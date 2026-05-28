Rob Mac dan Ryan Reynolds membimbing para pemain Wrexham menuju ketenaran global, sementara para pemilik bersama tersebut menegaskan bahwa mereka "sama sekali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan sepak bola" di klub Championship tersebut
Mac & Reynolds menjaga jarak profesional
Meskipun selalu menjadi sorotan media dan memiliki ikatan emosional yang kuat dengan klub, Mac dan Reynolds tetap teguh pada komitmen mereka untuk tidak ikut campur dalam urusan tim. Keduanya secara konsisten menekankan bahwa mereka "sama sekali tidak mengambil keputusan sepak bola," dan sepenuhnya mempercayakan manajer Phil Parkinson serta staf perekrutan untuk menangani aspek teknis operasional klub. Batasan ini memungkinkan Parkinson untuk membangun lingkungan profesional di STōK Cae Ras, bebas dari campur tangan yang sering terlihat di klub-klub olahraga milik selebriti lainnya.
Keberhasilan kemitraan ini terlihat jelas pada musim lalu ketika Wrexham, dalam kampanye pertama mereka di divisi dua selama 43 tahun, finis di peringkat ketujuh klasemen - hanya terpaut dua poin dari enam besar.
“Saya menyukainya,” kata Mac kepada The Athletic. “Saya sangat antusias. Saya pasti berusaha memberi Phil ruang. Seperti yang kami lakukan sepanjang musim. Kami tidak mengambil keputusan sepak bola sama sekali, seperti yang Anda tahu. Kami hanya menjauh dari urusan itu.
“Setiap kali saya berbicara dengan Phil, bahkan selama musim berlangsung, biasanya hanya urusan pribadi. Menanyakan kabarnya dan melihat apakah dia membutuhkan bantuan atau dukungan untuk berbicara dengan para pemain.”
Mengatasi silau sorotan lampu panggung
Kesuksesan serial dokumenter Disney+ 'Welcome to Wrexham' telah mengubah para pemain lokal menjadi selebriti internasional. Tingkat ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para pemain di liga-liga bawah sepak bola Inggris ini menghadirkan tantangan-tantangan unik, yang menurut para pemilik bersama, mereka memiliki kualifikasi khusus untuk membantu mengatasinya berkat latar belakang mereka di industri hiburan.
Reynolds dan Mac telah mengambil inisiatif untuk membimbing skuad melewati rintangan-rintangan dalam kehidupan publik. Mereka memahami bahwa bagi banyak pemain, transisi dari kehidupan tenang sebagai pemain profesional di liga bawah menjadi figur global bisa terasa mengejutkan.
"Sekali lagi, seperti yang Anda tahu, kami sering berbicara dengan para pemain, tetapi itu tidak pernah tentang taktik, sepak bola, atau hal-hal semacam itu," tambah Mac.
"Mereka adalah pemuda yang hidup di bawah sorotan. Kami terbiasa dengan itu, meskipun kami sudah tua sekarang. Dulu kami seusia mereka, jadi tahu bagaimana rasanya hidup seperti itu. Terkadang kami bisa membantu dalam hal itu."
Menghadapi ekspektasi di ajang Championship
Seiring Wrexham beradaptasi dengan kehidupan di Championship, tekanan untuk mempertahankan laju kemajuan mereka kini semakin tinggi. Para pemilik klub menyadari bahwa persaingan di divisi kedua jauh lebih ketat, di mana mereka harus berhadapan dengan klub-klub bersejarah yang memiliki anggaran besar, namun mereka tetap berkomitmen pada model pertumbuhan berkelanjutan yang telah mereka terapkan sejak pengambilalihan pada tahun 2021. Fokus utama tetap pada pembangunan klub yang mampu bertahan di level tertinggi tanpa kehilangan jati dirinya.
“Saya tidak melihat kami akan bertengkar. Kami baru saja berbicara kemarin tentang musim panas dan musim depan. Kami saling berkirim pesan empat kali sehari dan berbicara sekali seminggu,” kata Mac.
“Kami menyadari bahwa selama enam tahun (sejak bergabung untuk mencoba membeli Wrexham), kami hanya sekali tidak sepakat. Bukan perselisihan besar. Kami mendengarkan penasihat kami dan jawabannya cukup jelas.”
Menyambut Piala Dunia dengan antusias
Piala Dunia 2026 akan digelar musim panas ini di negara-negara Mac (AS) dan Reynolds (Kanada). Mac sangat menantikan turnamen ini dan berencana menonton beberapa pertandingan di dekat rumahnya di Los Angeles.
“Turnamen terbesar di dunia,” kata Rob Mac. “Anda bisa merasakan perbedaan di AS tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebagian besar hal itu disebabkan oleh penyelenggaraan turnamen di Amerika Utara. Dan sebagian besar hal itu berkaitan dengan eksposur yang diperoleh sepak bola global, hanya dalam empat tahun terakhir — apalagi delapan tahun terakhir. Ini adalah masa yang sangat menggembirakan bagi olahraga ini di negara ini.”