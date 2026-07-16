Robert Lewandowski menjelaskan bagaimana kecintaannya pada Barcelona membuatnya menolak tawaran transfer untuk bergabung dengan Chicago Fire

Penyerang legendaris tersebut secara resmi diperkenalkan sebagai rekrutan andalan Chicago Fire pekan ini, menandai akhir dari karier gemilangnya di kancah sepak bola Eropa. Meskipun mendapat minat dari beberapa klub langganan Liga Champions dan klub-klub bersejarah di seluruh benua, Lewandowski pada akhirnya memutuskan bahwa perjalanannya di sepak bola klub Eropa telah mencapai akhir yang wajar di Camp Nou.

Setelah bergabung dengan rekan-rekan setim barunya untuk sesi latihan pertamanya, mantan bintang Bayern Munich ini menjelaskan bahwa ikatan emosionalnya dengan raksasa Catalan tersebut memainkan peran penting dalam keputusannya untuk pindah ke Amerika Serikat. Ia merasa bahwa bermain untuk klub Eropa mana pun selain Barcelona akan terasa seperti langkah mundur setelah pengalamannya di Spanyol.



