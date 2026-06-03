Robert Lewandowski ke Man Utd? Setan Merah disarankan untuk mencari striker sekelas Kylian Mbappé daripada penyerang asal Polandia yang produktif itu, yang akan meninggalkan Barcelona sebagai pemain bebas transfer

Investasi besar-besaran, baik dalam hal keyakinan maupun dana, untuk memperkuat lini serang belum membuahkan hasil yang memuaskan di Old Trafford selama beberapa jendela transfer yang mengecewakan. Namun, langkah-langkah ke arah yang benar telah diambil pada musim panas 2025.

Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo menjalani musim debut yang produktif bersama United saat Michael Carrick mengambil alih tongkat manajerial yang ditinggalkan Ruben Amorim dan berjuang menuju kualifikasi Liga Champions.

Benjamin Sesko - yang didatangkan dari RB Leipzig dengan nilai transfer £74 juta ($100 juta) - membantu mengantarkan Setan Merah melewati garis finis, dengan pemain berusia 22 tahun ini mencetak 10 dari 12 golnya melalui 16 penampilan pada tahun 2026.

Ada harapan akan lebih banyak lagi yang akan datang dari pemain Slovenia yang kuat ini, seiring dengan potensi lebih lanjut yang terungkap dalam permainannya, namun persaingan untuk memperebutkan tempat sangatlah penting saat United mempersiapkan diri untuk kembali ke kompetisi elit Eropa.