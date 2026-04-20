Robert Lewandowski ke Liverpool? Mengapa striker senior itu bukanlah pilihan yang tepat bagi The Reds, meskipun Hugo Ekitike cedera dan tawaran transfer gratis dari Barcelona sudah menanti

Owen menambahkan saat ditanya lebih lanjut mengenai apakah Lewandowski, yang akan genap berusia 38 tahun pada Agustus mendatang, akan senang mengisi peran pendukung di Anfield—dengan pemahaman bahwa ia tidak akan bermain setiap pekan: “Saya tidak yakin. Saya tidak membayangkannya. Saya tidak merasakannya. Orang seperti itu, pemain seperti itu, saya tidak yakin akan senang hanya duduk di sana dan tidak banyak bermain. Anda punya Ekitike dan Isak, saya hanya tidak melihatnya.

“Saya setuju dengan penambahan pemain jangka pendek di posisi tertentu, jika ada pemain muda yang naik ke tim utama atau terjadi sesuatu atau ada cedera jangka panjang atau apa pun. Liverpool saat ini memiliki skuad yang sangat tidak seimbang. Untuk mendatangkan penyerang tengah lain, tidak. Itu sudah posisi yang sedikit, tidak yakin bagaimana posisinya. Anda mungkin, jika semua pemain fit, harus memainkan seseorang di posisi yang tidak biasa.

“Untuk mendatangkan pemain lain, tidak, saya tidak melihatnya. Saya sama sekali tidak melihatnya. Seperti yang saya katakan, skuad ini sudah sedikit tidak seimbang. Mereka membuatnya tidak seimbang karena cara mereka berbelanja musim panas lalu dan mereka harus sedikit merombak itu. Saya pikir itu akan membuatnya semakin buruk.”