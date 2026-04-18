AFP
Diterjemahkan oleh
Roberto De Zerbi berjanji kepada para pemain Tottenham bahwa dia akan mentraktir makan malam SETIAP MINGGU jika mereka mengalahkan Brighton
De Zerbi mengadakan makan malam mingguan untuk meningkatkan semangat tim Spurs
Manajer asal Italia itu mengungkapkan bahwa ia bersedia menanggung biaya makan malam tim setiap minggu jika Tottenham mulai meraih kemenangan lagi, saat ia mencari cara untuk membangkitkan semangat tim di tengah perjuangan mereka menghindari degradasi. Tottenham akan menjamu Brighton akhir pekan ini dengan kesadaran bahwa sebuah kemenangan dapat memberikan dorongan penting dalam perjuangan mereka untuk bertahan di liga. Manajer Spurs baru-baru ini menyelenggarakan makan malam mewah bersama tim di Bacchanalia, Mayfair, dalam upaya mempererat kekompakan skuad. Acara makan malam tersebut digelar setelah kekalahan mengecewakan 1-0 dari Sunderland pada laga perdananya sebagai pelatih, hasil yang membuat Spurs terperosok ke zona degradasi untuk pertama kalinya dalam 17 tahun.
- Getty Images Sport
De Zerbi berjanji akan memberi penghargaan kepada para pemain jika kemenangan kembali datang
Dengan klub yang saat ini terpuruk di tiga besar terbawah Liga Premier, De Zerbi yakin bahwa pertemuan-pertemuan semacam itu dapat membantu memicu perubahan performa yang sangat dibutuhkan. Ia menegaskan bahwa ia bersedia terus membiayai makan malam tim jika hasilnya mulai membaik, dan keyakinan terhadap skuad tetap kuat meskipun posisi mereka di klasemen saat ini.
"Ya, saya tidak tahu apakah kami akan menang demi makan malam," katanya. "Saya tahu kami makan dengan sangat baik. Makanannya luar biasa dan jika kami menang, saya siap membayar setiap minggu untuk satu kali makan malam. Saya optimis, saya siap berjuang, dan saya yakin kami bisa mempertahankan status di Premier League. Saya percaya pada kata-kata yang saya ucapkan minggu lalu. Fokusnya adalah memenangkan satu pertandingan."
"Ya, saya pikir sangat penting untuk memenangkan satu pertandingan, bukan hanya demi klasemen. Tentu saja klasemen adalah salah satu faktornya, tapi kita harus merasakan kembali betapa indahnya memenangkan pertandingan dan apa yang bisa dilakukannya. Saya tidak ragu dengan kualitas para pemain."
Romero dipastikan absen dan penambahan pemain di lini tengah
Suasana optimis seputar kekompakan tim sedikit meredup akibat cedera serius yang dialami kapten klub, Cristian Romero. Bek asal Argentina itu mengalami cedera lutut saat debut De Zerbi, dan sang manajer telah mengonfirmasi bahwa bek tengah andalan tersebut tidak akan lagi bermain di sisa musim ini.
Meskipun lini pertahanan mengalami pukulan, De Zerbi menerima kabar yang lebih menggembirakan terkait opsi gelandangnya menjelang kunjungan mantan klubnya. Rodrigo Bentancur akhirnya kembali masuk dalam pertimbangan setelah absen selama tiga bulan akibat cedera otot paha, memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan dalam hal kualitas dan pengalaman untuk fase krusial perebutan degradasi.
De Zerbi mengatakan: "Bentancur siap bermain. Saya belum tahu apakah akan memainkannya sejak awal atau tidak. Bissouma siap 100 persen. Vicario, tidak. Kita harus tetap positif. Kita punya Radu Dragusin dan Kevin, mereka siap bermain dan bisa bermain dengan baik. Kita bisa menang dengan cara apa pun dan kita ingin menang dengan cara apa pun."
- Getty Images Sport
Pertandingan krusial melawan Brighton menandai dimulainya fase penentuan dalam perjuangan bertahan di liga
Tottenham kini bersiap menghadapi laga krusial melawan Brighton dalam upaya mereka meraih kemenangan liga pertama tahun ini. Dengan hanya tersisa delapan pertandingan, De Zerbi memprioritaskan mentalitas dan kekompakan tim saat Spurs berupaya meraih hasil yang dibutuhkan untuk tetap bertahan di Liga Premier.