AFP
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Robert Lewandowski menjelaskan bagaimana kecintaannya pada Barcelona membuatnya menolak tawaran transfer untuk bergabung dengan Chicago Fire
Mengapa Lewandowski memilih MLS daripada Eropa
Penyerang legendaris tersebut secara resmi diperkenalkan sebagai rekrutan andalan Chicago Fire pekan ini, menandai akhir dari karier gemilangnya di kancah sepak bola Eropa. Meskipun mendapat minat dari beberapa klub langganan Liga Champions dan klub-klub bersejarah di seluruh benua, Lewandowski pada akhirnya memutuskan bahwa perjalanannya di sepak bola klub Eropa telah mencapai akhir yang wajar di Camp Nou.
Setelah bergabung dengan rekan-rekan setim barunya untuk sesi latihan pertamanya, mantan bintang Bayern Munich ini menjelaskan bahwa ikatan emosionalnya dengan raksasa Catalan tersebut memainkan peran penting dalam keputusannya untuk pindah ke Amerika Serikat. Ia merasa bahwa bermain untuk klub Eropa mana pun selain Barcelona akan terasa seperti langkah mundur setelah pengalamannya di Spanyol.
Menolak tawaran dari Italia dan Turki
Sebelum kepindahannya ke Chicago resmi disepakati, beredar banyak rumor mengenai destinasi berikutnya sang penyerang. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Lewandowski menerima tawaran menggiurkan dari klub-klub di Turki, Portugal, dan Italia, dengan raksasa Serie A, Juventus, sering disebut-sebut sebagai tujuan potensial bagi penyerang yang sangat tajam ini.
Namun, pemain berusia 37 tahun itu bersikukuh bahwa ia tidak ingin membela klub lain di benua Eropa. “Masa saya di Barca sudah berakhir dan saya tidak bisa membayangkan diri saya bermain di klub Eropa lain,” katanya kepada para wartawan. “Rasa cinta saya kepada Barca terlalu besar.”
Faktor Berhalter
Meskipun kepergiannya dari Barcelona berlangsung penuh emosi, kedatangan Lewandowski di Chicago telah memicu antusiasme yang luar biasa. Pelatih kepala Gregg Berhalter merupakan motor di balik kesepakatan ini dan yakin bahwa striker tersebut akan menjadi rekrutan yang membawa perubahan besar bagi klub.
Berhalter yakin bahwa profesionalisme sang pemain veteran ini akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan timnya. "Kami yakin dia akan memberikan dampak langsung pada tim. Pertama-tama, dia adalah sosok profesional teladan. Dia telah berkecimpung di dunia ini sejak lama dan tahu cara merawat tubuhnya serta mempertahankan performa optimal. Saya yakin dia akan menjadi panutan," kata mantan pelatih kepala Tim Nasional AS tersebut, seperti dikutip oleh Pilka Nozna.
- AFP
Babak baru di Kota Angin
Ikon asal Polandia ini kini tengah bersiap untuk debut kompetitifnya. Para penggemar Chicago Fire tak perlu menunggu lama untuk menyaksikan bintang baru mereka beraksi, karena klub ini tengah mempersiapkan diri menjelang laga melawan Vancouver Whitecaps pada Kamis malam, waktu setempat, di mana ia akan kembali berduet dengan mantan rekan setimnya di Bayern Munich, Thomas Müller. Ia telah bergabung dengan skuad untuk sesi latihan pertamanya pada Selasa, siap membuktikan bahwa usia hanyalah angka belaka. Perjalanan yang dimulai di Delta Warsawa dan mencapai puncaknya di Munich dan Barcelona kini menemukan akhir yang menarik di bawah bayang-bayang cakrawala kota Chicago.
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