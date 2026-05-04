AFP
Diterjemahkan oleh
Robert Sanchez harus berjuang melawan waktu untuk bisa tampil dalam laga melawan Liverpool, setelah Chelsea menerapkan protokol cedera gegar otak menyusul cedera yang dialaminya saat melawan Nottingham Forest
Sanchez sedang menjalani pemeriksaan medis
Sanchez akan menjalani serangkaian pemeriksaan internal dalam beberapa hari ke depan seiring Chelsea menerapkan protokol cedera gegar otak, dengan harapan ia dapat tampil saat menghadapi Liverpool pada akhir pekan nanti. Keikutsertaan kiper tersebut dalam salah satu laga terpenting musim ini kini berada di ujung tanduk, sementara tim medis klub di Cobham menangani proses pemulihannya.
Kiper Chelsea itu diganti pada menit ke-66 saat timnya kalah 3-1 di kandang dari Nottingham Forest pada Senin lalu, setelah terjadi benturan kepala dengan gelandang Forest, Morgan Gibbs-White, yang mengalami luka robek besar di wajahnya. Meskipun Sanchez awalnya berusaha melanjutkan pertandingan dengan perban di kepalanya, akhirnya diputuskan untuk menariknya keluar, dan Filip Jorgensen masuk sebagai penggantinya.
Pedoman ketat untuk kembali bermain diberlakukan
Meskipun Liga Premier mengonfirmasi bahwa tidak ada pemain yang dicatat sebagai pengganti akibat gegar otak, Sanchez tetap harus menjalani pemeriksaan secara berkala dalam beberapa hari ke depan karena Chelsea mengikuti ‘pedoman kembali bermain’ dari FA sebelum menyatakan dirinya layak bertanding dalam laga liga hari Sabtu melawan Liverpool di Anfield. Protokol-protokol ini dirancang untuk memprioritaskan keselamatan pemain, memastikan bahwa tidak ada atlet yang kembali ke aktivitas kontak intensitas tinggi sebelum benar-benar bebas dari gejala neurologis.
Menurut The Standard, Chelsea harus menunggu hasil penilaian protokol gegar otak tersebut bersama staf medis klub di Cobham sebelum mengetahui apakah ia dapat menghadapi Liverpool. Pedoman tersebut sangat ketat; pemain yang gagal dalam salah satu tahap tes harus menjalani masa istirahat setidaknya 12 hari. Mengingat waktu yang sangat singkat antara kekalahan dari Forest dan perjalanan ke Merseyside, setiap kemunduran dalam tes yang dijadwalkan ini hampir pasti akan membuat Sanchez absen dari pertandingan tersebut.
Nottingham Forest juga dihadapkan pada masalah cedera
Dampak dari benturan tersebut tidak hanya terbatas pada ruang perawatan Stamford Bridge. Morgan Gibbs-White mengalami luka robek yang cukup parah di kepalanya sehingga harus dijahit beberapa jahitan. Forest juga harus memeriksanya terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah ia bisa bermain melawan Aston Villa pada leg kedua semifinal Liga Europa hari Kamis di Villa Park. Sore itu diwarnai dengan banyaknya korban cedera di kedua tim saat mereka berjuang memperebutkan poin penting di Liga Premier.
Sebelumnya dalam pertandingan pada hari Senin, benturan kepala antara pemain debutan Chelsea Jesse Derry dan bek Forest Zach Abbott membuat yang pertama pingsan dan harus dibawa keluar lapangan dengan tandu. Ia dibawa ke rumah sakit sebelum sadar kembali dan menjalani pemeriksaan pencegahan di rumah sakit. Abbott adalah satu-satunya pemain dalam pertandingan tersebut yang keluar lapangan secara resmi dicatat sebagai pergantian pemain berdasarkan protokol gegar otak, yang menunjukkan intensitas fisik dari pertandingan tersebut.
- Getty Images Sport
Dampak terhadap ambisi Chelsea di ajang Eropa
Absennya Sanchez berpotensi memengaruhi peluang Chelsea, karena ambisi mereka untuk finis di lima besar secara resmi telah pupus dengan tersisa tiga pertandingan.
Berada empat poin di belakang Bournemouth di peringkat keenam, The Blues akan menghadapi perjalanan yang berat ke Anfield pada Sabtu ini untuk menghadapi Liverpool. Pertandingan krusial ini akan berlangsung sebelum dua pertandingan terakhir mereka musim ini melawan Tottenham dan Sunderland, yang akan menentukan posisi akhir mereka di klasemen. The Blues masih bisa lolos ke Liga Champions, tetapi harus finis di peringkat keenam dan berharap Aston Villa memenangkan Liga Europa serta finis di lima besar.