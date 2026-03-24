Kylian Mbappé menjadi sorotan dalam kontroversi yang cukup unik yang melibatkan Paris dan Madrid: setelah menggantikan Valverde dalam derby melawan Atlético dan menampilkan performa yang sangat mengecewakan, mantan bintang PSG ini menuai berbagai kritik. "Rasanya seperti bermain dengan sembilan orang, tanpa Valverde dan tanpa Mbappé", "Hilang", "Hanya berjalan-jalan di lapangan", adalah beberapa judul berita dari Chiringuito, AS, dan Marca.

Namun, penampilannya di lapangan hanyalah sebagian dari inti permasalahan. RMC Sport merilis berita yang akan memicu perdebatan. Menurut stasiun televisi Prancis tersebut, Mbappé dilaporkan marah kepada staf medis Real Madrid akibat kesalahan besar dalam penilaian masalah lututnya.