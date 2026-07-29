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Robert Lewandowski menolak tawaran transfer €200 juta dari Arab Saudi saat berada di Barcelona, klaim agen bintang MLS itu
Penolakan tawaran €200 juta dari Arab Saudi terungkap
Dalam wawancara yang mengungkap banyak hal, super-agen Pini Zahavi membeberkan fakta di balik tawaran finansial luar biasa yang ditolak Lewandowski pada tahun terakhirnya di Camp Nou. Ikon Polandia itu, yang baru-baru ini menuntaskan kepindahan ke klub Major League Soccer, Chicago Fire, mendapat kesempatan untuk menjadi salah satu atlet dengan bayaran tertinggi di dunia.
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Mengapa Lewandowski berkata tidak
Berbicara kepada media Polandia SportoweFakty, Zahavi menjelaskan proposal di tengah musim yang diajukan kepada penyerang legendaris itu. "Robert mendapat tawaran berdurasi dua tahun senilai €100 juta per musim," ungkap sang agen. Saat ditanya mengapa Lewandowski menolaknya, Zahavi hanya menjawab: "Karena dia ingin bermain untuk FC Barcelona."
Menariknya, Zahavi mengakui bahwa Timur Tengah sebenarnya merupakan destinasi pilihan sang striker jika ia meninggalkan Catalonia, terutama karena alasan logistik yang akan membuatnya tetap lebih dekat dengan tanah kelahirannya. "Benar, Robert ingin bermain di Arab Saudi," tambahnya. "Terutama karena kemudahan tinggal di sana: perbedaan waktu yang kecil antara Riyadh dan Warsawa, serta jarak yang lebih dekat ke Polandia dibandingkan Amerika Serikat. Kami juga tahu bahwa banyak uang menanti kami."
Namun, Lewandowski tidak berniat meninggalkan Barcelona di tengah musim. Zahavi kemudian harus memperingatkan mantan bintang Bayern Munich itu bahwa tawaran tersebut kemungkinan tidak akan menunggunya saat musim panas tiba. Ia menambahkan: "Orang-orang Saudi telah mengubah pendekatan mereka dalam berbelanja... Perang juga memperumit situasi. Jadi saya jujur kepada Robert dan akhirnya mengatakan kepadanya: 'Saya harus jujur kepada Anda. Saya mengenal semua orang di sana, saya mengenal pasarnya, dan situasinya akan sulit.'"
Perubahan arah olahraga
Terlepas dari keinginan sang pemain untuk bertahan, hierarki olahraga klub tidak bisa menjanjikan menit bermain reguler yang diminta penyerang Polandia itu.
Menjelaskan alasan Lewandowski akhirnya meninggalkan Barca, Zahavi berkata: "Joan Laporta ingin Robert bertahan. Tetapi Laporta tidak ikut campur dalam pekerjaan para pelatih. Deco dan Hansi Flick adalah pihak yang menentukan skuad. Dan mereka tidak bisa menjamin Robert mendapat tempat di starting XI, yang bagi dia bahkan lebih penting daripada uang. Anda tahu seperti apa dirinya, dia selalu ingin bermain, menjadi bagian kunci dalam tim... jadi pada titik tertentu kami mulai mempertimbangkan opsi lain."
- Getty
Kehidupan baru bersama Chicago Fire
Pada akhirnya, tidak adanya jaminan tempat di starting XI menjadi faktor yang menggagalkan kesepakatan bagi Lewandowski, yang masih merasa dirinya punya banyak hal untuk ditawarkan di level tertinggi. Namun, kepindahannya ke Amerika Serikat sudah menghadapi kendala tak terduga, dengan kondisi lingkungan yang berbahaya memaksa penundaan debutnya di MLS serta reuni dengan mantan rekan setimnya di Bayern Munich, Thomas Muller.
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