Robert Lewandowski Barcelona 2025-26
Robert Lewandowski menargetkan Barcelona meraih '100 poin' dalam upaya meniru prestasi Tito Vilanova dan Jose Mourinho yang berhasil menjuarai La Liga

Robert Lewandowski menantang rekan-rekan setimnya di Barcelona untuk mencapai angka 100 poin yang selama ini sulit diraih, setelah kemenangan krusial mereka atas Osasuna. Meskipun saat ini unggul 14 poin di puncak klasemen La Liga, striker berpengalaman itu menegaskan bahwa sekadar meraih gelar juara saja tidak cukup, dan ia ingin meniru rekor bersejarah yang dicetak oleh Tito Vilanova dan Jose Mourinho.

  • Drama di menit-menit akhir di Pamplona

    Barcelona semakin mendekati gelar juara La Liga setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Osasuna pada Sabtu lalu. Lewandowski memecah kebuntuan pada menit ke-81 sebelum Ferran Torres menggandakan keunggulan lima menit kemudian, sehingga tim asuhan Hansi Flick pun menguasai jalannya pertandingan. Meskipun Raul Garcia memperkecil ketertinggalan tuan rumah pada menit ke-88, raksasa Catalan itu tetap kokoh mempertahankan keunggulan mereka di puncak klasemen menjadi 14 poin.

    Ambisi abad ini

    Saat berbicara kepada DAZNsetelah peluit akhir dibunyikan, Lewandowski menegaskan bahwa tim harus tetap mempertahankan intensitas permainan mereka, terlepas dari seberapa cepat gelar juara secara matematis sudah dipastikan. Ia mengatakan: “Tujuannya adalah memenangkan setiap pertandingan untuk mencapai 100 poin. Bahkan jika kami memenangkan La Liga, kami harus memenangkan sisa pertandingan. Memenangkan La Liga adalah momen yang luar biasa. Perayaan di kota ini sangat indah. Sampai kami memenangkan La Liga, sebaiknya jangan terlalu banyak bicara.”

  • Ucapan terima kasih kepada penyedia layanan

    Selain target poin, pemain internasional Polandia itu menyampaikan rasa terima kasihnya atas umpan yang diberikan Marcus Rashford, yang umpan silangnya menjadi cikal bakal gol pembuka. Menyoroti gol ke-18-nya musim ini dan perubahan taktik tim, Lewandowski berkata: ”Saya melihat Rashford bisa memberikan umpan silang. Itu adalah umpan yang sangat bagus bagi seorang striker. Bagi saya, sangat penting untuk menerima bola di kotak penalti.

    "Saya sangat senang bisa menang hari ini dan mencetak gol penting, yaitu gol 0-1. Kami harus berjuang hingga akhir dan sebelum pertandingan kami membahas bahwa menang di sini tidaklah mudah. Di babak pertama kami bermain lambat dengan bola dan lebih baik di babak kedua.”

    Rintangan terakhir

    Saat ini memimpin klasemen La Liga dengan 88 poin, Barcelona harus memenangkan empat pertandingan terakhirnya melawan Real Madrid, Deportivo Alaves, Real Betis, dan Valencia untuk mencapai angka 100 poin. Tim asuhan Flick bertekad untuk meniru prestasi bersejarah yang dicapai skuad Vilanova pada musim 2012-13 dan Madrid asuhan Mourinho, yang berhasil meraih prestasi tersebut pada tahun sebelumnya. Rangkaian pertandingan mendatang, yang dipuncaki oleh El Clasico yang menantang, akan menguji ketahanan skuad saat mereka menyeimbangkan potensi perayaan gelar dengan upaya meraih hasil sempurna.

