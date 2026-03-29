Rizzoli bercerita: "Pada pertandingan Serie A kedua saya, Baggio menyuruh saya untuk menemuinya jika ada yang membuat masalah bagi saya"

Nicola Rizzoli, mantan wasit yang memimpin final Piala Dunia 2014 dan kini menjabat sebagai kepala departemen wasit CONCACAF, berbicara dalam acara Campus Talk:

"Saat masih menjadi wasit muda, saya yakin bahwa dialog itu penting, bahwa tidak boleh ada penghalang antara pemain dan wasit seperti dulu, ketika wasit adalah sosok yang begitu penting dan berwibawa sehingga Anda bahkan tidak berani berbicara dengannya. Saya selalu berpikir bahwa jika dialog membantu saya mengarahkan para pemain ke arah yang saya inginkan, yaitu menghormati permainan dan peraturan, itu adalah hal yang penting".





"Saya membutuhkannya untuk mencoba saling memahami, baik dalam situasi baik maupun buruk. Tanpa filter. Tanpa rasa takut untuk mengakui 'saya salah' bahkan setelah mengambil keputusan yang keliru, akibat interpretasi yang keliru. "Seringkali saya katakan kepada para pemain: saya melihatnya seperti ini, tapi mungkin saya salah. Dan hal ini sangat membantu mereka untuk percaya pada saya. Lagipula, saya adalah manusia, tidak mungkin tidak pernah salah… dan saya telah membuat kesalahan besar dalam karier saya. Namun, saya memiliki pemain yang, meskipun ada kesalahan besar, menerimanya justru karena hubungan yang telah terjalin seiring waktu."