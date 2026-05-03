Rob Mac merasa 'bangga' pada Wrexham meski harus menelan kekecewaan di babak play-off, sementara Red Dragons membantah prediksi degradasi pramusim yang 'konyol'

Manajer Phil Parkinson pun bersikap sama-sama bijaksana menanggapi kegagalan tersebut, dengan menekankan bahwa skuadnya telah melampaui ekspektasi pada musim pertama mereka kembali ke divisi dua setelah 43 tahun. The Red Dragons menunjukkan semangat juang yang luar biasa dalam laga penutup melawan Boro, dengan gol-gol dari Josh Windass dan Sam Smith memastikan mereka tersingkir dengan penuh perjuangan di Racecourse Ground. Parkinson yakin bahwa kelompok pemain saat ini baru saja memulai perjalanan mereka di level ini.

“Mengenai apa yang telah diberikan para pemain kepada kami sebagai sebuah tim, saya rasa kami tidak bisa meminta lebih dari ini,” jelas Parkinson. “Saya yakin skuad ini, dalam kondisi saat ini, dengan menjalani pramusim bersama, akan menjadi lebih kuat lagi tahun depan. Tentu saja kami akan selalu berusaha untuk memperkuat tim agar memiliki peluang yang lebih baik, tetapi kami akan beristirahat sejenak sekarang dan kembali lagi untuk berjuang.”