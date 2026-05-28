Rob Mac dan Ryan Reynolds membimbing para pemain Wrexham menuju ketenaran global, sementara para pemilik bersama tersebut menegaskan bahwa mereka "sama sekali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan sepak bola" di klub Championship tersebut

Meskipun selalu menjadi sorotan media dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan klub, Mac dan Reynolds tetap teguh pada komitmen mereka untuk tidak ikut campur dalam urusan tim. Keduanya secara konsisten menekankan bahwa mereka "sama sekali tidak mengambil keputusan sepak bola," dan sepenuhnya mempercayakan manajer Phil Parkinson serta staf perekrutan untuk menangani aspek teknis operasional klub. Batasan ini memungkinkan Parkinson untuk membangun lingkungan profesional di STōK Cae Ras, bebas dari campur tangan yang sering terlihat di klub-klub olahraga milik selebriti lainnya.

Keberhasilan kemitraan ini terlihat jelas pada musim lalu ketika Wrexham, dalam kampanye pertama mereka di divisi dua selama 43 tahun, finis di peringkat ketujuh klasemen - hanya terpaut dua poin dari enam besar.

“Saya menyukainya,” kata Mac kepada The Athletic. “Saya sangat antusias. Saya pasti berusaha memberi Phil ruang. Seperti yang kami lakukan sepanjang musim. Kami tidak mengambil keputusan sepak bola sama sekali, seperti yang Anda tahu. Kami hanya menjauh dari urusan itu.

“Setiap kali saya berbicara dengan Phil, bahkan selama musim berlangsung, biasanya hanya urusan pribadi. Menanyakan kabarnya dan melihat apakah dia membutuhkan bantuan atau dukungan untuk berbicara dengan para pemain.”