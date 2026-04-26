Robert Lewandowski akan meninggalkan Barcelona musim panas ini setelah penggantinya yang ideal telah diidentifikasi
Akhir sebuah era semakin dekat bagi ikon Polandia
Menurut Guillem Ballague dalam kolom terbarunya untuk BBC Sport, Lewandowski akan meninggalkan Barcelona pada akhir musim ini, menandai berakhirnya masa empat tahun yang sukses di Catalonia. Sejak bergabung pada 2022, penyerang asal Polandia ini telah tampil gemilang, mencetak sekitar 120 gol di semua kompetisi. Meskipun tetap produktif, sang penyerang akan menginjak usia 38 tahun pada awal musim depan. Klub tetap terbuka untuk memperpanjang masa tinggalnya selama satu tahun lagi, namun syarat yang diajukan mencakup pemotongan gaji yang signifikan dan peran yang lebih kecil dalam skuad, yang tidak menarik bagi sang penyerang.
Klub-klub besar Italia memimpin perburuan pemain
Berbagai laporan menyebutkan bahwa dua raksasa Italia, Juventus dan AC Milan, sedang melakukan pembicaraan intensif terkait kemungkinan merekrut Lewandowski sebagai pemain bebas transfer pada musim panas ini. Kedua klub tersebut bersedia menawarkan peran utama yang masih sangat diinginkannya di level elit. Meskipun ada laporan mengenai minat dari Major League Soccer, khususnya Chicago Fire, kabar tersebut dilaporkan telah mereda karena Lewandowski lebih memprioritaskan untuk tetap berada di Eropa. Kemungkinan untuk memimpin lini depan klub raksasa Eropa bersejarah lainnya tetap menjadi motivasi utama sang veteran saat ia mempertimbangkan kepergiannya yang akan segera terjadi dari Barca.
Perburuan Julian Alvarez
Dengan kepergiannya yang tampaknya sudah dipastikan, Barcelona kini mengalihkan perhatian mereka untuk mencari pengganti berklas dunia. Ballague menambahkan bahwa klub telah menjadikan Julian Alvarez sebagai prioritas utama mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. Mendatangkan pemain asal Argentina itu tidak akan menjadi tugas yang mudah mengingat kompleksitas finansial yang dihadapi Barca. Atletico Madrid dilaporkan mematok harga sang penyerang sekitar €120 juta, angka yang menjadi tantangan besar.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Menjelang bursa transfer musim panas, Barcelona harus segera menyeimbangkan keuangan mereka agar dapat mendatangkan pemain pengganti berkualitas tinggi. Sementara itu, Lewandowski berharap dapat mengakhiri kariernya di Barca dengan gemilang saat tim asuhan Hansi Flick berupaya meraih gelar La Liga dua kali berturut-turut. Mereka akan kembali beraksi melawan Osasuna pada 2 Mei.