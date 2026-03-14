Rob Mac secara mengejutkan mengungkapkan bahwa ia melakukan panggilan video kepada David Beckham dari dalam stadion saat Wrexham kalah dari Chelsea dalam laga Piala FA
Seruan ala Hollywood dari tribun penonton
Perjalanan Wrexham di bawah asuhan Ryan Reynolds dan Rob Mac memang layaknya sebuah film, namun kisah terbaru mereka menambah dimensi baru pada kekecewaan yang mereka alami di Piala FA baru-baru ini. Saat tampil di Sky Sports, keduanya mengenang kekalahan mereka di babak kelima melawan raksasa Liga Premier, Chelsea, dan mengungkapkan kehadiran seorang tamu virtual yang terkenal.
Rob Mac mengakui bahwa saat pertandingan berlangsung di lapangan, ia sibuk berusaha mempertahankan koneksi video dengan ikon Manchester United dan Real Madrid, Beckham. Namun, sorakan gemuruh penonton di Wales Utara terbukti menjadi hambatan besar bagi pemilik Inter Miami tersebut.
Euforia para pendukung mengalahkan komunikasi
Menyikapi insiden tersebut, Rob Mac berkata: "Ya, kami akan sering menggunakan FaceTime selama pertandingan. Jadi, sebenarnya, saat pertandingan melawan Chelsea, David Beckham sedang FaceTime dengan kami, dan kami semua berusaha saling berbicara, tapi dia tidak bisa mendengar kami."
Kebanggaan Racecourse
Meskipun penampilan singkat Beckham menghadirkan momen yang menghibur, kenyataan di lapangan adalah pertarungan sengit yang membuat Wrexham sempat memimpin dua kali sebelum akhirnya kalah 4-2 pada babak perpanjangan waktu. Meski kalah, Reynolds tetap terkesan dengan usaha timnya saat menghadapi lawan-lawan elit.
"Itu adalah momen yang sangat, sangat besar, menurut saya, bagi kita semua," kata Reynolds. "Dan fakta bahwa kami berhasil membawa Chelsea ke babak perpanjangan waktu, mereka membutuhkan waktu tambahan, kartu merah, dan enam pergantian pemain untuk mengalahkan kami, adalah perasaan yang menurut saya tidak bisa… kata-kata terlalu kaku untuk menggambarkan perasaan itu bagi komunitas ini, kota ini, dan stadion ini.
"Sejarah ditulis oleh para pemenang, tapi kadang-kadang, sesekali, sang pecundang keluar dari stadion sebagai pemenang. Dan saya merasa klub ini, kota ini, tim ini, semua orang berada dalam momen itu bersama-sama, dan mereka merasa itu adalah kemenangan. Hanya kemenangan besar yang tak terbantahkan untuk memiliki pertandingan seperti itu dengan tingkat ketegangan seperti itu. Para pemain Chelsea datang ke sini dengan kelas yang luar biasa. Kami berbaur di lapangan setelahnya, dan hanya berbincang-bincang, dan entah mengapa, rasanya seperti kemanusiaan yang sejati pada saat itu di mana semua orang saling menghormati, dan itu sungguh indah."
Mengejar impian Liga Premier
Wrexham saat ini berada di posisi yang menjanjikan di klasemen Championship saat mereka berupaya meraih promosi keempat berturut-turut yang luar biasa. The Red Dragons kini berada di peringkat keenam dengan 60 poin dari 37 pertandingan, dan dapat semakin memperkuat peluang promosi mereka saat menghadapi Watford pada hari Selasa.
