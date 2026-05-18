Berbicara menjelang pertandingan, Flick memuji habis-habisan pemain yang pernah ia latih di Bayern Munich itu. Pelatih Barcelona itu menggambarkan Lewandowski sebagai "seorang profesional sejati dan panutan" bagi para pemain muda di skuad. Pelatih asal Jerman itu mengakui bahwa meskipun klub kini harus menatap masa depan, menggantikan pemain sekelas Lewandowski akan menjadi tugas yang nyaris mustahil bagi departemen pemandu bakat.

"Percakapan itu berjalan dengan baik. Dia berbicara dengan tim dan mengucapkan selamat tinggal," kata manajer Barca itu. "Ini adalah periode yang luar biasa. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya memenangkan setiap gelar bersama dia. Totalnya ada sembilan gelar. Merupakan suatu kehormatan bisa bekerja dengannya; dia adalah seorang profesional sejati. Dia adalah panutan, dia menjaga dirinya sendiri, itulah mengapa dia bermain di level tersebut. Kini dia ingin perubahan, dia ingin pindah. Ini baik baginya dan bagi klub. Dia adalah orang yang hebat dan pemain yang hebat."

Flick menambahkan: "Tidak akan mudah menggantikan Lewandowski. Dia adalah striker terbaik dalam dekade terakhir. Sama sekali tidak akan mudah menggantikannya. Kita harus menunggu dan melihat apakah kita akan merekrut pemain, tapi itu tidak akan mudah."







