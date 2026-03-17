Getty Images
Diterjemahkan oleh
Robert Lewandowski bersedia menerima pemotongan gaji demi tetap bertahan di Barcelona meskipun ada minat transfer dari MLS dan Arab Saudi
Kesetiaan seorang veteran terhadap proyek Catalunya
Lewandowski dilaporkan telah menunjukkan keinginan yang jelas untuk memperpanjang masa baktinya di Spotify Camp Nou, meskipun itu berarti gaji yang lebih rendah. Penyerang asal Polandia yang produktif ini tetap menjadi incaran klub-klub Major League Soccer, khususnya Chicago Fire, serta beberapa klub ambisius di Liga Pro Arab Saudi. Namun, prioritas sang penyerang adalah stabilitas bagi keluarganya, yang telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan di Barcelona.
Menjelang ulang tahunnya yang ke-38 pada Agustus mendatang, mantan pemain Bayern Munich ini menunjukkan tingkat pragmatisme yang langka terkait perannya. Ia dikabarkan bersedia menerima gaji yang lebih rendah dan posisi yang mungkin menjadi cadangan dalam hierarki skuad Barca untuk membantu klub mengatasi kendala Financial Fair Play yang sedang dihadapi.
- AFP
Hubungan Zahavi dan kemenangan Laporta
Masa depan penyerang nomor 9 Barcelona sangat erat kaitannya dengan agennya, Pini Zahavi. Agen ternama itu baru-baru ini terlihat di Barcelona, meskipun tujuan utamanya adalah mendukung sahabat karibnya, Joan Laporta, selama pemilihan presiden klub. Setelah kemenangan telak Laporta, hubungan antara kubu Lewandowski dan dewan direksi tetap berada di titik terbaiknya.
Meskipun pembicaraan kontrak resmi ditunda sementara selama perayaan pemilu, Zahavi diperkirakan akan segera kembali ke meja perundingan bersama direktur olahraga Deco. Tujuannya adalah untuk menemukan titik temu yang menghormati status legendaris sang striker sekaligus mematuhi persyaratan gaji ketat klub, menurut Mundo Deportivo.
Stabilitas di bawah kepemimpinan Hansi Flick
Lewandowski bukanlah satu-satunya klien Zahavi yang menjadi bagian penting dari visi jangka panjang Barcelona. Dewan direksi juga berupaya mengamankan masa depan pelatih kepala Flick, yang kontraknya saat ini berlaku hingga 2027. Laporta memandang pelatih asal Jerman itu sebagai pilar utama proyek olahraganya dan berkeinginan untuk memperpanjang masa jabatannya setidaknya satu tahun lagi.
Namun, Flick secara historis lebih memilih komitmen jangka pendek untuk menjaga fleksibilitas pribadi. Menyeimbangkan keinginan manajer untuk evaluasi per musim dengan kebutuhan klub akan stabilitas institusional akan menjadi tugas utama bagi pengurus yang baru terpilih kembali dalam beberapa minggu ke depan.
- (C)Getty Images
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Lewandowski berharap dapat memainkan peran penting saat Barcelona membidik gelar ganda La Liga dan Liga Champions pada bulan Mei mendatang. Tim asuhan Flick saat ini unggul empat poin atas Real Madrid di puncak klasemen La Liga dan akan menjamu Newcastle dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions pada Rabu mendatang, dengan skor agregat saat ini imbang 1-1.
Iklan