan bahwa ini bukanlah penunjukan yang seharusnya dilakukan klub.
Perjuangan untuk mempertahankan status di kasta tertinggi
Masa depan Tottenham dalam waktu dekat bergantung pada laga krusial melawan Sunderland pada 12 April, di mana hasil selain kemenangan bisa membuat mereka tergelincir ke zona degradasi. Jika De Zerbi ditunjuk sebelum tanggal tersebut, ia akan menghadapi masa adaptasi yang berat dengan ruang untuk kesalahan yang nyaris tak ada, saat ia berusaha menanamkan sistem taktik yang rumit ke dalam skuad yang saat ini sedang kehilangan kepercayaan diri. Di luar lapangan, dewan direksi menghadapi pertarungan hubungan masyarakat untuk meyakinkan para pendukung yang semakin vokal mengenai arah etis klub terkait penunjukan tersebut.