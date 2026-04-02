Roberto De Zerbi berjanji kepada para penggemar Tottenham untuk menghindari degradasi setelah menerima 'tantangan besar'

Meskipun posisinya di liga sedang genting, De Zerbi tetap yakin bahwa skuad saat ini memiliki talenta kelas dunia. Pelatih berusia 46 tahun itu menyatakan bahwa tugas utamanya adalah menata mental para pemain, sama pentingnya dengan aspek taktis.

“Saya percaya pada para pemain. Saya pikir kita harus ingat siapa kita, dan siapa para pemain ini karena kita memiliki pemain-pemain hebat. Dan kita harus bekerja dengan percaya diri pada mereka dan kualitas mereka. Mereka harus menunjukkan apa yang mereka bisa dan apa yang biasa mereka mainkan,” jelas De Zerbi. “Saya menonton banyak pertandingan, terutama dalam periode terakhir. Saya mengenal para pemain dengan sangat baik. Saya mencintai sepak bola, jadi saya menonton banyak pertandingan setiap minggu. Saya tahu segalanya, saya tahu ini adalah masa yang sulit bagi Tottenham. Tapi saya tahu betul ini adalah masa yang sulit. Ini adalah masa yang sulit bagi semua orang di Tottenham. Saya pikir kami memiliki kualitas yang tepat untuk keluar dari masa ini.”