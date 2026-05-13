Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Robert Lewandowski menerima tawaran kontrak yang fantastis dari Liga Profesional Arab Saudi saat sang striker semakin dekat dengan kepergiannya dari Barcelona
Al-Hilal memimpin perburuan bintang Barcelona
Masa depan Lewandowski di Nou Camp kini menjadi sorotan serius menyusul laporan bahwa raksasa Liga Pro Arab Saudi, Al-Hilal, telah mengajukan tawaran kontrak resmi. Menurut WP Sportowe Fakty, klub yang berbasis di Riyadh itu bertekad untuk mendatangkan pemain berusia 37 tahun tersebut guna memperkuat barisan penyerang mereka dengan ikon global lainnya.
Meskipun berbagai klub termasuk Juventus, AC Milan, dan tim MLS Chicago Fire telah dikaitkan dengan pemain internasional Polandia tersebut dalam beberapa pekan terakhir, Al-Hilal muncul sebagai kandidat terdepan. Klub raksasa Saudi tersebut dilaporkan hampir memastikan tanda tangannya, dengan sumber-sumber menyebutkan bahwa Lewandowski "hampir menerima" tawaran yang akan mengakhiri kariernya di La Liga.
- Getty Images Sport
Syarat-syarat keuangan yang sangat menguntungkan yang diajukan
Besaran tawaran ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan menurut standar belanja besar-besaran Liga Pro Arab Saudi belakangan ini. Lewandowski ditawari gaji yang fantastis sebesar €90 juta per musim untuk pindah ke sana. Hal ini jelas akan menjadi kontrak paling menguntungkan dalam karier gemilangnya, jauh melampaui penghasilannya saat ini di Catalonia.
Meskipun laporan sebelumnya dari media Spanyol AS menunjukkan bahwa kekhawatiran geopolitik mungkin menghalangi sang striker untuk pindah ke Timur Tengah, besarnya paket finansial tersebut tampaknya telah mengubah situasi. Dengan tantangan finansial yang sedang dihadapi Barcelona, kepindahan pemain dengan gaji tertinggi mereka ini dapat memberikan kelegaan yang signifikan bagi beban gaji klub.
Kemungkinan reuni dengan para ikon Eropa
Jika Lewandowski resmi bergabung dengan Al-Hilal, ia akan menjadi bagian dari skuad yang sangat ambisius yang dilatih oleh mantan pelatih Inter, Simone Inzaghi. Tim ini sudah diisi oleh sederet bintang, termasuk mantan penyerang Real Madrid dan pemenang Ballon d'Or, Karim Benzema, serta Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, dan Kalidou Koulibaly.
Klub asal Riyadh ini telah gencar melakukan perekrutan, dengan menambahkan Theo Hernandez dan Darwin Nunez ke dalam skuad yang juga diperkuat oleh Malcom. Bergabung dengan skuad bertabur bintang seperti itu akan memastikan bahwa Lewandowski tetap menjadi bagian dari proyek yang bertujuan untuk mendominasi kancah kontinental Asia, meskipun ia meninggalkan liga-liga elit Eropa.
- Getty Images Sport
Pengorbanan yang harus dilakukan demi petualangan di Timur Tengah
Kepindahan ke Arab Saudi akan menandai berakhirnya upaya Lewandowski untuk memecahkan rekor di Liga Champions, di mana ia telah menjadi salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah. Beralih ke Liga Pro Arab Saudi berarti meninggalkan kompetisi Eropa tingkat tertinggi untuk menjadi wajah baru dalam ambisi Al-Hilal meraih gelar juara.