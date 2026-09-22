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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

RMC Sport - Mengapa Thuram tidak dipanggil Prancis asuhan Zidane: ada dua masalah yang juga harus diselesaikan bersama Inter

Inter
M. Thuram
France

Di Prancis mereka yakin: Thuram tidak menduga Zidane tidak dipanggil, tetapi ada dua alasan di balik keputusan itu

Setelah kekecewaan finis di posisi ke-4 pada Piala Dunia terakhir ditutup, usai berangkat sebagai favorit untuk meraih kemenangan akhir, Prancis berpisah dengan Didier Deschamps dan secara resmi memulai lagi dengan era baru di bawah Zinedine Zidane.

Pilihan-pilihan awal yang dibuat dalam daftar panggilan baru untuk jeda panjang ini sudah memicu perdebatan mengingat adanya perpecahan yang jelas dengan era sebelumnya. Dan di antara nama-nama yang dicoret, termasuk yang tak terduga, ada juga penyerang InterMarcus Thuram.

  • Pencoretan tak terduga

    Menurut laporan RMC Sport di Prancis, pencoretan "Tikus" juga tidak terduga, terutama bagi sang pemain, yang tidak menyangka dirinya tidak masuk dalam kelompok yang sudah lama menjadi bagiannya.

    Keputusan yang berbeda dibandingkan misalnya dengan Saliba dan Tchouamenì, yang pertama cedera dan yang kedua jauh dari performa terbaik bersama Real Madrid, mengingat penyerang Inter itu sepenuhnya fit dan siap dimainkan.

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  • Dua masalah, satu juga untuk Inter

    Masih menurut portal Prancis tersebut, alasan di balik pilihan Zidane sebenarnya ada dua. Pertama, seperti sudah disebutkan, ada keinginan untuk mengubah sesuatu dibanding daftar panggilan Deschamps, pelatih tim nasional yang selama ini sangat memercayai Thuram.

    Lalu ada masalah yang, sebenarnya, juga menyangkut Inter karena Zidane menilai Thuram terlalu naik-turun di depan gawang, dengan periode ketajaman besar yang diselingi fase-fase minim kilau, sampai-sampai di tim nasional ia memiliki rata-rata 3 gol dalam 32 penampilan.

    Dan hari ini, di Ligue 1, Esteban Lepaul dari Rennes sedang berkembang (3 gol dalam 5 pertandingan) dan bukan kebetulan dipanggil menggantikannya ke Clairefontain.



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