Robert Lewandowski didesak untuk bergabung dengan Man Utd setelah hengkang dari Barcelona, sementara Rio Ferdinand melontarkan seruan melalui media sosial
Ferdinand mendesak agar pindah ke Old Trafford
Ferdinand telah menggunakan media sosial untuk menyampaikan harapannya agar mantan klubnya merekrut Lewandowski secara gratis. Dengan pemain internasional Polandia itu yang akan memasuki bursa transfer sebagai pemain bebas, Ferdinand yakin bahwa pemain berusia 37 tahun itu merupakan peluang langka bagi Michael Carrick untuk memperkuat lini serangnya dengan pengalaman meraih gelar di level elit.
Dalam tulisannya di X, Ferdinand sangat meyakini dampak yang bisa diberikan mantan bintang Bayern Munich itu pada skuad saat ini, terutama terkait perkembangan penyerang muda klub, Benjamin Sesko. "Sungguh sosok yang luar biasa, pemain yang hebat!" kata Ferdinand. "Pilihan berpengalaman untuk musim depan di Liga Champions dan membantu perkembangan Sesko?"
'Misi selesai' bagi Lewandowski
Penyerang veteran tersebut mengonfirmasi kepergiannya dari Blaugrana pada Sabtu lalu, mengakhiri masa empat tahun yang sangat sukses di Spanyol. Meskipun usianya yang semakin bertambah, Lewandowski tetap menjadi sosok yang produktif, dengan mencetak 119 gol dalam 191 penampilan untuk klub tersebut. Namun, perannya semakin berkurang di bawah asuhan Hansi Flick musim ini, di mana ia hanya menjadi starter dalam 15 dari 29 penampilannya di La Liga.
Dalam pesan perpisahan yang penuh emosi, Lewandowski mengungkapkan rasa terima kasihnya atas waktunya di Catalonia. "Setelah empat tahun penuh tantangan dan kerja keras, kini saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Saya pergi dengan perasaan bahwa misi telah selesai. Empat musim, tiga gelar juara. Saya tidak akan pernah melupakan cinta yang saya terima dari para penggemar sejak hari-hari pertama saya. Catalonia adalah tempat saya di dunia ini. Terima kasih kepada semua orang yang saya temui selama empat tahun yang indah ini," tulis sang striker.
Apakah minat dari Liga Premier semakin meningkat?
Sementara Ferdinand gencar mengupayakan kepindahannya ke Theatre of Dreams, Manchester United mungkin harus menghadapi persaingan ketat dari rival-rivalnya di Liga Premier. Mantan gelandang Chelsea dan timnas Inggris, Joe Cole, juga mendukung pemain asal Polandia itu sebagai solusi potensial atas kurangnya ketajaman The Blues, dengan menyarankan bahwa ia bisa menjadi mentor yang sempurna bagi skuad muda mereka.
"Saya akan mempertimbangkan Lewandowski. Kontraknya di Barcelona akan habis, rekrut dia untuk satu tahun," kata Cole. "Itu bisa berhasil, seseorang yang datang dan membantu para pemain muda. Dia adalah nama besar, memiliki status yang tinggi, dan akan menjadi sosok yang berpengaruh di ruang ganti. Saya pikir dia benar-benar bisa membantu Joao Pedro dan Liam Delap."
Pilihan-pilihan yang sedang dipertimbangkan
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Lewandowski diperkirakan akan berlangsung sengit, dengan minat yang datang dari Eropa hingga Timur Tengah dan Amerika Utara. Meskipun Ferdinand dan Cole berharap ia akan mengakhiri kariernya di Liga Premier, tawaran finansial yang menggiurkan dari Liga Profesional Arab Saudi serta minat dari klub-klub MLS seperti Chicago Fire tetap menjadi faktor utama saat sang striker bersiap menyambut ulang tahunnya yang ke-38 pada bulan Agustus.
Barcelona dilaporkan sudah beralih ke opsi lain, dengan Joao Pedro dari Chelsea disebut-sebut sebagai calon pengganti di ibu kota Catalan. Bagi Lewandowski, fokusnya tetap pada pertandingan perpisahan terakhir melawan Real Betis, namun seruan di media sosial dari Ferdinand memastikan bahwa para penggemar Manchester United akan terus memantau dengan cermat langkah selanjutnya sang veteran.