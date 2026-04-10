Riyad Mahrez kembali ke Eropa? Mantan bintang Man City sedang dalam tahap akhir pembicaraan transfer untuk meninggalkan Al-Ahli
Pembicaraan lanjutan dengan Fenerbahçe
Media Turki melaporkan pada Kamis bahwa Fenerbahce sedang menyelesaikan kesepakatan besar untuk memboyong Mahrez dari Jeddah. Menurut jaringan televisi Turki A Spor, pembicaraan langsung sedang berlangsung antara sang pemain dan klub raksasa Istanbul tersebut untuk menyepakati persyaratan kontrak pribadi terkait kepindahannya ke Super Lig musim depan.
Perkembangan yang cepat ini menunjukkan bahwa klub Turki yang ambisius tersebut bertekad memanfaatkan keinginan Mahrez untuk mencari tantangan baru di Eropa. Laporan menunjukkan bahwa beberapa hari ke depan akan menjadi penentu dalam menentukan masa depan salah satu rekrutan paling menonjol di Liga Pro Saudi.
Tantangan terakhir di Eropa
Meskipun menjadi pilar utama dalam skema taktis manajer Matthias Jaissle, Mahrez yang berusia 35 tahun dilaporkan berencana untuk kembali ke benua tempat ia meraih ketenaran global. Menurut surat kabar Turki Sabah, Fenerbahçe memandang Mahrez sebagai peningkatan ideal untuk posisi sayap mereka, setelah menilai bahwa opsi yang ada saat ini - Kerem Akturkoglu, Nene, Anthony Musaba, dan Oguz Aydın - tidak memenuhi ambisi jangka panjang klub.
Meskipun Mahrez terikat kontrak dengan Al-Raqi hingga 2027, ia dilaporkan mengikuti jejak N'Golo Kante, yang baru-baru ini pindah dari liga Saudi ke Turki. Mahrez dikabarkan memprioritaskan kembalinya ke lingkungan kompetitif Eropa sebelum akhirnya pensiun.
Dampak terhadap ambisi Al-Ahli
Mahrez tetap menjadi aset yang tak tergantikan bagi Al-Ahli, yang secara rutin tampil di kompetisi domestik maupun kontinental. Kemungkinan kepergiannya akan memaksa klub asal Jeddah ini untuk terjun ke bursa transfer guna menggantikan kontribusi serangan yang signifikan serta kepemimpinan yang telah ia berikan sejak kedatangannya.
Waktu munculnya rumor ini menambah kompleksitas bagi Al-Ahli, saat tim bersiap menghadapi laga krusial Liga Champions AFC Elite melawan Al-Duhail dari Qatar di Stadion Al-Inma. Tekanan kini ada pada kapten asal Aljazair ini untuk tetap fokus di lapangan meskipun desas-desus transfer semakin menguat.
Perubahan lanskap
Dengan mengincar Mahrez, Fenerbahce berupaya mengembalikan prestise mereka di kancah domestik dan Eropa dengan merekrut pemain yang telah terbukti berpengalaman di liga-liga elit Eropa. Dengan sejumlah gelar Liga Premier dan trofi Liga Champions di lemari trofinya, Mahrez dipandang sebagai "potongan yang hilang" dalam proyek klub Turki tersebut.
Jika berhasil, langkah ini tidak hanya akan menandai kembalinya Mahrez ke Eropa, tetapi juga menegaskan tren yang semakin berkembang di mana para bintang kembali ke liga-liga Eropa setelah menjalani masa bermain di Timur Tengah.