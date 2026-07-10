Getty/GOAL
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Robbie Keane x Martin O’Neill: Celtic mendapat saran mengenai kemitraan manajerial dari mantan penyerang Hoops tersebut setelah melihat mantan pemain timnas Republik Irlandia itu ‘membuktikan kemampuannya’
O'Neill membawa tim meraih gelar ganda liga dan piala sebagai pelatih sementara
Setelah menyaksikan kepergian Brendan Rodgers pada Oktober 2025 dan Wilfried Nancy yang hanya bertahan delapan pertandingan selama 33 hari sebagai pelatih, O’Neill diminta untuk membawa stabilitas bagi raksasa Old Firm tersebut pada beberapa kesempatan musim lalu.
Ia berhasil menstabilkan tim saat menjabat sebagai pelatih sementara, sebelum akhirnya membawa tim tersebut meraih gelar ganda: juara Liga Utama Skotlandia dan piala domestik. Tak heran jika kontrak permanen pun ditawarkan kepada pria asal Irlandia Utara tersebut.
- Getty
Keane, mantan pemain pinjaman Celtic, telah memulai karier kepelatihannya
Sebuah kesepakatan berdurasi satu tahun telah disepakati, yang mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan. Klaim pihak lain untuk menduduki peran penting di Glasgow untuk saat ini diabaikan, karena stabilitas dan kesinambungan dianggap lebih penting saat ini daripada mengambil risiko yang diperhitungkan.
Namun, mantan pemain timnas Republik Irlandia, Keane, sempat dipertimbangkan pada satu tahap — mengingat ia pernah menjalani masa peminjaman di ‘Paradise’ selama masa kariernya sebagai pemain. Pengalaman kepelatihannya telah terasah di Maccabi Tel Aviv dan Ferencvaros, di mana ia berhasil mencatatkan kemajuan yang mengesankan.
Apakah Keane bisa bekerja sama dengan O'Neill di Parkhead?
Bisa jadi pria berusia 46 tahun itu akan dihubungi ketika tiba waktunya untuk menggantikan O’Neill, dengan mantan striker Hoops, Cascarino—yang berbicara atas nama Tonybet, yang melalui kampanye “World Cup Card Collection”-nya memungkinkan pelanggan asal Irlandia memenangkan hingga €100.000—menjawab kepada GOAL saat ditanya apakah Keane seharusnya masuk dalam radar Bhoys: “Saya harap begitu. Saya mengenal Robbie sejak dia masih kecil, saat saya bermain di timnas Irlandia dan dia sering ditempatkan di lini depan untuk bermain bersama saya.
“Robbie, dia pergi untuk membuktikan kemampuannya. Itulah yang terkadang harus kamu lakukan. Dan kamu tidak akan mudah mendapatkan pekerjaan di Liga Premier. Ada terlalu banyak nama di sana yang bisa dilihat pemilik klub dan berkata, ‘itulah yang kami inginkan’.
“Tapi saya yakin Robbie dan Celtic akan menjadi kombinasi yang hebat. Saya suka ide Martin O’Neill berada di klub itu dan mungkin dia akan membimbing seseorang seperti Robbie. Dan mari kita jelaskan, Martin akan membantunya. Dia tidak akan menghalanginya.
“Saya selalu ingat Steve Staunton saat dia mendapat pekerjaan itu dan dia didampingi Sir Bobby Robson untuk waktu yang singkat. Saya merasa sayang karena Bobby sedang dalam kondisi kurang sehat saat itu. Akan lebih baik jika Bobby Robson saat itu masih dalam kondisi prima sehingga bisa membantu Steve Staunton jauh lebih banyak. Namun, Bobby saat itu sudah mendekati akhir kariernya ketika melakukan hal itu.
“Namun, saya memang merasa pengalaman dari orang yang lebih senior sangat berguna, terutama dalam berurusan dengan dewan direksi dan pihak-pihak di tingkat atas, yang menurut saya bisa membuat banyak manajer frustrasi.”
- AFP
Langkah awal: Apa yang akan dilakukan Keane selanjutnya?
Keane mungkin akan mencari batu loncatan lain di dunia sepak bola Inggris sebelum mencalonkan diri untuk posisi sebesar yang ada di Celtic. Dia pasti ingin tetap tajam, sambil mengumpulkan lebih banyak pengalaman berharga di sepanjang perjalanannya.
Jika prestasinya terus menunjukkan tren positif, maka ada kemungkinan besar bahwa jalur kariernya akan membawanya kembali ke Skotlandia — mungkin dengan O’Neill yang tetap bertahan dan naik jabatan ke posisi direktur, sehingga ia dapat membagikan nasihat berharga kepada para pelatih di pinggir lapangan.
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