Roberto De Zerbi berjanji kepada para penggemar Tottenham untuk menghindari degradasi setelah menerima 'tantangan besar'
Komitmen jangka panjang meskipun ada kemungkinan penurunan
De Zerbi telah menegaskan bahwa ia akan tetap bertahan di Tottenham meskipun klub tersebut terdegradasi ke Championship, setelah menandatangani kontrak lima tahun yang ia gambarkan sebagai "tantangan terpenting" dalam kariernya. Mantan pelatih Brighton dan Marseille ini didatangkan untuk menyelamatkan musim yang telah terpuruk, dengan Spurs kini hanya unggul satu poin dari zona degradasi dengan tujuh pertandingan tersisa.
Pelatih asal Italia itu menegaskan komitmennya dalam pidato pertamanya kepada para pendukung. De Zerbi mengatakan kepada saluran media klub: “Saya menandatangani kontrak 5 tahun karena bagi saya ini adalah tantangan besar dan saya akan menjadi pelatih Tottenham musim depan, apa pun yang terjadi.”
Keyakinan terhadap skuad yang ada
Meskipun posisinya di liga sedang genting, De Zerbi tetap yakin bahwa skuad saat ini memiliki talenta kelas dunia. Pelatih berusia 46 tahun itu menyatakan bahwa tugas utamanya adalah menata mental para pemain, sama pentingnya dengan aspek taktis.
“Saya percaya pada para pemain. Saya pikir kita harus ingat siapa kita, dan siapa para pemain ini karena kita memiliki pemain-pemain hebat. Dan kita harus bekerja dengan percaya diri pada mereka dan kualitas mereka. Mereka harus menunjukkan apa yang mereka bisa dan apa yang biasa mereka mainkan,” jelas De Zerbi. “Saya menonton banyak pertandingan, terutama dalam periode terakhir. Saya mengenal para pemain dengan sangat baik. Saya mencintai sepak bola, jadi saya menonton banyak pertandingan setiap minggu. Saya tahu segalanya, saya tahu ini adalah masa yang sulit bagi Tottenham. Tapi saya tahu betul ini adalah masa yang sulit. Ini adalah masa yang sulit bagi semua orang di Tottenham. Saya pikir kami memiliki kualitas yang tepat untuk keluar dari masa ini.”
Membahas filosofi taktis
Dikenal karena gaya permainannya yang mengutamakan penguasaan bola dengan risiko tinggi namun potensi hasil besar, De Zerbi ditanya apakah ia akan segera menanamkan identitasnya mengingat ancaman degradasi.
Ia menjawab: “Saya rasa ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan filosofi sepak bola saya. Saya ada di sini sekarang, di akhir musim, karena kami harus memenangkan pertandingan. Dan dalam sepak bola, gaya bermain serta susunan taktis memang penting. Namun, ini soal mentalitas, dan saya ingin membantu para pemain mencapai mentalitas terbaik yang bisa kami tunjukkan.”
Seruan semangat untuk tujuh pertandingan terakhir
Menjelang laga tandang krusial ke Sunderland, De Zerbi menyerukan persatuan antara lapangan dan tribun penonton. Ia sangat menyadari tekanan yang melingkupi klub, namun menegaskan bahwa upaya bersama adalah satu-satunya cara untuk melewati bulan terakhir musim ini.
"Para pendukung dalam tujuh pertandingan terakhir, terutama di momen ini, sangat krusial," katanya. "Kita harus bersatu, mereka harus tetap dekat dengan para pemain, dan para pemain harus menunjukkan mentalitas dan sikap yang tepat untuk memberikan kepuasan kepada para pendukung serta apa yang mereka inginkan di lapangan. Karena setelah fase ini, saya yakin kita bisa menjadi hebat di masa depan."