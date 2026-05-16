Penyerang veteran tersebut mengonfirmasi kepergiannya dari Blaugrana pada Sabtu lalu, mengakhiri masa empat tahun yang sangat sukses di Spanyol. Meskipun usianya yang semakin bertambah, Lewandowski tetap menjadi sosok yang produktif, dengan mencetak 119 gol dalam 191 penampilan untuk klub tersebut. Namun, perannya semakin berkurang di bawah asuhan Hansi Flick musim ini, di mana ia hanya menjadi starter dalam 15 dari 29 penampilannya di La Liga.

Dalam pesan perpisahan yang penuh emosi, Lewandowski mengungkapkan rasa terima kasihnya atas waktunya di Catalonia. "Setelah empat tahun penuh tantangan dan kerja keras, kini saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Saya pergi dengan perasaan bahwa misi telah selesai. Empat musim, tiga gelar juara. Saya tidak akan pernah melupakan cinta yang saya terima dari para penggemar sejak hari-hari pertama saya. Catalonia adalah tempat saya di dunia ini. Terima kasih kepada semua orang yang saya temui selama empat tahun yang indah ini," tulis sang striker.







