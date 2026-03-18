Robert Lewandowski memecahkan rekor Liga Champions milik Lionel Messi dengan mencetak dua gol dalam kemenangan telak atas Newcastle
Barcelona lolos ke perempat final dengan gemilang
Raksasa Catalan itu memastikan lolosnya mereka dengan kemenangan agregat telak 8-3 pada Rabu. Setelah hasil imbang 1-1 yang menegangkan di St James' Park pada leg pertama—yang diselamatkan oleh tendangan penalti Lamine Yamal pada menit ke-96—lagu balasan ini berubah menjadi pesta gol yang spektakuler. Meskipun kebobolan dua gol di babak pertama oleh Anthony Elanga, tuan rumah bangkit dengan gemilang. Gol dari Raphinha dan Marc Bernal membalas gol-gol The Magpies sebelum Lamine Yamal mencetak gol penalti menjelang akhir babak pertama untuk membawa tuan rumah memimpin.
Barcelona kemudian menampilkan permainan yang luar biasa di babak kedua, dengan dua gol Lewandowski yang diapit oleh gol-gol dari Fermin Lopez dan Raphinha, memastikan kemenangan agregat 8-3.
Melampaui seorang legenda klub
Dua gol yang dicetak striker asal Polandia itu di babak kedua tidak hanya memastikan kemenangan; hal itu juga mengubah catatan sejarah. Dengan mencetak gol pada menit ke-56 dan ke-61, pemain berusia 37 tahun ini menambah jumlah korban yang pernah ia taklukkan di Liga Champions menjadi 41, mengungguli rekor sebelumnya sebanyak 40 gol yang dipegang oleh Messi. Kisah cinta sang penyerang veteran di ajang Eropa dimulai lebih dari 14 tahun lalu bersama Borussia Dortmund saat melawan Olympiacos, dan kini ia telah mencetak 107 gol di kompetisi tersebut. Kemampuannya dalam menyelesaikan peluang dengan klinis terus memperkuat warisannya sebagai salah satu penyerang paling mematikan yang pernah ada di benua ini.
Performa yang konsisten di semua kompetisi
Prestasi bersejarah ini menyoroti pengaruh yang tak lekang oleh waktu dan karier panjang sang pemain veteran, yang terus membuktikan bahwa usia bukanlah halangan baginya. Dalam 36 penampilannya di semua kompetisi musim ini, ia telah mencetak 16 gol dan memberikan tiga assist. Catatannya mencakup 11 gol di La Liga, empat di kompetisi Eropa, dan satu di Supercopa de España. Selain itu, dua golnya melawan The Magpies meningkatkan total golnya di Liga Champions bersama Blaugrana menjadi 23. Ia kini semakin mendekati angka 25 gol yang dipegang bersama oleh Rivaldo dan Luis Suarez, dengan target untuk naik lebih tinggi dalam daftar pencetak gol terbanyak klub di kompetisi Eropa sepanjang masa.
Dominasi domestik dan tantangan Eropa di masa depan
Ke depan, laga perempat final yang sangat dinanti kemungkinan besar akan menanti mereka melawan Atlético Madrid, menyusul kemenangan 5-2 mereka pada leg pertama atas Tottenham Hotspur. Di kancah domestik, tim asal Catalunya ini duduk nyaman di puncak klasemen La Liga dengan 70 poin dari 28 pertandingan, mempertahankan keunggulan empat poin atas Real Madrid. Upaya mereka meraih gelar domestik berlanjut dengan laga kandang melawan Rayo Vallecano pada 22 Maret, sebelum pertandingan liga krusial melawan pasukan Diego Simeone pada 4 April, hanya beberapa hari sebelum kedua tim berpotensi bertemu di Liga Champions. Jadwal yang padat ini kemudian mencakup derby lokal melawan Espanyol pada 12 April, saat mereka mengejar gelar di berbagai front.
