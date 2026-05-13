Robert Lewandowski menerima tawaran kontrak yang fantastis dari Liga Profesional Arab Saudi saat sang striker semakin dekat dengan kepergiannya dari Barcelona

Masa depan Lewandowski di Nou Camp kini menjadi sorotan serius menyusul laporan bahwa raksasa Liga Pro Arab Saudi, Al-Hilal, telah mengajukan tawaran kontrak resmi. Menurut WP Sportowe Fakty, klub yang berbasis di Riyadh itu bertekad untuk mendatangkan pemain berusia 37 tahun tersebut guna memperkuat barisan penyerang mereka dengan ikon global lainnya.

Meskipun berbagai klub termasuk Juventus, AC Milan, dan tim MLS Chicago Fire telah dikaitkan dengan pemain internasional Polandia tersebut dalam beberapa pekan terakhir, Al-Hilal muncul sebagai kandidat terdepan. Klub raksasa Saudi tersebut dilaporkan hampir memastikan tanda tangannya, dengan sumber-sumber menyebutkan bahwa Lewandowski "hampir menerima" tawaran yang akan mengakhiri kariernya di La Liga.