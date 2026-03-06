River Plate memboikot Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) setelah klub raksasa Buenos Aires itu menyoroti aturan yang 'tidak jelas' di tengah penyelidikan penggelapan pajak

Dalam pernyataan resmi, klub raksasa Buenos Aires mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap operasional internal AFA. "Fungsi saat ini dari Komite Eksekutif tidak dilengkapi dengan jaminan prosedural yang diperlukan untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang jelas dan dapat diprediksi," jelas klub tersebut. "Institusi kami percaya bahwa pembahasan mengenai masa depan sepak bola Argentina harus dilakukan melalui prosedur yang jelas dan dapat diprediksi: dengan topik-topik yang dimasukkan ke dalam agenda jauh-jauh hari dan diajukan untuk voting oleh anggota yang berwenang. Pada banyak kesempatan, prosedur operasional yang diamati tidak mencerminkan mekanisme tersebut, mengakibatkan proses yang kurang transparan dibandingkan dengan yang biasa dilakukan oleh River Plate dalam operasional Dewan Direksinya."

River berargumen bahwa isu-isu kritis sering dibahas tanpa diajukan secara formal untuk dievaluasi atau diajukan ke pemungutan suara, praktik yang menurut mereka jauh di bawah standar profesional Dewan Direksi mereka. Akibatnya, klub menegaskan: "Sampai mekanisme yang disebutkan di atas diperbaiki, klub telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam rapat Komite Eksekutif Asosiasi Sepak Bola Argentina."