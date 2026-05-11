Robert Lewandowski mengakui bahwa ia terbuka terhadap kemungkinan pindah ke liga yang lebih rendah di tengah spekulasi kepindahannya ke MLS, saat striker Barcelona itu memberikan kabar terbaru menjelang berakhirnya kontraknya

Selama perayaan gelar juara liga usai kemenangan Barca atas Real Madrid, Lewandowski tak menyembunyikan fakta bahwa masa baktinya di Camp Nou mungkin akan segera berakhir. Dalam wawancara dengan saluran televisi Polandia Eleven Sports, striker veteran itu mengakui bahwa gagasan untuk pindah ke liga yang secara fisik tidak terlalu menuntut merupakan opsi nyata yang sedang dipertimbangkan.

"Mungkin ada opsi di liga yang lebih rendah. Saya hampir berusia 38 tahun, tapi saya merasa bugar secara fisik, jadi saya mempertimbangkannya. Saya harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa sudah waktunya untuk bermain dan menikmati hidup. Mungkin opsi itu akan muncul, dan saya tidak menolaknya," jelas Lewandowski, yang telah berulang kali dikaitkan dengan tim-tim seperti Chicago Fire di Amerika Serikat.