Robert Lewandowski akan meninggalkan Barcelona musim panas ini setelah penggantinya yang ideal telah diidentifikasi

Berbagai laporan menyebutkan bahwa dua raksasa Italia, Juventus dan AC Milan, sedang melakukan pembicaraan intensif terkait kemungkinan merekrut Lewandowski sebagai pemain bebas transfer pada musim panas ini. Kedua klub tersebut bersedia menawarkan peran utama yang masih sangat diinginkannya di level elit. Meskipun ada laporan mengenai minat dari Major League Soccer, khususnya Chicago Fire, kabar tersebut dilaporkan telah mereda karena Lewandowski lebih memprioritaskan untuk tetap berada di Eropa. Kemungkinan untuk memimpin lini depan klub raksasa Eropa bersejarah lainnya tetap menjadi motivasi utama sang veteran saat ia mempertimbangkan kepergiannya yang akan segera terjadi dari Barca.