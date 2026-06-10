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Roberto Carlos menyatakan bahwa Lionel Messi berpotensi terus bermain untuk Argentina hingga Piala Dunia 2030 dan memberikan pandangannya mengenai kembalinya Neymar ke skuad Brasil
Carlos memuji ikon Amerika Selatan
Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Argentina Ole, Carlos melontarkan prediksi menarik mengenai masa depan Messi di level internasional. Mantan bek legendaris tersebut mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap bintang Inter Miami itu, di tengah persiapan benua Amerika untuk turnamen yang sangat dinantikan tersebut.
Pemenang Ballon d'Or delapan kali ini berhasil membawa negaranya meraih kejayaan global di Qatar 2022 dan saat ini bertekad untuk menciptakan keajaiban kedua secara berturut-turut. Playmaker abadi yang telah mencetak 117 gol dalam 199 penampilan untuk Argentina ini tetap dalam performa sensasional, dengan mencetak 13 gol dan memberikan tujuh assist dalam 16 pertandingan musim ini. Carlos menyoroti betapa sempurna sang kapten mewujudkan semangat dan keunggulan teknis sepak bola Latin di panggung dunia.
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Legenda Real Madrid memprediksi karier yang sangat panjang
Mantan pemain timnas Brasil itu menegaskan bahwa turnamen mendatang belum tentu menjadi bab terakhir bagi sang penyerang legendaris. Saat menjelaskan alasannya, Carlos memuji profesionalisme dan disiplin latihan fisik sang ikon, serta menyiratkan bahwa penampilan bersejarah di turnamen 2030 masih sangat mungkin tercapai bagi sang superstar dunia.
Dia menyatakan: "Melihat Messi adalah sebuah tontonan yang luar biasa. Dia adalah pemain dengan kualitas luar biasa yang mewakili sepak bola Amerika Selatan. Biarkan dia menikmatinya, karena ini bisa jadi Piala Dunia terakhirnya. Dia bisa dengan mudah bermain di turnamen berikutnya, dia sangat menjaga dirinya sehingga pada akhirnya dia bisa bermain lebih lama."
Neymar tetap menjadi kunci keberhasilan Selecao
Selain pujiannya yang tinggi terhadap kapten Albiceleste, Carlos mengalihkan perhatiannya ke persiapan timnas negaranya yang sedang berlangsung. Bek sayap legendaris itu memberikan penilaian mendalam mengenai Neymar, yang merupakan pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Selecao dengan 79 gol dalam 128 penampilan.
Meskipun baru-baru ini mengalami banyak cedera, yang membuatnya hanya mencetak enam gol dalam 15 pertandingan domestik, dan saat ini belum sepenuhnya fit, Ancelotti tetap memasukkan sang superstar ke dalam skuad akhir.
Mengenai hal ini, Carlos berkomentar: "Kita harus melihat apakah Neymar pulih 100%. Tim membutuhkan dia, baik bermain maupun tidak, karena bahkan dari bangku cadangan dia memberikan kontribusi besar bagi tim. Dan, jika dia masuk ke lapangan, itu adalah pertunjukan yang luar biasa."
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi raksasa-raksasa Amerika Selatan?
Brasil akan memulai perjalanan mereka di Grup C dengan menghadapi Maroko pada 14 Juni, sebelum bertanding melawan Haiti pada 20 Juni dan Skotlandia pada 25 Juni. Sementara itu, Messi dan rekan-rekannya di timnas Argentina akan memulai perjalanan mereka di Grup J dengan menghadapi Aljazair pada 17 Juni, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Austria pada 22 Juni dan Yordania pada 28 Juni.