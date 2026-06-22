Juara Piala Dunia 2002 ini yakin bahwa performa Brasil akan meningkat secara signifikan begitu pemain andalan mereka kembali dari cedera. Meskipun awal yang kurang memuaskan di babak penyisihan grup—di mana mereka bermain imbang dengan Maroko dan mengalahkan Haiti—mantan bek Real Madrid ini menegaskan bahwa tiket ke babak final masih dalam jangkauan bagi juara lima kali tersebut. Meskipun tim belum mencapai performa terbaiknya, kehadiran Neymar yang berusia 34 tahun dianggap sebagai potongan terakhir yang hilang dari teka-teki tersebut.

“Kami belum berhasil menampilkan permainan terbaik kami, tapi, sedikit demi sedikit, seperti yang selalu kami katakan di ajang Piala Dunia, kami terus membaik. Dengan kembalinya Neymar, kami belum tahu bagaimana penampilannya nanti, tapi saya yakin Brasil akan meningkat pesat dengan kehadirannya,” kata Roberto Carlos kepada Kun Aguero dalam acara Casa del Kun.

“Vinicius sedang dalam performa terbaiknya. Pelatih kini juga mengamati Matheus Cunha, Endrick... Lini pertahanan kokoh dengan Marquinhos dan Gabriel. Singkatnya, sedikit demi sedikit kami sedang membangun tim Brasil terbaik untuk melaju sejauh mungkin.”

Dia menambahkan: “Dengan tim ini, jika kita terus berkembang, kita bisa mencapai final. Atau setidaknya, setelah sekian lama, kembali bermain di final, yang akan menjadi hal penting bagi negara kita.”