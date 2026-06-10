Roberto Carlos menyatakan bahwa Lionel Messi berpotensi terus bermain untuk Argentina hingga Piala Dunia 2030 dan memberikan pandangannya mengenai kembalinya Neymar ke skuad Brasil

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Argentina Ole, Carlos melontarkan prediksi menarik mengenai masa depan Messi di level internasional. Mantan bek legendaris tersebut mengungkapkan kekagumannya yang mendalam terhadap bintang Inter Miami itu, di tengah persiapan benua Amerika untuk turnamen yang sangat dinantikan tersebut.

Pemenang Ballon d'Or delapan kali ini berhasil membawa negaranya meraih kejayaan global di Qatar 2022 dan saat ini bertekad untuk menciptakan keajaiban kedua secara berturut-turut. Playmaker abadi yang telah mencetak 117 gol dalam 199 penampilan untuk Argentina ini tetap dalam performa sensasional, dengan mencetak 13 gol dan memberikan tujuh assist dalam 16 pertandingan musim ini. Carlos menyoroti betapa sempurna sang kapten mewujudkan semangat dan keunggulan teknis sepak bola Latin di panggung dunia.