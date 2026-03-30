Roberto De Zerbi 'bersedia' langsung mengambil alih jabatan di Tottenham saat Spurs bergegas menyiapkan kontrak lima tahun

Terlepas dari reputasinya dalam menerapkan gaya sepak bola yang menarik dan mengutamakan penguasaan bola, rekam jejak De Zerbi sebagai pelatih yang ditunjuk di tengah musim menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuannya untuk memberikan 'dorongan' instan. Selama berkarier di Brighton, ia gagal memenangkan satu pun dari lima pertandingan pertamanya, dan kesulitan serupa juga dialaminya selama menangani Palermo dan Benevento. Namun, pelatih asal Italia ini tetap sangat dihormati berkat inovasi taktisnya serta kemampuannya mengantarkan tim-tim papan tengah ke babak kualifikasi kompetisi Eropa.

Menurut laporan dari Sky di Italia, meskipun De Zerbi awalnya berencana menimbang opsi-opsinya pada musim panas, ia kini bersedia langsung mengambil alih sebagai pelatih kepala baru Tottenham. Spurs diperkirakan akan mengadakan pembicaraan mengenai proposal kontrak lima tahun, karena klub lebih memilih penunjukan permanen setelah kepergian Tudor.