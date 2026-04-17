Robert Lewandowski ke Liverpool?! Arne Slot mengatakan striker Barcelona itu mungkin 'tertarik dengan tantangan' tersebut, sementara mantan bintang klub itu merekomendasikan transfer tersebut untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Hugo Ekitike
Reds terguncang oleh kabar buruk soal Ekitike
Liverpool menghadapi kekosongan besar di lini serang setelah dipastikan bahwa Ekitike harus absen selama sembilan bulan akibat cedera robek pada tendon Achilles. Pemain asal Prancis tersebut, yang telah mencetak 17 gol musim ini, mengalami cedera tersebut saat bertanding melawan Paris Saint-Germain di Liga Champions dan diperkirakan akan absen hingga awal 2027. Dengan Alexander Isak sebagai opsi utama di lini tengah, klub kini harus memutuskan apakah akan merekrut pemain berpengalaman atau talenta muda untuk mempertahankan daya saing mereka.
Pencarian striker semakin gencar
Cole berpendapat bahwa tantangan perekrutan bagi Liverpool membutuhkan profil pemain tertentu yang mampu menangani beban kerja tanpa menghalangi kembalinya bintang mereka yang sedang cedera. Ia menekankan bahwa kontrak jangka pendek untuk seorang penyerang kelas dunia yang sudah mapan bisa menjadi langkah paling logis bagi petinggi klub jika mereka ingin memulai musim depan dalam kondisi terbaik.
Berbicara secara eksklusif kepada Paddy Power, Cole mengatakan: “Jika Arne Slot tetap mempertahankan posisinya di Liverpool, Anda harus mencari striker lain. Anda akan membutuhkan seseorang yang dapat masuk dan membantu meringankan beban [selama Ekitike absen], terutama jika mereka lolos ke Liga Champions. Ini adalah tugas perekrutan yang sulit bagi mereka.
"Mungkin Anda akan mempertimbangkan striker veteran. Anda juga bisa melihat ke ujung lain spektrum karena Anda tidak bisa mendatangkan seseorang yang baru memasuki puncak kariernya untuk bersaing dengan Isak dan pada akhirnya Ekitike.”
Kualitas Lewandowski yang tak lekang oleh waktu
Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, Lewandowski tetap tampil produktif di Spanyol, mencetak 12 gol untuk memimpin upaya Barcelona meraih gelar liga Spanyol musim ini. Kontraknya saat ini di Spotify Camp Nou akan berakhir pada akhir musim, yang bisa membuat potensi kepindahan di musim panas menjadi layak secara finansial bagi klub Anfield.
Menjelaskan lebih lanjut mengapa pemain veteran asal Polandia ini cocok, Cole menambahkan: "Seseorang seperti Robert Lewandowski yang berusia 37 tahun misalnya. Dia mungkin tertarik dengan tantangan ini dan juga mungkin tertarik dengan fakta bahwa dia masih menganggap dirinya lebih baik daripada Isak dan bisa masuk ke dalam tim. Dia bisa dengan mudah bermain dalam 30 pertandingan.
"Ada opsi itu, atau Anda bisa menghabiskan uang yang cukup besar untuk pemain berusia 17-18 tahun yang sangat menjanjikan. Namun, Anda tetap bertaruh apakah mereka mampu tampil baik sebagai cadangan Isak. Keputusan yang sulit bagi Liverpool dalam hal ini, tapi mereka harus mencari pemain baru."
Masa-masa krusial menanti
Ekitike dijadwalkan menjalani operasi korektif secepatnya sambil memulai proses rehabilitasi yang panjang, yang membuatnya harus absen dalam kampanye Piala Dunia Prancis mendatang. Di lapangan, Liverpool harus segera beradaptasi sambil mempersiapkan diri untuk derby Merseyside yang sangat krusial melawan Everton di Goodison Park akhir pekan ini. Dengan harapan lolos ke Liga Champions yang masih belum pasti dan jendela transfer musim panas yang semakin dekat, keputusan dewan direksi terkait penggantinya akan sangat menentukan bagi perencanaan taktis Slot.