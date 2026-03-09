Getty/GOAL
Robert Lewandowski mengungkapkan alasan mengapa ia berhenti makan cokelat dan mengapresiasi peran penting istrinya, Anna, dalam karier luar biasa bintang Barcelona tersebut
Mendorong masa depan: pola makan dan disiplin
Perjalanan Lewandowski menuju ketahanan luar biasa dimulai pada awal usia dua puluhan, ketika ia menyadari bahwa bakat alami saja tidak cukup untuk mempertahankan karier berprestasi tinggi. Setelah menyadari bahwa sarapan rutinnya berupa sereal jagung dan susu membuatnya merasa lesu, ia merombak pola makannya dengan menghilangkan gluten dan laktosa sepenuhnya. Disiplin diet yang ketat ini hanya setara dengan mentalitasnya yang tak kenal lelah; ia mengaitkan konsistensi luar biasanya dengan pola pikir yang sepenuhnya terfokus pada apa yang akan datang. "Tidak peduli berapa banyak gol yang sudah saya cetak: yang penting adalah gol yang akan saya cetak. Tidak peduli berapa banyak gelar yang sudah saya menangkan: yang penting adalah gelar berikutnya yang harus saya menangkan," ujarnya dalam wawancara dengan The Athletic. Kombinasi kekuatan fisik dan mental inilah yang membuatnya tetap mencetak gol luar biasa setiap 96 menit di La Liga musim ini, meskipun Hansi Flick secara aktif mengelola beban kerjanya selama jadwal padat.
Pengorbanan yang manis
"Saya pikir karena saya kurus - kurus tapi berotot - saya masih bisa makan cokelat. Saya pikir saya bisa makan apa saja yang saya inginkan, karena saya tidak punya lemak," lanjut Lewandowski. "Tapi saat saya berlatih, saya tidak punya tenaga, dan saya tidak mengerti kenapa. Saya tidur dengan nyenyak, tapi saya tidak bisa berlatih dengan intensitas yang sama seperti rekan-rekan tim saya. Jadi saya mulai mengubah kebiasaan. Dan bahkan setelah beberapa minggu, perubahannya sangat besar."
Anna: Senjata rahasia di balik gol-gol tersebut.
Meskipun dedikasi sang striker tidak diragukan lagi, ia mengucapkan terima kasih kepada istrinya, Anna, atas ketahanan luar biasa yang memungkinkan dirinya tetap berkompetisi di level tertinggi sementara rekan-rekannya sudah pensiun. Seorang mantan peraih medali karate tingkat dunia yang kini menjadi ahli gizi terkemuka, Anna telah berperan penting dalam mengoptimalkan kondisi fisik dan mentalnya sejak hari pertama.
"Saya pikir saya sudah tahu banyak tentang nutrisi dan gaya hidup sehat," refleksi Lewandowski. “Dia adalah psikolog pertama saya: setelah pertandingan bagus atau buruk, dia adalah orang pertama yang saya bicarakan, tidak hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang pikiran saya. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Penting bagi saya bisa berbicara dengan seseorang seperti ini. Dia mengenal saya dengan baik, dan dia bisa memberi tahu saya apa yang bisa saya lakukan, tidak hanya dalam situasi sepak bola, tapi juga dengan rekan tim atau pelatih saya. Meskipun dia tidak menendang bola, dia tetap menjadi bagian dari saya.” Ketika ditanya apakah dia masih akan mendominasi di level elit pada usia 37 tahun jika dia menikah dengan orang lain, bintang Barcelona itu dengan jujur mengakui pengaruhnya. "Saya tidak tahu, tapi dia sangat membantu saya! Terutama di awal karier saya, karena dia membantu saya melihat perbedaan saat saya melakukan hal ini atau tidak melakukannya. Mungkin tanpa bantuannya, saya tidak bisa mencapai level ini."
Masa depan yang tidak pasti di Barcelona
Masa depan striker tersebut tetap menjadi topik perdebatan yang hangat, dengan Chicago Fire dilaporkan tertarik untuk membawanya ke Amerika Serikat. Saat berbicara tentang situasi kontraknya, penyerang tersebut tetap tenang, mengatakan: "Saya tidak tahu [apakah saya ingin tetap di Barca]. Karena saya harus merasakannya. Untuk saat ini, saya tidak bisa memberi tahu Anda apa-apa, karena saya bahkan belum 50 persen yakin ke mana saya ingin pergi. Ini bukan untuk saat ini.
"Saya tidak memberi tekanan pada diri sendiri - mungkin saat saya berusia 25 atau 30 tahun, situasinya akan berbeda. Dengan pengalaman dan usia saya saat ini, saya tidak perlu memutuskan sekarang. Saya tidak memiliki perasaan tentang arah mana yang harus saya pilih. Mungkin dalam tiga bulan ke depan adalah saat saya harus memutuskan. Tapi tetap saja, saya tidak merasa tertekan. Saya harus merasakannya. Saya harus mulai merasakannya, maka akan lebih mudah bagi saya saat kita membicarakan masa depan saya."
