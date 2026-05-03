Rob Mac merasa 'bangga' pada Wrexham meski harus menelan kekecewaan di babak play-off, sementara Red Dragons membantah prediksi degradasi pramusim yang 'konyol'
Wrexham diprediksi akan terdegradasi
Perjalanan luar biasa Wrexham menembus piramida sepak bola Inggris mengalami hambatan langka pada Sabtu lalu, saat hasil imbang 2-2 melawan Middlesbrough membuat mereka gagal lolos ke babak play-off Championship. Hasil tersebut, ditambah dengan kemenangan Hull City atas Norwich, membuat Red Dragons tertahan di peringkat ketujuh — hanya selisih satu peringkat yang menyakitkan dari kesempatan untuk memperebutkan tempat di Liga Premier. Meskipun suasana di Racecourse Ground tentu saja suram, Rob Mac memanfaatkan kesempatan ini untuk merefleksikan perjalanan klub yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memasuki musim ini, banyak pakar berpendapat bahwa lompatan ke Championship mungkin terlalu berat bagi tim asal Wales ini, dengan beberapa prediksi pramusim menunjukkan bahwa mereka akan berjuang menghindari degradasi di bagian bawah klasemen — bahkan ada yang berani mengatakan bahwa degradasi akan menjadi hal yang "lucu".
Membuktikan bahwa para skeptis salah
Sebaliknya, pasukan Phil Parkinson justru menghabiskan sebagian besar musim ini dengan menantang tim-tim papan atas yang sudah mapan di divisi tersebut. Rob Mac mengaku bangga dengan tim ini dan senang dengan perjalanan Wrexham sepanjang musim ini. Melalui akun Instagram-nya, Rob Mac mengatakan: "Sangat bangga dengan tim ini dan merasa terhormat bisa mencapai sejauh ini, posisi tertinggi kami di liga sepanjang sejarah klub. Phil mengatakannya dengan tepat menjelang pertandingan ini, ‘kebersamaan ini telah membawa kami jauh.’ Ayo, Wrexham!"
Parkinson menjanjikan kembalinya yang lebih kuat
Manajer Phil Parkinson pun bersikap sama-sama bijaksana menanggapi kegagalan tersebut, dengan menekankan bahwa skuadnya telah melampaui ekspektasi pada musim pertama mereka kembali ke divisi dua setelah 43 tahun. The Red Dragons menunjukkan semangat juang yang luar biasa dalam laga penutup melawan Boro, dengan gol-gol dari Josh Windass dan Sam Smith memastikan mereka tersingkir dengan penuh perjuangan di Racecourse Ground. Parkinson yakin bahwa kelompok pemain saat ini baru saja memulai perjalanan mereka di level ini.
“Mengenai apa yang telah diberikan para pemain kepada kami sebagai sebuah tim, saya rasa kami tidak bisa meminta lebih dari ini,” jelas Parkinson. “Saya yakin skuad ini, dalam kondisi saat ini, dengan menjalani pramusim bersama, akan menjadi lebih kuat lagi tahun depan. Tentu saja kami akan selalu berusaha untuk memperkuat tim agar memiliki peluang yang lebih baik, tetapi kami akan beristirahat sejenak sekarang dan kembali lagi untuk berjuang.”
Memandang ke masa depan dan Musim 5
Musim 2025-26 akan segera disaksikan oleh penonton di seluruh dunia, karena perjalanan klub ini telah didokumentasikan dalam serial pemenang beberapa penghargaan Emmy, "Welcome to Wrexham." Musim kelima serial ini akan mengisahkan proses perekrutan pemain pada musim panas serta upaya klub untuk lolos ke Liga Premier musim ini. Dengan pembangunan tribun Kop yang baru dan peningkatan fasilitas akademi yang sedang berlangsung, para pemilik klub yakin bahwa fondasi untuk kesuksesan berkelanjutan kini telah tertanam kokoh.
Parkinson, yang telah berperan penting dalam promosi beruntun klub, tetap fokus pada visi jangka panjang. “Saya pikir bagi para pendukung kami, ada banyak hal yang bisa membuat mereka optimis tentang masa depan klub sepak bola ini. Tribun (Kop) baru, akademi, semuanya baru saja dimulai,” tambahnya.