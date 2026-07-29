Berbicara kepada media Polandia SportoweFakty, Zahavi menjelaskan proposal di tengah musim yang diajukan kepada penyerang legendaris itu. "Robert mendapat tawaran berdurasi dua tahun senilai €100 juta per musim," ungkap sang agen. Saat ditanya mengapa Lewandowski menolaknya, Zahavi hanya menjawab: "Karena dia ingin bermain untuk FC Barcelona."

Menariknya, Zahavi mengakui bahwa Timur Tengah sebenarnya merupakan destinasi pilihan sang striker jika ia meninggalkan Catalonia, terutama karena alasan logistik yang akan membuatnya tetap lebih dekat dengan tanah kelahirannya. "Benar, Robert ingin bermain di Arab Saudi," tambahnya. "Terutama karena kemudahan tinggal di sana: perbedaan waktu yang kecil antara Riyadh dan Warsawa, serta jarak yang lebih dekat ke Polandia dibandingkan Amerika Serikat. Kami juga tahu bahwa banyak uang menanti kami."

Namun, Lewandowski tidak berniat meninggalkan Barcelona di tengah musim. Zahavi kemudian harus memperingatkan mantan bintang Bayern Munich itu bahwa tawaran tersebut kemungkinan tidak akan menunggunya saat musim panas tiba. Ia menambahkan: "Orang-orang Saudi telah mengubah pendekatan mereka dalam berbelanja... Perang juga memperumit situasi. Jadi saya jujur kepada Robert dan akhirnya mengatakan kepadanya: 'Saya harus jujur kepada Anda. Saya mengenal semua orang di sana, saya mengenal pasarnya, dan situasinya akan sulit.'"