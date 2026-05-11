Robert Lewandowski mengakui bahwa ia terbuka terhadap kemungkinan pindah ke liga yang lebih rendah di tengah spekulasi kepindahannya ke MLS, saat striker Barcelona itu memberikan kabar terbaru menjelang berakhirnya kontraknya
Pintu terbuka menuju divisi yang lebih rendah
Selama perayaan gelar juara liga usai kemenangan Barca atas Real Madrid, Lewandowski tak menyembunyikan fakta bahwa masa baktinya di Camp Nou mungkin akan segera berakhir. Dalam wawancara dengan saluran televisi Polandia Eleven Sports, striker veteran itu mengakui bahwa gagasan untuk pindah ke liga yang secara fisik tidak terlalu menuntut merupakan opsi nyata yang sedang dipertimbangkan.
"Mungkin ada opsi di liga yang lebih rendah. Saya hampir berusia 38 tahun, tapi saya merasa bugar secara fisik, jadi saya mempertimbangkannya. Saya harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa sudah waktunya untuk bermain dan menikmati hidup. Mungkin opsi itu akan muncul, dan saya tidak menolaknya," jelas Lewandowski, yang telah berulang kali dikaitkan dengan tim-tim seperti Chicago Fire di Amerika Serikat.
Hitung mundur kontrak
Ada ketidakpastian mengenai apakah Lewandowski akan tetap membela Blaugrana musim depan, mengingat dilaporkan bahwa ia telah ditawari perpanjangan kontrak dengan gaji yang lebih rendah.
"Apa yang akan saya lakukan pada musim gugur nanti? Saya tidak tahu. Saya baru saja mengetahui bahwa kontrak saya tinggal 51 hari lagi, jadi saya masih punya waktu. Saya akan mendengarkan beberapa tawaran lagi dan kemudian memutuskan," katanya.
Kebanggaan atas karier yang sukses
Lewandowski, yang memulai laga Clásico dari bangku cadangan, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengenang deretan gelar juara yang telah ia raih selama bertahun-tahun. Bagi mantan bintang Borussia Dortmund dan Bayern Munich ini, meraih gelar juara telah menjadi kebiasaan yang memberinya kepuasan pribadi dan profesional. "Saya telah memenangkan total 14 gelar juara, dan saya meraihnya bersama setiap klub yang saya bela; hal itu sangat mengesankan bagi saya dan saya bangga akan hal itu," tegas Lewandowski.
Tanggapan Lewandowski terhadap Szczesny
Akhirnya, Lewandowski menanggapi dengan santai saran terbaru dari rekan senegaranya sekaligus rekan setimnya di Barcelona, Wojciech Szczesny, yang menyarankan agar ia pensiun dari sepak bola profesional untuk mempertimbangkan jalur karier lain. Sambil tertawa, penyerang nomor 9 Barcelona itu menegaskan bahwa ia masih merasa memiliki banyak tenaga dan bahwa pensiun bukanlah rencana terdekatnya.
"Kamu tahu kan bagaimana Wojtek: hari ini dia bilang satu hal, besok dia akan bilang hal lain. Bukan berarti aku bangun pagi dengan rasa sakit dan nyeri. Aku menghargai posisi aku sekarang dan aku menikmatinya. Kita lihat saja nanti apa yang terjadi, tapi yang jelas aku akan terus bermain," tutup striker asal Polandia itu.