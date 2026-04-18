Roberto De Zerbi berjanji kepada para pemain Tottenham bahwa dia akan mentraktir makan malam SETIAP MINGGU jika mereka mengalahkan Brighton

Dengan klub yang saat ini terpuruk di tiga besar terbawah Liga Premier, De Zerbi yakin bahwa pertemuan-pertemuan semacam itu dapat membantu memicu perubahan performa yang sangat dibutuhkan. Ia menegaskan bahwa ia bersedia terus membiayai makan malam tim jika hasilnya mulai membaik, dan keyakinan terhadap skuad tetap kuat meskipun posisi mereka di klasemen saat ini.

"Ya, saya tidak tahu apakah kami akan menang demi makan malam," katanya. "Saya tahu kami makan dengan sangat baik. Makanannya luar biasa dan jika kami menang, saya siap membayar setiap minggu untuk satu kali makan malam. Saya optimis, saya siap berjuang, dan saya yakin kami bisa mempertahankan status di Premier League. Saya percaya pada kata-kata yang saya ucapkan minggu lalu. Fokusnya adalah memenangkan satu pertandingan."

"Ya, saya pikir sangat penting untuk memenangkan satu pertandingan, bukan hanya demi klasemen. Tentu saja klasemen adalah salah satu faktornya, tapi kita harus merasakan kembali betapa indahnya memenangkan pertandingan dan apa yang bisa dilakukannya. Saya tidak ragu dengan kualitas para pemain."