Setelah kekecewaan finis di posisi ke-4 pada Piala Dunia terakhir ditutup, usai berangkat sebagai favorit untuk meraih kemenangan akhir, Prancis berpisah dengan Didier Deschamps dan secara resmi memulai lagi dengan era baru di bawah Zinedine Zidane.

Pilihan-pilihan awal yang dibuat dalam daftar panggilan baru untuk jeda panjang ini sudah memicu perdebatan mengingat adanya perpecahan yang jelas dengan era sebelumnya. Dan di antara nama-nama yang dicoret, termasuk yang tak terduga, ada juga penyerang InterMarcus Thuram.