Robert Lewandowski ke Liverpool? Mengapa striker senior itu bukanlah pilihan yang tepat bagi The Reds, meskipun Hugo Ekitike cedera dan tawaran transfer gratis dari Barcelona sudah menanti
Apakah Liverpool perlu merekrut striker baru pada bursa transfer mendatang?
Penyerang asal Prancis, Ekitike, diperkirakan harus absen setidaknya selama sembilan bulan setelah mengalami robekan tendon Achilles. Perjalanan panjang menuju pemulihan menanti pemain berbakat berusia 23 tahun ini — yang mencetak 17 gol sepanjang musim perdananya di Merseyside. Isak, pemain dengan rekor transfer tertinggi, kembali bersaing setelah pulih dari patah kaki, tetapi pemain Swedia seharga £125 juta ($169 juta) ini telah berusaha mengejar ketertinggalan dalam hal ketajaman permainan sepanjang musim dan hanya mencetak tiga gol dalam 20 penampilannya.
Lalu ada masalah Salah. Liverpool telah menyetujui untuk mengakhiri tahun terakhir kontrak sang superstar Mesir, yang berarti ia akan hengkang pada musim panas, dan pengganti yang sesuai untuk pemenang 257 gol serta juara Liga Premier dan Liga Champions ini perlu dicari.
Telah disarankan bahwa Arne Slot, atau siapa pun yang memegang kendali dalam kapasitas manajerial selama jendela transfer berikutnya, dapat menjajaki opsi untuk mendatangkan Lewandowski - dengan mantan penyerang Borussia Dortmund dan Bayern Munich ini telah terbukti berkinerja baik di level tertinggi.
Apakah mantan bintang Bayern, Lewandowski, akan menjadi rekrutan yang cerdas bagi Anfield?
Ketika ditanya apakah transfer tersebut masuk akal, mantan striker The Reds Owen—yang kini mewakili Casino.org, platform terkemuka yang membantu para pemain menemukan merek kasino di Inggris—mengatakan kepada GOAL: “Menurut saya, Liverpool tidak akan melakukan hal seperti itu. Anda bilang mereka mungkin membutuhkan striker, tapi secara pribadi saya tidak bisa membayangkan mereka membeli striker.
“Kamu punya dua striker yang baru saja kamu belanjakan dengan harga selangit, kamu sudah kesulitan memasukkan mereka ke dalam tim, keduanya sekaligus. Salah satunya sudah pulih, yang satunya jelas cedera cukup lama. Tapi bukan berarti dia akan absen sepanjang sisa musim ini—sampai musim panas. Dia akan kembali menjelang awal musim baru, mungkin di akhir tahun. Tapi sementara itu, kamu sudah menghabiskan rekor klub untuk Isak.
“Memang sedikit mengecewakan bahwa mereka mengalami dua cedera jangka panjang pada dua pemain mahal mereka, tapi saya akan cukup terkejut jika mereka membeli pemain bintang lain, nama besar di posisi itu. Saya pikir ada prioritas lain.”
Owen meragukan bahwa Lewandowski, yang sangat produktif, akan mau berperan sebagai pemain cadangan
Owen menambahkan saat ditanya lebih lanjut mengenai apakah Lewandowski, yang akan genap berusia 38 tahun pada Agustus mendatang, akan senang mengisi peran pendukung di Anfield—dengan pemahaman bahwa ia tidak akan bermain setiap pekan: “Saya tidak yakin. Saya tidak membayangkannya. Saya tidak merasakannya. Orang seperti itu, pemain seperti itu, saya tidak yakin akan senang hanya duduk di sana dan tidak banyak bermain. Anda punya Ekitike dan Isak, saya hanya tidak melihatnya.
“Saya setuju dengan penambahan pemain jangka pendek di posisi tertentu, jika ada pemain muda yang naik ke tim utama atau terjadi sesuatu atau ada cedera jangka panjang atau apa pun. Liverpool saat ini memiliki skuad yang sangat tidak seimbang. Untuk mendatangkan penyerang tengah lain, tidak. Itu sudah posisi yang sedikit, tidak yakin bagaimana posisinya. Anda mungkin, jika semua pemain fit, harus memainkan seseorang di posisi yang tidak biasa.
“Untuk mendatangkan pemain lain, tidak, saya tidak melihatnya. Saya sama sekali tidak melihatnya. Seperti yang saya katakan, skuad ini sudah sedikit tidak seimbang. Mereka membuatnya tidak seimbang karena cara mereka berbelanja musim panas lalu dan mereka harus sedikit merombak itu. Saya pikir itu akan membuatnya semakin buruk.”
Apa saja prioritas utama Liverpool dalam hal perekrutan?
Lewandowski dilaporkan memiliki beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan menjelang kepergiannya dari Camp Nou, dengan minat terhadap jasanya ditunjukkan oleh tim-tim di Liga Pro Arab Saudi dan MLS. Ia akan mendapat kesempatan untuk menikmati waktu bermain yang reguler di Timur Tengah atau Amerika Serikat.
Liverpool tidak akan mampu memberikan jaminan tersebut, yang berarti mereka kemungkinan akan membidik target alternatif saat bursa transfer berikutnya dibuka. Seorang penyerang sayap tampaknya menjadi prioritas utama mereka, seiring dengan kepergian Salah, dan dana apa pun—baik dalam bentuk biaya transfer maupun gaji—kemungkinan akan diinvestasikan di posisi tersebut, bukan pada striker tengah lainnya.