Rob Mac secara mengejutkan mengungkapkan bahwa ia melakukan panggilan video kepada David Beckham dari dalam stadion saat Wrexham kalah dari Chelsea dalam laga Piala FA

Meskipun penampilan singkat Beckham menghadirkan momen yang menghibur, kenyataan di lapangan adalah pertarungan sengit yang membuat Wrexham sempat memimpin dua kali sebelum akhirnya kalah 4-2 pada babak perpanjangan waktu. Meski kalah, Reynolds tetap terkesan dengan usaha timnya saat menghadapi lawan-lawan elit.

"Itu adalah momen yang sangat, sangat besar, menurut saya, bagi kita semua," kata Reynolds. "Dan fakta bahwa kami berhasil membawa Chelsea ke babak perpanjangan waktu, mereka membutuhkan waktu tambahan, kartu merah, dan enam pergantian pemain untuk mengalahkan kami, adalah perasaan yang menurut saya tidak bisa… kata-kata terlalu kaku untuk menggambarkan perasaan itu bagi komunitas ini, kota ini, dan stadion ini.

"Sejarah ditulis oleh para pemenang, tapi kadang-kadang, sesekali, sang pecundang keluar dari stadion sebagai pemenang. Dan saya merasa klub ini, kota ini, tim ini, semua orang berada dalam momen itu bersama-sama, dan mereka merasa itu adalah kemenangan. Hanya kemenangan besar yang tak terbantahkan untuk memiliki pertandingan seperti itu dengan tingkat ketegangan seperti itu. Para pemain Chelsea datang ke sini dengan kelas yang luar biasa. Kami berbaur di lapangan setelahnya, dan hanya berbincang-bincang, dan entah mengapa, rasanya seperti kemanusiaan yang sejati pada saat itu di mana semua orang saling menghormati, dan itu sungguh indah."