Robert Lewandowski memecahkan rekor Liga Champions milik Lionel Messi dengan mencetak dua gol dalam kemenangan telak atas Newcastle

Raksasa Catalan itu memastikan lolosnya mereka dengan kemenangan agregat telak 8-3 pada Rabu. Setelah hasil imbang 1-1 yang menegangkan di St James' Park pada leg pertama—yang diselamatkan oleh tendangan penalti Lamine Yamal pada menit ke-96—lagu balasan ini berubah menjadi pesta gol yang spektakuler. Meskipun kebobolan dua gol di babak pertama oleh Anthony Elanga, tuan rumah bangkit dengan gemilang. Gol dari Raphinha dan Marc Bernal membalas gol-gol The Magpies sebelum Lamine Yamal mencetak gol penalti menjelang akhir babak pertama untuk membawa tuan rumah memimpin.

Barcelona kemudian menampilkan permainan yang luar biasa di babak kedua, dengan dua gol Lewandowski yang diapit oleh gol-gol dari Fermin Lopez dan Raphinha, memastikan kemenangan agregat 8-3.