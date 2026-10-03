Kepindahan ke Al-Shamal menandai babak berikutnya dalam karier Mahrez setelah mengakhiri tugas internasionalnya bersama Aljazair usai Piala Dunia 2026. Di klub barunya, winger itu akan kembali berduet dengan partner penyerang tim nasionalnya dalam waktu lama, Baghdad Bounedjah, untuk membentuk duet serang yang mematikan.

Mahrez datang dengan rekam jejak yang sempurna, setelah mencatatkan 37 gol dan 46 assist dalam 122 penampilan untuk Al-Ahli sambil meraih dua gelar Liga Champions AFC secara beruntun dan satu Piala Super Saudi.