Robert Lewandowski bersedia menerima pemotongan gaji demi tetap bertahan di Barcelona meskipun ada minat transfer dari MLS dan Arab Saudi

Lewandowski dilaporkan telah menunjukkan keinginan yang jelas untuk memperpanjang masa baktinya di Spotify Camp Nou, meskipun itu berarti gaji yang lebih rendah. Penyerang asal Polandia yang produktif ini tetap menjadi incaran klub-klub Major League Soccer, khususnya Chicago Fire, serta beberapa klub ambisius di Liga Pro Arab Saudi. Namun, prioritas sang penyerang adalah stabilitas bagi keluarganya, yang telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di Barcelona.

Menjelang ulang tahunnya yang ke-38 pada Agustus mendatang, mantan pemain Bayern Munich ini menunjukkan tingkat pragmatisme yang langka terkait perannya. Ia dikabarkan bersedia menerima gaji yang lebih rendah dan posisi yang mungkin menjadi cadangan dalam hierarki skuad Barca untuk membantu klub mengatasi kendala Financial Fair Play yang sedang dihadapi.