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Robert Lewandowski menjelaskan mengapa Lamine Yamal tidak mampu menampilkan performa 'terbaiknya' di Piala Dunia 2026 - di mana bintang muda Barcelona itu lebih banyak berperan sebagai pendukung dalam kemenangan bersejarah Spanyol
Cedera menghambat karier remaja berbakat
Yamal tampil di Piala Dunia 2026 setelah pulih dari cedera otot paha belakang yang membuatnya absen pada fase akhir musim La Liga bersama Barcelona. Pelatih Luis de la Fuente mengatur beban bermainnya dengan membatasi menit bermainnya pada pertandingan-pertandingan awal, meskipun pemain berusia 19 tahun itu tetap tampil dalam delapan pertandingan sepanjang turnamen. Ia mencetak satu gol dalam 616 menit dan mencatatkan 35 dribel—terbanyak di turnamen tersebut—yang membantu Spanyol mengalahkan Portugal, Prancis, dan akhirnya Argentina di final.
- Getty Images
Lewandowski menganalisis performa Yamal
Mantan rekan setimnya di Barcelona, Lewandowski, menjelaskan mengapa Yamal tidak mampu mencapai performa puncaknya di Amerika Serikat. Ketika ditanya apakah para pendukung telah melihat penampilan terbaik sang pemain sayap muda selama turnamen tersebut, striker veteran asal Polandia itu mengatakan kepada ESPN: "Sejujurnya, tidak, kami tidak [melihat penampilan terbaiknya di turnamen ini]. Penampilan terbaik, Lamine terbaik menurut saya, tentu saja bukan pada musim lalu, melainkan dua musim lalu; itulah versi terbaik Lamine Yamal menurut saya saat ini.
"Dia masih muda, dia datang ke Piala Dunia setelah cedera dan tidak bermain selama sekitar delapan minggu, jadi sulit jika Anda tidak bermain selama delapan minggu dan harus langsung bermain di Piala Dunia; Anda tidak punya waktu untuk berlatih, hanya dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Namun, dia menunjukkan kualitas yang sangat baik. Para pemain Spanyol dan tim membantu Lamine, dan Lamine juga membantu seluruh tim. Saya pikir kerja sama ini sempurna."
Hubungan dengan Barcelona menjadi pendorong dukungan
Lewandowski, yang timnas Polandia-nya gagal lolos ke turnamen tersebut, mengakui bahwa ia mendukung Spanyol di final melawan Argentina karena ikatan eratnya dengan mantan rekan-rekannya di Camp Nou.
Menjelaskan mengapa ia mendukung La Roja daripada Albiceleste milik Lionel Messi, sang striker mengungkapkan: "Saya mengenal banyak pemain dari Spanyol dan saya menghabiskan banyak waktu di Barcelona bersama mereka, jadi saya sangat mendukung mereka.
"Tentu saja, dari Argentina saya hanya mengenal Leo secara pribadi, tapi saya tahu dia memenangkan Piala Dunia terakhir. Itulah mengapa saya mendukung tim nasional Spanyol karena jika Anda bermain bersama mereka, Anda menghabiskan banyak waktu bersama, maka lebih mudah untuk mendukung tim ini.
"Saya senang karena saya tahu mereka siap untuk memenangkan Piala Dunia. Mereka masih sangat muda dan masa depan ada di depan mata mereka."
- Getty Images Sport
Tantangan-tantangan baru menanti di depan
Setelah menjalani tugas bersama tim nasional dan libur musim panas, Yamal akan fokus memulihkan kondisi fisiknya ke level puncak menjelang musim baru bersama Barcelona. Sementara itu, Lewandowski telah memulai babak baru di MLS bersama Chicago Fire, melakukan debutnya melawan Inter Miami CF, dan mengungkapkan ambisinya untuk segera membawa kesuksesan bagi klub barunya: "Saya siap melakukannya dan berusaha membantu rekan-rekan setim serta klub baru saya untuk melangkah ke tahap berikutnya, serta meraih beberapa gelar juara."
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