Rob Mac membeberkan catatan lucu berbau porno yang ia tempelkan di dalam stadion Wrexham untuk memastikan dirinya tidak melanggar 'aturan' siaran langsung saat tampil di Sky Sports
Aturan ketat untuk stan
Saat membagikan foto tersebut di media sosial, sang pencipta serial *It’s Always Sunny in Philadelphia* menegaskan bahwa menjaga agar siaran tetap sopan adalah tujuan utamanya malam itu. Mac memberi keterangan pada postingan tersebut dengan menulis: "Hanya ada satu aturan malam ini", disertai foto dirinya yang menunjuk ke sebuah papan bertuliskan "Jangan katakan f*ck". Ini adalah tindakan pencegahan yang diperlukan bagi pasangan yang terkenal dengan bahasa kasar mereka dalam dokumenter Welcome to Wrexham, terutama mengingat suasana yang sangat panas dalam pertandingan penting Championship ini.
Para pemilik klub jelas merasakan tekanan dari tugas baru ini, dan mereka mengaku "ketakutan" saat wawancara prapertandingan. Meskipun sudah terkenal di seluruh dunia, mereka mengaku bahwa siaran langsung olahraga adalah hal yang sama sekali berbeda.
Tanggapan yang beragam dari para penggemar
Segmen "Live from Wrexham with Rob & Ryan", yang dipandu oleh David Prutton, menawarkan pengalaman unik dan tanpa naskah kepada para penggemar sebagai pelengkap liputan tradisional. Reaksi di media sosial sebagian besar positif, dengan banyak pendukung yang menganggap perubahan suasana ini sebagai angin segar.
Namun, tidak semua orang terkesan dengan siaran eksperimental ini, dengan beberapa kritikus menyarankan bahwa komentar sebaiknya diserahkan kepada para profesional. Seorang penonton yang kecewa berargumen bahwa pasangan tersebut sebaiknya dijauhkan "sejauh mungkin dari komentar," sambil menyesalkan bahwa ketenaran telah membuka pintu yang orang lain telah bertahun-tahun berusaha untuk membukanya. Terlepas dari keributan tersebut, siaran ini berhasil menangkap beberapa momen penting, termasuk kegembiraan para pemilik klub saat Nathan Broadhead mencetak gol pembuka untuk tim tuan rumah.
Merenungkan perjalanan selama lima tahun
Penampilan ini menjadi perayaan lima tahun sejak keduanya menyelesaikan pembelian klub tersebut pada awal 2021. Sejak saat itu, mereka telah memimpin klub ini melalui kenaikan spektakuler di kasta-kasta sepak bola Inggris, meraih tiga promosi berturut-turut hingga mencapai Championship. Pendekatan langsung mereka bahkan meluas ke bursa transfer di masa lalu, dengan manajer Phil Parkinson sebelumnya mengungkapkan bahwa mereka secara pribadi berbicara dengan target-target utama seperti Paul Mullin dan Elliot Lee untuk menyampaikan visi ambisius klub selama masa mereka di National League.
Klub ini telah menempuh perjalanan panjang sejak awal pengambilalihan ketika pemilik klub dilaporkan harus dijelaskan aturan offside oleh David Beckham. Meskipun mereka mungkin masih mempelajari seluk-beluk taktis, komitmen mereka terhadap Red Dragons tidak diragukan lagi.
Promosi tetap menjadi tujuan utama
Meskipun debut mereka sebagai komentator sangat menghibur, fokus tetap tertuju pada lapangan saat Wrexham mengejar tempat bersejarah di Liga Premier. Kemenangan 2-0 atas Swansea membantu mengokohkan posisi mereka di zona play-off, sehingga mimpi promosi keempat berturut-turut tetap hidup. Dengan hanya tersisa beberapa pertandingan di musim ini, taruhannya semakin tinggi bagi tim asuhan Parkinson saat mereka berupaya melanjutkan perjalanan ajaib mereka.
Wrexham akan kembali beraksi pada 17 Maret saat mereka bertandang ke markas Watford, dengan tujuan memanfaatkan momentum yang mereka kumpulkan selama pertandingan Jumat malam yang spektakuler di bawah sorotan lampu. Bagi Reynolds dan Mac, sesi komentar ini menjadi bab baru dalam kisah luar biasa mereka, membuktikan bahwa baik mereka berada di tribun VIP maupun di ruang media, mereka tetap menjadi pemilik klub yang paling banyak dibicarakan di dunia sepak bola. The Red Dragons kini berada di peringkat keenam klasemen, dalam posisi yang sempurna untuk melakukan dorongan terakhir menuju kasta tertinggi.
