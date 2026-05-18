Robert Lewandowski meneteskan air mata setelah penampilan terakhirnya di Camp Nou saat Barcelona memberikan penghormatan kepada striker yang akan hengkang itu
Perpisahan yang mengharukan di Camp Nou
Penyerang asal Polandia itu tak bisa menahan emosinya di beberapa kesempatan, terutama saat para penonton di seluruh stadion bersorak-sorai memanggil namanya dengan lantang. Itu merupakan penghormatan yang pantas bagi seorang pemain yang telah memimpin lini serang Blaugrana sejak 2022, dan momen yang paling membekas dari malam itu adalah Lewandowski yang meneteskan air mata saat ia mengucapkan terima kasih kepada para pendukung untuk terakhir kalinya di kandang sendiri.
Hansi Flick memastikan sang penyerang mendapatkan sorotan yang pantas ia terima, dengan menurunkannya sebagai starter melawan Real Betis dan kemudian menggantikannya pada menit ke-83 agar ia bisa berjalan sendirian dalam prosesi penghormatan. Meskipun ia tidak mencetak gol dalam kemenangan 3-1 tersebut, stadion tetap dipenuhi penonton lama setelah peluit akhir berbunyi karena para penggemar menolak untuk pergi tanpa melihat nomor sembilan mereka untuk terakhir kalinya.
"Barca akan selalu ada di hatiku"
Setelah pertandingan, sang penyerang naik ke atas panggung untuk menyampaikan pidato kepada para penonton, didampingi istri dan anak-anaknya. Ia telah mengonfirmasi keputusannya untuk hengkang pada musim panas ini sebelum pertandingan dimulai, dengan menyatakan bahwa ia merasa misinya telah selesai setelah meraih tujuh trofi di Spanyol. Pidatonya merupakan ungkapan terima kasih yang tulus kepada kota yang telah menyambutnya dengan tangan terbuka selama masa transisi klub.
"Bagi saya, ini adalah hari yang sangat emosional dan sulit. Saat saya tiba di Barcelona, saya tahu klub ini sangat besar, tetapi dukungan kalian sungguh luar biasa," katanya. "Sejak awal, saya merasa seperti di rumah sendiri di sini. Saya tidak akan pernah melupakan saat kalian menyanyikan nama saya. Terima kasih kepada rekan-rekan setim, para pelatih, dan semua yang bekerja di klub. Merupakan suatu kehormatan bermain untuk Barca. Kita telah berbagi momen-momen hebat selama empat tahun ini. Saya sangat bangga dengan segala yang telah kita raih. Hari ini saya mengucapkan selamat tinggal kepada stadion ini, tetapi Barca akan selalu ada di hati saya. Visca el Barca dan Visca Catalunya."
Flick memberikan penghormatan kepada seorang 'profesional sejati'
Berbicara menjelang pertandingan, Flick memuji habis-habisan pemain yang pernah ia latih di Bayern Munich itu. Pelatih Barcelona itu menggambarkan Lewandowski sebagai "seorang profesional sejati dan panutan" bagi para pemain muda di skuad. Pelatih asal Jerman itu mengakui bahwa meskipun klub kini harus menatap masa depan, menggantikan pemain sekelas Lewandowski akan menjadi tugas yang nyaris mustahil bagi departemen pemandu bakat.
"Percakapan itu berjalan dengan baik. Dia berbicara dengan tim dan mengucapkan selamat tinggal," kata manajer Barca itu. "Ini adalah periode yang luar biasa. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya memenangkan setiap gelar bersama dia. Totalnya ada sembilan gelar. Merupakan suatu kehormatan bisa bekerja dengannya; dia adalah seorang profesional sejati. Dia adalah panutan, dia menjaga dirinya sendiri, itulah mengapa dia bermain di level tersebut. Kini dia ingin perubahan, dia ingin pindah. Ini baik baginya dan bagi klub. Dia adalah orang yang hebat dan pemain yang hebat."
Flick menambahkan: "Tidak akan mudah menggantikan Lewandowski. Dia adalah striker terbaik dalam dekade terakhir. Sama sekali tidak akan mudah menggantikannya. Kita harus menunggu dan melihat apakah kita akan merekrut pemain, tapi itu tidak akan mudah."
Warisan prestasi dan kepemimpinan
Lewandowski meninggalkan Barcelona setelah mengukir nama abadi dalam sejarah klub, menempati peringkat ke-14 dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan 119 gol. Di luar trofi Pichichi dan gelar-gelar La Liga, kehadirannya memberikan kepemimpinan berpengalaman yang dibutuhkan untuk membantu perkembangan skuad muda. Saat ia melintasi barisan penghormatan terakhir yang dibentuk oleh rekan-rekan setimnya, rasa saling menghormati antara sang pemain dan klub terlihat jelas bagi semua yang hadir.
Meskipun destinasi berikutnya masih menjadi bahan spekulasi yang hangat, dengan tawaran besar yang dilaporkan datang dari Arab Saudi dan minat dari MLS, dampaknya di Catalonia sudah terukir kokoh. Malam itu berakhir dengan rekan-rekan setimnya mengangkatnya ke udara di tengah lapangan, sebuah penutup yang meriah untuk masa bakti empat tahun yang mengembalikan Barcelona ke puncak sepak bola Spanyol.