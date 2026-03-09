Robert Lewandowski mengungkapkan alasan mengapa ia berhenti makan cokelat dan mengapresiasi peran penting istrinya, Anna, dalam karier luar biasa bintang Barcelona tersebut

Meskipun dedikasi sang striker tidak diragukan lagi, ia mengucapkan terima kasih kepada istrinya, Anna, atas ketahanan luar biasa yang memungkinkan dirinya tetap berkompetisi di level tertinggi sementara rekan-rekannya sudah pensiun. Seorang mantan peraih medali karate tingkat dunia yang kini menjadi ahli gizi terkemuka, Anna telah berperan penting dalam mengoptimalkan kondisi fisik dan mentalnya sejak hari pertama.

"Saya pikir saya sudah tahu banyak tentang nutrisi dan gaya hidup sehat," refleksi Lewandowski. “Dia adalah psikolog pertama saya: setelah pertandingan bagus atau buruk, dia adalah orang pertama yang saya bicarakan, tidak hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang pikiran saya. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Penting bagi saya bisa berbicara dengan seseorang seperti ini. Dia mengenal saya dengan baik, dan dia bisa memberi tahu saya apa yang bisa saya lakukan, tidak hanya dalam situasi sepak bola, tapi juga dengan rekan tim atau pelatih saya. Meskipun dia tidak menendang bola, dia tetap menjadi bagian dari saya.” Ketika ditanya apakah dia masih akan mendominasi di level elit pada usia 37 tahun jika dia menikah dengan orang lain, bintang Barcelona itu dengan jujur mengakui pengaruhnya. "Saya tidak tahu, tapi dia sangat membantu saya! Terutama di awal karier saya, karena dia membantu saya melihat perbedaan saat saya melakukan hal ini atau tidak melakukannya. Mungkin tanpa bantuannya, saya tidak bisa mencapai level ini."