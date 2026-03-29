Goal.com
Live
Roberto Baggio

Diterjemahkan oleh

Rizzoli bercerita: "Pada pertandingan Serie A kedua saya, Baggio menyuruh saya untuk menemuinya jika ada yang membuat masalah bagi saya"

Sebuah kisah lucu yang diceritakan oleh mantan wasit

Nicola Rizzoli, mantan wasit yang memimpin final Piala Dunia 2014 dan kini menjabat sebagai kepala departemen wasit CONCACAF, berbicara dalam acara Campus Talk:

"Saat masih menjadi wasit muda, saya yakin bahwa dialog itu penting, bahwa tidak boleh ada penghalang antara pemain dan wasit seperti dulu, ketika wasit adalah sosok yang begitu penting dan berwibawa sehingga Anda bahkan tidak berani berbicara dengannya. Saya selalu berpikir bahwa jika dialog membantu saya mengarahkan para pemain ke arah yang saya inginkan, yaitu menghormati permainan dan peraturan, itu adalah hal yang penting".


"Saya membutuhkannya untuk mencoba saling memahami, baik dalam situasi baik maupun buruk. Tanpa filter. Tanpa rasa takut untuk mengakui 'saya salah' bahkan setelah mengambil keputusan yang keliru, akibat interpretasi yang keliru. "Seringkali saya katakan kepada para pemain: saya melihatnya seperti ini, tapi mungkin saya salah. Dan hal ini sangat membantu mereka untuk percaya pada saya. Lagipula, saya adalah manusia, tidak mungkin tidak pernah salah… dan saya telah membuat kesalahan besar dalam karier saya. Namun, saya memiliki pemain yang, meskipun ada kesalahan besar, menerimanya justru karena hubungan yang telah terjalin seiring waktu."

  • Kisah Bersama Baggio

    Untuk mendukung pendapat ini, Rizzoli menceritakan apa yang terjadi dalam pertandingan Lazio melawan Brescia pada tahun 2001, yang merupakan pertandingan Serie A keduanya sebagai wasit: “Yang terbaik adalah Roberto Baggio, tidak hanya dari segi teknis tetapi terutama dari segi kemanusiaan. Dia adalah sosok yang sangat terhormat. Saat itu saya memimpin pertandingan Serie A kedua saya di Stadion Olimpico, Roma, untuk laga Lazio melawan Brescia. Bagi seorang pemuda berusia 29 tahun, pertandingan itu berpotensi menjadi sulit, namun sebenarnya saya merasa baik-baik saja. Anda mengira Lazio akan menang 2-0, 3-0, namun setelah 4 menit Di Biagio mencetak gol dan Brescia unggul. Pertandingan berubah dan terjadi ketegangan… antara babak pertama dan kedua, saat kami kembali ke lapangan, Baggio mendekati saya."

    "Dia tidak mengenal saya, tidak tahu siapa saya, tapi Baggio berkata kepada saya: 'Kamu wasitnya bagus sekali, kami tidak akan menyulitkanmu. Jadi, jika ada pemain dari timku yang mencoba menyulitkanmu, beri tahu saya, saya yang akan urus.' Dia juga menunjukkan kesediaannya untuk membiarkanmu bekerja dengan baik, meskipun saya hanyalah seorang pemuda yang tidak dikenal siapa pun. Kejadian-kejadian seperti ini membuatmu memahami level para atlet. Bayangkan: Roberto Baggio menatapmu dan tidak hanya menenangkanmu, tapi bahkan berkata bahwa kamu sedang memimpin pertandingan dengan baik."

    • Iklan
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR