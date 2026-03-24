RMC - Mbappé "marah besar" kepada tim medis Real Madrid: mereka diduga memeriksa lutut yang salah. Ia berkata: "Banyak kebohongan yang diucapkan"

Keributan besar meletus antara Prancis dan Spanyol terkait bintang Real Madrid

Kylian Mbappé menjadi sorotan dalam kontroversi yang cukup unik yang melibatkan Paris dan Madrid: setelah menggantikan Valverde dalam derby melawan Atlético dan menampilkan performa yang sangat mengecewakan, mantan bintang PSG ini menuai berbagai kritik. "Rasanya seperti bermain dengan sembilan orang, tanpa Valverde dan tanpa Mbappé", "Hilang", "Hanya berjalan-jalan di lapangan", adalah beberapa judul berita dari Chiringuito, AS, dan Marca.

Namun, penampilannya di lapangan hanyalah sebagian dari inti permasalahan. RMC Sport merilis berita yang akan memicu perdebatan. Menurut stasiun televisi Prancis tersebut, Mbappé dilaporkan marah kepada staf medis Real Madrid akibat kesalahan besar dalam penilaian masalah lututnya.

  • KESALAHAN YANG AKAN SANGAT BERAT

    Daniel Riolo, jurnalis yang menulis laporan eksklusif tersebut, menegaskan bahwa Real Madrid telah memeriksa lutut Mbappé, menyatakan kondisinya sehat, dan mengembalikannya ke dalam skuad yang dipimpin pelatih Alvaro Arbeloa.

    Namun, terdapat kesalahan besar: para dokter tim putih tersebut diduga memeriksa lutut yang salah, yaitu lutut kanan, padahal yang bermasalah adalah lutut kiri, sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan lanjutan di Paris. Hal ini dapat menjelaskan banyaknya pemecatan di jajaran medis tim Merengues.

  • MBAPPE BERBICARA

    Kemudian Mbappé sendiri yang memberikan penjelasannya saat menjadi tamu dalam sebuah acara di Paris:

    “Lutut saya baik-baik saja, jauh lebih baik. Saya tidak tahu mengapa saya merasa sakit, saya beruntung mendapatkan diagnosis yang tepat saat datang ke sini. Kondisinya membaik dengan cukup baik, meskipun saya tahu ada banyak spekulasi dan hal-hal yang tidak benar telah diungkapkan. Itulah kehidupan seorang atlet tingkat tinggi; kami terbiasa dengan fakta bahwa orang-orang mengatakan hal-hal tanpa memverifikasinya atau tanpa dasar fakta yang jelas”.

  • MUSIM MBAPPE'

    Musim Mbappé sejauh ini tetap berada di level tertinggi: 23 gol dan 4 assist dalam 24 pertandingan liga, 9 gol dan 1 assist dalam 13 pertandingan Liga Champions, 2 gol dalam 1 pertandingan Piala Super, serta 0 gol dalam 1 pertandingan Copa del Rey. Totalnya? 38 gol dalam 35 pertandingan secara keseluruhan, ditambah 6 assist.

