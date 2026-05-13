Goal.com
LiveTiket
Live Scores, Stats, and the Latest News
CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Robert Lewandowski menerima tawaran kontrak yang fantastis dari Liga Profesional Arab Saudi saat sang striker semakin dekat dengan kepergiannya dari Barcelona

R. Lewandowski
Al Hilal
Barcelona
Saudi Pro League
LaLiga
Transfers

Robert Lewandowski semakin mendekati kepindahan sensasional dari Barcelona seiring dengan meningkatnya minat dari Liga Pro Arab Saudi. Striker berpengalaman tersebut dilaporkan hampir menerima tawaran finansial yang sangat menggiurkan untuk bergabung ke Timur Tengah pada musim panas ini.

  • Al-Hilal memimpin perburuan bintang Barcelona

    Masa depan Lewandowski di Nou Camp kini menjadi sorotan serius menyusul laporan bahwa raksasa Liga Pro Arab Saudi, Al-Hilal, telah mengajukan tawaran kontrak resmi. Menurut WP Sportowe Fakty, klub yang berbasis di Riyadh itu bertekad untuk mendatangkan pemain berusia 37 tahun tersebut guna memperkuat barisan penyerang mereka dengan ikon global lainnya.

    Meskipun berbagai klub termasuk Juventus, AC Milan, dan tim MLS Chicago Fire telah dikaitkan dengan pemain internasional Polandia tersebut dalam beberapa pekan terakhir, Al-Hilal muncul sebagai kandidat terdepan. Klub raksasa Saudi tersebut dilaporkan hampir memastikan tanda tangannya, dengan sumber-sumber menyebutkan bahwa Lewandowski "hampir menerima" tawaran yang akan mengakhiri kariernya di La Liga.

    • Iklan
  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Syarat-syarat keuangan yang sangat menguntungkan yang diajukan

    Besaran tawaran ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan menurut standar belanja besar-besaran Liga Pro Arab Saudi belakangan ini. Lewandowski ditawari gaji yang fantastis sebesar €90 juta per musim untuk pindah ke sana. Hal ini jelas akan menjadi kontrak paling menguntungkan dalam karier gemilangnya, jauh melampaui penghasilannya saat ini di Catalonia.

    Meskipun laporan sebelumnya dari media Spanyol AS menunjukkan bahwa kekhawatiran geopolitik mungkin menghalangi sang striker untuk pindah ke Timur Tengah, besarnya paket finansial tersebut tampaknya telah mengubah situasi. Dengan tantangan finansial yang sedang dihadapi Barcelona, kepindahan pemain dengan gaji tertinggi mereka ini dapat memberikan kelegaan yang signifikan bagi beban gaji klub.

  • Kemungkinan reuni dengan para ikon Eropa

    Jika Lewandowski resmi bergabung dengan Al-Hilal, ia akan menjadi bagian dari skuad yang sangat ambisius yang dilatih oleh mantan pelatih Inter, Simone Inzaghi. Tim ini sudah diisi oleh sederet bintang, termasuk mantan penyerang Real Madrid dan pemenang Ballon d'Or, Karim Benzema, serta Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves, dan Kalidou Koulibaly.

    Klub asal Riyadh ini telah gencar melakukan perekrutan, dengan menambahkan Theo Hernandez dan Darwin Nunez ke dalam skuad yang juga diperkuat oleh Malcom. Bergabung dengan skuad bertabur bintang seperti itu akan memastikan bahwa Lewandowski tetap menjadi bagian dari proyek yang bertujuan untuk mendominasi kancah kontinental Asia, meskipun ia meninggalkan liga-liga elit Eropa.


  • Deportivo Alaves v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Pengorbanan yang harus dilakukan demi petualangan di Timur Tengah

    Kepindahan ke Arab Saudi akan menandai berakhirnya upaya Lewandowski untuk memecahkan rekor di Liga Champions, di mana ia telah menjadi salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah. Beralih ke Liga Pro Arab Saudi berarti meninggalkan kompetisi Eropa tingkat tertinggi untuk menjadi wajah baru dalam ambisi Al-Hilal meraih gelar juara.

Saudi Pro League
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Neom SC crest
Neom SC
NEO
LaLiga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Betis crest
Real Betis
BET