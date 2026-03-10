Robert Lewandowski 'belum yakin 50%' tentang langkah selanjutnya sebagai striker Barcelona, yang mengakui bahwa dia 'tidak tahu' apakah ingin tetap di Camp Nou

Seiring mendekati puncak musim 2025-2026, Lewandowski tetap menjadi sorotan utama lini depan Barcelona. Penyerang senior ini telah tampil dalam 33 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencetak 14 gol dan memberikan satu assist. Dengan kontraknya di Blaugrana yang akan berakhir pada akhir musim ini, spekulasi mengenai langkah selanjutnya semakin menguat. Meskipun tenggat waktu semakin dekat, kapten Polandia ini tetap mempertahankan pendekatan yang sabar dan terukur terhadap masa depannya.

Ketika ditanya oleh The Athleticapakah ia ingin tetap di Barcelona, ia menjawab: “Saya tidak tahu. Karena saya harus merasakannya. Saat ini, saya tidak bisa memberi tahu Anda apa pun (tentang keputusan yang akan saya ambil), karena saya bahkan belum 50 persen yakin arah mana yang ingin saya ambil. Ini bukan saatnya.

"Dengan pengalaman dan usia saya, saya tidak perlu memutuskan sekarang. Saya tidak memiliki perasaan tentang arah mana yang harus saya pilih. Mungkin dalam tiga bulan adalah saat saya harus memutuskan. Tapi tetap saja, saya tidak merasa tertekan. Saya harus merasakannya. Saya harus mulai merasakannya, lalu akan lebih mudah bagi saya saat kita membicarakan masa depan saya."