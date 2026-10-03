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Riyad Mahrez menemukan klub baru! Mantan bintang Manchester City itu siap membuat langkah mengejutkan ke Qatar setelah hengkang dari Al-Ahli
Winger Aljazair resmi pindah ke Qatar
Mantan bintang Manchester City itu pada prinsipnya telah menyepakati syarat untuk bergabung dengan klub Qatar Stars League, Al-Shamal, dengan kontrak awal berdurasi satu tahun yang mencakup opsi perpanjangan untuk satu musim tambahan. Kepindahan yang segera terwujud ini pertama kali diungkap outlet Aljazair DZfootsebelum kemudian dikonfirmasi oleh platform Qatar Winwin. Pemain berusia 35 tahun itu dijadwalkan terbang ke Qatar pada awal pekan depan untuk menuntaskan tes medisnya sebelum merampungkan dokumen resmi.
- Anadolu Agency
Winger memprioritaskan ambisi elite di level kontinental
Seperti dilaporkan oleh Winwin, Mahrez memilih proposal Al-Shamal di tengah minat kuat dari klub-klub Inggris, tim-tim MLS, dan rival di liga lokal. Jaminan peran sentral di laga-laga domestik dan AFC Champions League Elite dengan cepat membuat keputusan condong ke arah mereka. Ambisi untuk mendominasi sepak bola kontinental terbukti terlalu menggoda, sehingga sang winger menolak pendekatan dari para rival.
Reuni sensasional memanaskan ambisi meraih trofi
Kepindahan ke Al-Shamal menandai babak berikutnya dalam karier Mahrez setelah mengakhiri tugas internasionalnya bersama Aljazair usai Piala Dunia 2026. Di klub barunya, winger itu akan kembali berduet dengan partner penyerang tim nasionalnya dalam waktu lama, Baghdad Bounedjah, untuk membentuk duet serang yang mematikan.
Mahrez datang dengan rekam jejak yang sempurna, setelah mencatatkan 37 gol dan 46 assist dalam 122 penampilan untuk Al-Ahli sambil meraih dua gelar Liga Champions AFC secara beruntun dan satu Piala Super Saudi.
- Getty Images Sport
Veteran bersiap untuk beradaptasi dengan cepat
Mahrez, yang menjaga ketajamannya di Dubai bersama pelatih kebugaran pribadi, akan menjalani tes medis pada Senin atau Selasa sebelum diperkenalkan secara resmi. Kedatangannya diharapkan bisa langsung memberi dorongan di lini serang saat Al-Shamal bersiap menyeimbangkan perburuan gelar domestik yang ketat dengan kampanye kontinental mereka. Segudang pengalaman elite sang veteran diyakini akan menjadi faktor penting untuk membawa runner-up musim lalu itu melangkah lebih jauh di kompetisi utama sepak bola Asia.
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