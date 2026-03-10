AFP
Robert Lewandowski 'belum yakin 50%' tentang langkah selanjutnya sebagai striker Barcelona, yang mengakui bahwa dia 'tidak tahu' apakah ingin tetap di Camp Nou
Lewandowski menanggapi pembicaraan tentang kepergiannya dari Camp Nou.
Seiring mendekati puncak musim 2025-2026, Lewandowski tetap menjadi sorotan utama lini depan Barcelona. Penyerang senior ini telah tampil dalam 33 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak 14 gol dan memberikan satu assist. Dengan kontraknya di Blaugrana yang akan berakhir pada akhir musim ini, spekulasi mengenai langkah selanjutnya semakin menguat. Meskipun tenggat waktu semakin dekat, kapten Polandia ini tetap mempertahankan pendekatan yang sabar dan terukur terhadap masa depannya.
Ketika ditanya oleh The Athleticapakah ia ingin tetap di Barcelona, ia menjawab: “Saya tidak tahu. Karena saya harus merasakannya. Saat ini, saya tidak bisa memberi tahu Anda apa pun (tentang keputusan yang akan saya ambil), karena saya bahkan belum 50 persen yakin arah mana yang ingin saya ambil. Ini bukan saatnya.
"Dengan pengalaman dan usia saya, saya tidak perlu memutuskan sekarang. Saya tidak memiliki perasaan tentang arah mana yang harus saya pilih. Mungkin dalam tiga bulan adalah saat saya harus memutuskan. Tapi tetap saja, saya tidak merasa tertekan. Saya harus merasakannya. Saya harus mulai merasakannya, lalu akan lebih mudah bagi saya saat kita membicarakan masa depan saya."
Perubahan taktik Flick berdampak pada bintang veteran.
Pemain berusia 37 tahun ini telah melihat waktu bermainnya berkurang di bawah asuhan Hansi Flick musim ini, seringkali berada di belakang Ferran Torres dalam hierarki tim. Meskipun ia mencetak 42 gol musim lalu, produktivitasnya telah menurun secara signifikan selama musim ini. Perubahan taktik ini telah memicu pertanyaan apakah penyerang legendaris tersebut masih sesuai dengan visi jangka panjang klub yang dilaporkan sedang mencari penyerang kelas dunia baru untuk memimpin lini depan pada tahun 2026.
Minat dari MLS dan klub-klub besar Eropa
Meskipun ada ketidakpastian di Catalonia, Lewandowski tetap menjadi incaran klub-klub di seluruh dunia. Klub-klub besar seperti AC Milan dan Atletico Madrid dilaporkan memantau situasi, sementara tawaran menggiurkan dari Arab Saudi dan Amerika Utara tetap ada di atas meja. Laporan menunjukkan bahwa beberapa klub bersemangat untuk mendapatkan jasanya jika ia memutuskan untuk mengakhiri karier Eropa yang gemilang, dengan striker tersebut mengakui bahwa pada tahap ini dalam hidupnya, proses pengambilan keputusannya sangat berbeda dibandingkan saat ia masih muda.
"Saya hanya memutuskan arah yang ingin saya ambil jika saya merasakannya. Saat ini, saya tidak tahu, dan saya tidak memikirkan hal ini," tambahnya. "Bermain di Barca selama beberapa tahun terakhir telah memungkinkan saya melihat betapa besar dedikasi dan kerja keras yang dilakukan di balik layar untuk mengembangkan klub. Ada rasa ambisi dan keyakinan yang kuat terhadap masa depan, dan hal itu menciptakan motivasi besar bagi semua orang di dalam tim."
Hambatan keuangan dalam perekrutan Barcelona
Keinginan Barcelona untuk menggantikan Lewandowski mungkin terkendala oleh keterbatasan keuangan yang sedang mereka hadapi. Klub ini dikabarkan tertarik untuk melakukan transfer besar-besaran untuk pemain seperti Julian Alvarez, namun valuasi €150 juta yang ditetapkan Atletico Madrid membuat kesepakatan semacam itu tampak hampir mustahil.
Dengan target lain seperti Dusan Vlahovic yang cenderung tetap di klubnya saat ini, Lewandowski masih bisa menemukan jalan untuk bertahan, terutama karena dia dilaporkan bersedia menerima pengurangan gaji untuk membantu keuangan klub.
Saat ini, striker tersebut fokus pada tujuan jangka pendek, berencana mencetak 10 gol lagi sebelum musim berakhir untuk membuktikan ia masih memiliki insting elit yang dibutuhkan untuk sepak bola level tertinggi. Saat Barca bersiap menghadapi laga krusial Liga Champions melawan Newcastle dan persaingan gelar domestik, baik pemain maupun klub bersiap untuk pembicaraan definitif mengenai musim 2026-27.
