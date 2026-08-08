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Robert Andrich buka suara soal rumor hengkang dari Bayer Leverkusen saat kapten menegaskan sikap terkait masa depannya
Andrich menepis kepergian pada musim panas
Kapten Leverkusen, Andrich, dengan tegas menegaskan bahwa ia tidak memiliki rencana untuk meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas meski ada spekulasi luas di media. Gelandang berusia 31 tahun itu, yang masih terikat kontrak hingga Juni 2028, telah mencatatkan 198 penampilan di semua kompetisi sejak datang dari Union Berlin pada 2021. Andrich menjadi figur sentral dalam gelar ganda Bundesliga tak terkalahkan dan DFB-Pokal milik Leverkusen pada musim 2023-24 sebelum mengemban kapten utama sepanjang 2025-26.
- AFP
Sang kapten menanggapi spekulasi transfer
Berbicara kepada Kicker.de, Andrich mengonfirmasi bahwa ia mengetahui rumor kepergiannya, tetapi menegaskan bahwa ia tidak punya alasan untuk mempertimbangkan kepindahan selama ia merasa dihargai oleh klub.
Menjelaskan posisinya terkait laporan transfer dan kepemimpinan tim, Andrich mengatakan: "Tentu saja, saya mengetahuinya melalui beberapa saluran, tetapi dari luar bukan hanya saya yang dibicarakan, melainkan juga yang lain. Selama saya tidak merasa klub ingin menyingkirkan saya, dan saat ini saya tidak merasa seperti itu, saya tidak memikirkan transfer.
"Saya melihat diri saya sebagai nomor satu begitu saya dipastikan dalam peran itu. Tentu saja, untuk saat ini saya berasumsi akan tetap menjadi kapten. Saya belum mendengar hal lain sejauh ini. Tetapi sampai ada komunikasi resmi, apa pun masih bisa terjadi. Eddy [Tapsoba] dan saya terakhir kali memakai ban kapten, keputusan itu bisa diambil di antara kami."
Stabilitas kembali di bawah Novell
Komentar Andrich memberikan ketenangan yang disambut baik setelah periode pelatih yang bergejolak menyusul kepergian Xabi Alonso, yang membuat Erik ten Hag hanya bertahan tiga pertandingan sebelum digantikan oleh Kasper Hjulmand, yang sejak itu juga sudah hengkang. Di bawah manajer baru Carles Martinez Novell, suasana di ruang ganti Werkself disebut jauh lebih stabil dibandingkan gejolak pada musim panas lalu.
Membahas dinamika ruang ganti saat ini, Andrich menambahkan: "Saat ini kami memiliki atmosfer yang sangat baik di dalam tim; tidak ada keresahan seperti musim panas lalu, ketika ada begitu banyak perubahan. Dalam fase-fase sulit, kami perlu lebih kompak pada masa mendatang, dan menempatkan diri kami pada posisi untuk bisa langsung membalas setelah 15, 20 menit yang berat."
- Getty Images Sport
Laga piala membuka kampanye
Leverkusen akan memulai kampanye kompetitif 2026-27 mereka melawan tim divisi ketiga Wehen Wiesbaden pada putaran pertama DFB-Pokal pada 22 Agustus. Sepekan setelah laga piala domestik itu, tim asuhan Novell bertandang menghadapi SV Elversberg pada laga pembuka Bundesliga mereka. Rangkaian awal pertandingan ini akan menjadi ujian penting bagi Andrich dan rekan-rekan setimnya untuk menunjukkan stabilitas taktis dan ketajaman fisik setelah periode pergantian pelatih.
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