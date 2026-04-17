Robert Lewandowski ke Liverpool?! Arne Slot mengatakan striker Barcelona itu mungkin 'tertarik dengan tantangan' tersebut, sementara mantan bintang klub itu merekomendasikan transfer tersebut untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Hugo Ekitike

Cole berpendapat bahwa tantangan perekrutan bagi Liverpool membutuhkan profil pemain tertentu yang mampu menangani beban kerja tanpa menghalangi kembalinya bintang mereka yang sedang cedera. Ia menekankan bahwa kontrak jangka pendek untuk seorang penyerang kelas dunia yang sudah mapan bisa menjadi langkah paling logis bagi petinggi klub jika mereka ingin memulai musim depan dalam kondisi terbaik.

Berbicara secara eksklusif kepada Paddy Power, Cole mengatakan: “Jika Arne Slot tetap mempertahankan posisinya di Liverpool, Anda harus mencari striker lain. Anda akan membutuhkan seseorang yang dapat masuk dan membantu meringankan beban [selama Ekitike absen], terutama jika mereka lolos ke Liga Champions. Ini adalah tugas perekrutan yang sulit bagi mereka.

"Mungkin Anda akan mempertimbangkan striker veteran. Anda juga bisa melihat ke ujung lain spektrum karena Anda tidak bisa mendatangkan seseorang yang baru memasuki puncak kariernya untuk bersaing dengan Isak dan pada akhirnya Ekitike.”