Bisa jadi pria berusia 46 tahun itu akan dihubungi ketika tiba waktunya untuk menggantikan O’Neill, dengan mantan striker Hoops, Cascarino—yang berbicara atas nama Tonybet, yang melalui kampanye “World Cup Card Collection”-nya memungkinkan pelanggan asal Irlandia memenangkan hingga €100.000—menjawab kepada GOAL saat ditanya apakah Keane seharusnya masuk dalam radar Bhoys: “Saya harap begitu. Saya mengenal Robbie sejak dia masih kecil, saat saya bermain di timnas Irlandia dan dia sering ditempatkan di lini depan untuk bermain bersama saya.

“Robbie, dia pergi untuk membuktikan kemampuannya. Itulah yang terkadang harus kamu lakukan. Dan kamu tidak akan mudah mendapatkan pekerjaan di Liga Premier. Ada terlalu banyak nama di sana yang bisa dilihat pemilik klub dan berkata, ‘itulah yang kami inginkan’.

“Tapi saya yakin Robbie dan Celtic akan menjadi kombinasi yang hebat. Saya suka ide Martin O’Neill berada di klub itu dan mungkin dia akan membimbing seseorang seperti Robbie. Dan mari kita jelaskan, Martin akan membantunya. Dia tidak akan menghalanginya.

“Saya selalu ingat Steve Staunton saat dia mendapat pekerjaan itu dan dia didampingi Sir Bobby Robson untuk waktu yang singkat. Saya merasa sayang karena Bobby sedang dalam kondisi kurang sehat saat itu. Akan lebih baik jika Bobby Robson saat itu masih dalam kondisi prima sehingga bisa membantu Steve Staunton jauh lebih banyak. Namun, Bobby saat itu sudah mendekati akhir kariernya ketika melakukan hal itu.

“Namun, saya memang merasa pengalaman dari orang yang lebih senior sangat berguna, terutama dalam berurusan dengan dewan direksi dan pihak-pihak di tingkat atas, yang menurut saya bisa membuat banyak manajer frustrasi.”