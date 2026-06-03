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Robert Lewandowski ke Man Utd? Setan Merah disarankan untuk mencari striker sekelas Kylian Mbappé daripada penyerang asal Polandia yang produktif itu, yang akan meninggalkan Barcelona sebagai pemain bebas transfer
Sesko kembali tampil apik setelah transfer senilai £74 juta
Investasi besar-besaran, baik dalam hal keyakinan maupun dana, untuk memperkuat lini serang belum membuahkan hasil yang memuaskan di Old Trafford selama beberapa jendela transfer yang mengecewakan. Namun, langkah-langkah ke arah yang benar telah diambil pada musim panas 2025.
Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo menjalani musim debut yang produktif bersama United saat Michael Carrick mengambil alih tongkat manajerial yang ditinggalkan Ruben Amorim dan berjuang menuju kualifikasi Liga Champions.
Benjamin Sesko - yang didatangkan dari RB Leipzig dengan nilai transfer £74 juta ($100 juta) - membantu mengantarkan Setan Merah melewati garis finis, dengan pemain berusia 22 tahun ini mencetak 10 dari 12 golnya melalui 16 penampilan pada tahun 2026.
Ada harapan akan lebih banyak lagi yang akan datang dari pemain Slovenia yang kuat ini, seiring dengan potensi lebih lanjut yang terungkap dalam permainannya, namun persaingan untuk memperebutkan tempat sangatlah penting saat United mempersiapkan diri untuk kembali ke kompetisi elit Eropa.
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Apakah Lewandowski bisa menjadi rekrutan yang cerdas bagi Man Utd?
Lewandowski, yang telah mencetak 109 gol di Liga Champions, bisa menjadi rekrutan cerdas bagi Carrick — mengingat tidak ada biaya transfer yang perlu dibayarkan — tetapi apakah pemain berusia 37 tahun itu cocok dengan gaya permainan di stadion yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Saha, mantan penyerang United - yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL bekerja sama dengan CasinoNews - mengatakan: “Saya akan memikirkannya. Dia adalah tipe pemain yang memiliki pengalaman luar biasa di Liga Champions. Dia pasti akan membantu.
“Di liga, dia akan menikmati berduet dengan Sesko, berbagi beban. Itu akan sangat membantunya. Saya yakin hal itu juga akan memberikan kepemimpinan dan standar tinggi. Jadi, mengapa tidak? Namun, sekali lagi, usianya, saya tetap berpikir bahwa hal ini perlu dipertimbangkan. Saya yakin dia pasti akan mencetak 15 hingga 20 gol dengan cara apa pun. Namun, untuk masa depan, jika ingin membangun tim di sekitarnya, di sinilah pertimbangan saya.
“Seperti Ibrahimovic saat dia datang, selalu ada anggapan, ‘dia akan pergi dalam dua tahun’. Inilah jenis pemikiran yang harus Anda pertimbangkan. Saya tidak berpikir ini jawaban yang mudah, tapi ya, secara langsung, jika Anda ingin mengembalikan tim ke Liga Champions, dia adalah nama yang akan mengesankan dan memberikan semacam pernyataan.”
Mengapa Manchester United Membutuhkan Penyerang Berciri Mbappé
Ibrahimovic, pemain Swedia yang penuh teka-teki, mencetak 28 gol untuk United pada musim 2016-17 setelah bergabung sebagai pemain bebas transfer — dengan meraih gelar Community Shield, Piala Liga, dan Liga Europa di bawah asuhan Jose Mourinho.
Apakah Lewandowski bisa memberikan dampak serupa sebagai pemain profesional berpengalaman yang tahu cara mencetak gol? Saha menambahkan: “Masalah yang saya lihat adalah karena Lewandowski masih memiliki gaya bermain yang sama dengan Sesko.
“Saya ingin memiliki pemain yang bisa bermain bersamanya, dengan formasi 4-4-2, di mana saya tidak melihat Sesko dan Lewandowski bermain bersama. Jadi, ini akan lebih tentang berbagi posisi.
“Itulah mengapa saya pikir saya akan lebih memilih orang lain dalam beberapa hal. Tapi ya, jelas saat memasuki kampanye Liga Champions, Anda membutuhkan pengalaman, Anda juga membutuhkan kombinasi antara pemain muda dan berpengalaman. Jadi, ini adalah sesuatu yang bisa berhasil.”
Saha, yang pernah meraih gelar Premier League dan Liga Champions bersama United, menambahkan tentang tipe pemain yang dibutuhkan Setan Merah: “Saya lebih suka seseorang seperti, entah apakah saya mengatakan hal yang gila, tapi Kylian Mbappe, atau seseorang dengan gaya seperti itu. Di mana Anda memiliki seseorang yang sedikit lebih seperti Olivier Giroud untuk Kylian Mbappe, dan Anda memiliki seseorang yang bisa bergerak di sekitar.
“Pemain seperti ini, di sinilah Manchester United selalu berbahaya. Ada Dwight Yorke, yang berlari di sekitar Andy Cole, seseorang di sekitar Ruud van Nistelrooy, dan ini selalu berhasil. Apa pun formasi, apa pun eranya, formula ini berhasil.”
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Setan Merah siap kembali berbelanja di bursa transfer musim panas
Manchester United akan memiliki dana untuk dibelanjakan saat jendela transfer musim panas dibuka pada 15 Juni, artinya mereka tidak perlu mencari pemain bebas transfer demi mendapatkan pemain murah.
Mendapatkan Lewandowski secara gratis, bagaimanapun, akan memungkinkan dana tersebut dialihkan ke area lain di lapangan—seperti lini tengah—dan ia dapat memberikan pelajaran berharga kepada Sesko yang membantu memastikan Setan Merah tidak perlu mengeluarkan dana besar untuk merekrut striker siap pakai lainnya dalam waktu dekat.