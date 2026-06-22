AFP
Diterjemahkan oleh
Roberto Carlos menegaskan bahwa Brasil 'akan meningkat pesat' dengan kembalinya Neymar ke lapangan dan memprediksi tim tersebut akan melaju hingga final Piala Dunia
Kembalinya Neymar memicu ambisi untuk meraih gelar juara
Juara Piala Dunia 2002 ini yakin bahwa performa Brasil akan meningkat secara signifikan begitu pemain andalan mereka kembali dari cedera. Meskipun awal yang kurang memuaskan di babak penyisihan grup—di mana mereka bermain imbang dengan Maroko dan mengalahkan Haiti—mantan bek Real Madrid ini menegaskan bahwa tiket ke babak final masih dalam jangkauan bagi juara lima kali tersebut. Meskipun tim belum mencapai performa terbaiknya, kehadiran Neymar yang berusia 34 tahun dianggap sebagai potongan terakhir yang hilang dari teka-teki tersebut.
“Kami belum berhasil menampilkan permainan terbaik kami, tapi, sedikit demi sedikit, seperti yang selalu kami katakan di ajang Piala Dunia, kami terus membaik. Dengan kembalinya Neymar, kami belum tahu bagaimana penampilannya nanti, tapi saya yakin Brasil akan meningkat pesat dengan kehadirannya,” kata Roberto Carlos kepada Kun Aguero dalam acara Casa del Kun.
“Vinicius sedang dalam performa terbaiknya. Pelatih kini juga mengamati Matheus Cunha, Endrick... Lini pertahanan kokoh dengan Marquinhos dan Gabriel. Singkatnya, sedikit demi sedikit kami sedang membangun tim Brasil terbaik untuk melaju sejauh mungkin.”
Dia menambahkan: “Dengan tim ini, jika kita terus berkembang, kita bisa mencapai final. Atau setidaknya, setelah sekian lama, kembali bermain di final, yang akan menjadi hal penting bagi negara kita.”
- AFP
Memperkecil selisih poin dengan Argentina
Terlepas dari optimismenya, Carlos tetap realistis mengenai posisi Brasil saat ini dibandingkan dengan rival terberat mereka. Ia mengakui bahwa Argentina asuhan Lionel Scaloni, sang juara bertahan, saat ini memiliki keunggulan berkat konsistensi taktis mereka dan kejeniusan abadi Lionel Messi. Bek sayap legendaris itu mengakui bahwa Selecao harus meningkatkan standar permainan mereka jika ingin merebut kembali posisi teratas dalam sepak bola Amerika Selatan.
“Mari kita lupakan masa lalu sejenak. Fokus pada masa kini, kalian adalah juara dunia saat ini. Brasil perlu meningkatkan performa untuk mengalahkan Argentina, juara dunia saat ini,” jelas Carlos. “Menurut saya, Argentina unggul, pertama-tama, karena mereka memiliki pelatih yang telah lama bersama mereka. Mereka juga memiliki Messi, yang menjadi panutan bagi dunia sepak bola, bagi era sepak bola kita saat ini.”
Ancelotti dan fondasi pertahanan
Transisi di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti telah menjadi topik hangat di Brasil, dan Carlos mengungkapkan bahwa ia serta beberapa tokoh legendaris lainnya terlibat secara aktif dalam mendukung proyek pelatih asal Italia tersebut. Bek veteran ini menyoroti duet bek tangguh Marquinhos dan Gabriel sebagai salah satu kekuatan tim, sekaligus mencatat bahwa Neymar adalah pemain yang sangat penting, yang kembalinya bertepatan dengan munculnya talenta-talenta muda seperti Endrick dan Vinicius Junior.
“CBF memutuskan untuk mendatangkan seorang pelatih yang telah meraih gelar juara di setiap negara tempat ia pernah bermain, guna menguji pengalaman seorang pelatih dengan latar belakang seperti yang dimiliki Ancelotti,” kata Carlos. “Namun di belakangnya ada Cafu, saya, Ronaldo, Kaká, Bebeto, dan Ricardo Rocha yang mendukungnya serta membantunya mengelola sekelompok pemain muda untuk meraih gelar penting.”
- AFP
Membungkam para pengkritik di dalam negeri
Perjalanan Neymar menuju pemulihan kebugaran tidaklah mulus, terutama dengan adanya komentar-komentar dari para tokoh penting di Brasil. Absennya bintang Santos ini dari pertandingan-pertandingan pembuka akibat cedera betis bahkan memicu kritik ringan dari presiden Brasil, yang dengan bercanda menyebutnya sebagai pemain pertama di dunia yang dipanggil dari rumah. Namun, suasana di dalam tim tetap sangat mendukung sang penyerang.
Ancelotti telah mengonfirmasi bahwa penyerang tersebut siap kembali untuk laga terakhir fase grup melawan Skotlandia. Dengan Vinicius Junior yang saat ini berada di puncak performanya dan lini pertahanan yang tetap “kokoh,” Carlos yakin skuad kini telah siap menghadapi tekanan babak gugur. Fokus tetap pada perkembangan yang konsisten, dengan tujuan akhir mengakhiri penantian Brasil selama 24 tahun untuk meraih trofi Piala Dunia.