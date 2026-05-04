Meskipun Liga Premier mengonfirmasi bahwa tidak ada pemain yang dicatat sebagai pengganti akibat gegar otak, Sanchez tetap harus menjalani pemeriksaan secara berkala dalam beberapa hari ke depan karena Chelsea mengikuti ‘pedoman kembali bermain’ dari FA sebelum menyatakan dirinya layak bertanding dalam laga liga hari Sabtu melawan Liverpool di Anfield. Protokol-protokol ini dirancang untuk memprioritaskan keselamatan pemain, memastikan bahwa tidak ada atlet yang kembali ke aktivitas kontak intensitas tinggi sebelum benar-benar bebas dari gejala neurologis.

Menurut The Standard, Chelsea harus menunggu hasil penilaian protokol gegar otak tersebut bersama staf medis klub di Cobham sebelum mengetahui apakah ia dapat menghadapi Liverpool. Pedoman tersebut sangat ketat; pemain yang gagal dalam salah satu tahap tes harus menjalani masa istirahat setidaknya 12 hari. Mengingat waktu yang sangat singkat antara kekalahan dari Forest dan perjalanan ke Merseyside, setiap kemunduran dalam tes yang dijadwalkan ini hampir pasti akan membuat Sanchez absen dari pertandingan tersebut.