Robert Lewandowski menjelaskan mengapa Lamine Yamal tidak mampu menampilkan performa 'terbaiknya' di Piala Dunia 2026 - di mana bintang muda Barcelona itu lebih banyak berperan sebagai pendukung dalam kemenangan bersejarah Spanyol

Mantan rekan setimnya di Barcelona, Lewandowski, menjelaskan mengapa Yamal tidak mampu mencapai performa puncaknya di Amerika Serikat. Ketika ditanya apakah para pendukung telah melihat penampilan terbaik sang pemain sayap muda selama turnamen tersebut, striker veteran asal Polandia itu mengatakan kepada ESPN: "Sejujurnya, tidak, kami tidak [melihat penampilan terbaiknya di turnamen ini]. Penampilan terbaik, Lamine terbaik menurut saya, tentu saja bukan pada musim lalu, melainkan dua musim lalu; itulah versi terbaik Lamine Yamal menurut saya saat ini.

"Dia masih muda, dia datang ke Piala Dunia setelah cedera dan tidak bermain selama sekitar delapan minggu, jadi sulit jika Anda tidak bermain selama delapan minggu dan harus langsung bermain di Piala Dunia; Anda tidak punya waktu untuk berlatih, hanya dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Namun, dia menunjukkan kualitas yang sangat baik. Para pemain Spanyol dan tim membantu Lamine, dan Lamine juga membantu seluruh tim. Saya pikir kerja sama ini sempurna."