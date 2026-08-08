Berbicara kepada Kicker.de, Andrich mengonfirmasi bahwa ia mengetahui rumor kepergiannya, tetapi menegaskan bahwa ia tidak punya alasan untuk mempertimbangkan kepindahan selama ia merasa dihargai oleh klub.

Menjelaskan posisinya terkait laporan transfer dan kepemimpinan tim, Andrich mengatakan: "Tentu saja, saya mengetahuinya melalui beberapa saluran, tetapi dari luar bukan hanya saya yang dibicarakan, melainkan juga yang lain. Selama saya tidak merasa klub ingin menyingkirkan saya, dan saat ini saya tidak merasa seperti itu, saya tidak memikirkan transfer.

"Saya melihat diri saya sebagai nomor satu begitu saya dipastikan dalam peran itu. Tentu saja, untuk saat ini saya berasumsi akan tetap menjadi kapten. Saya belum mendengar hal lain sejauh ini. Tetapi sampai ada komunikasi resmi, apa pun masih bisa terjadi. Eddy [Tapsoba] dan saya terakhir kali memakai ban kapten, keputusan itu bisa diambil di antara kami."