Riyad Mahrez kembali ke Eropa? Mantan bintang Man City sedang dalam tahap akhir pembicaraan transfer untuk meninggalkan Al-Ahli

Media Turki melaporkan pada Kamis bahwa Fenerbahce sedang menyelesaikan kesepakatan besar untuk memboyong Mahrez dari Jeddah. Menurut jaringan televisi Turki A Spor, pembicaraan langsung sedang berlangsung antara sang pemain dan klub raksasa Istanbul tersebut untuk menyepakati persyaratan kontrak pribadi terkait kepindahannya ke Super Lig musim depan.

Perkembangan yang cepat ini menunjukkan bahwa klub Turki yang ambisius tersebut bertekad memanfaatkan keinginan Mahrez untuk mencari tantangan baru di Eropa. Laporan menunjukkan bahwa beberapa hari ke depan akan menjadi penentu dalam menentukan masa depan salah satu rekrutan paling menonjol di Liga Pro Saudi.



