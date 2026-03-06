AFP
River Plate memboikot Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) setelah klub raksasa Buenos Aires itu menyoroti aturan yang 'tidak jelas' di tengah penyelidikan penggelapan pajak
Kepemimpinan yang terpecah-belah
Ketegangan yang telah lama berlangsung antara River Plate dan Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) mencapai titik kritis pada Kamis ketika klub yang dipimpin oleh Stefano Di Carlo mengumumkan penarikan diri mereka secara mendadak dari semua pertemuan Komite Eksekutif. Langkah ini bertepatan dengan badai hukum yang melanda AFA dan presidennya, Claudio Tapia. Pihak berwenang federal saat ini sedang menyelidiki dugaan penipuan sebesar 19,3 miliar peso (£11 juta/$14 juta) yang terkait dengan kontribusi jaminan sosial dan pemotongan pajak. Sementara klub-klub profesional lain melancarkan aksi mogok untuk memprotes penyelidikan ini, River memilih jalur perlawanan yang berbeda, menuduh AFA gagal menyediakan proses yang "jelas dan dapat diprediksi" untuk pengambilan keputusan tingkat tinggi.
Menuntut transparansi
Dalam pernyataan resmi, klub raksasa Buenos Aires mengungkapkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap operasional internal AFA. "Fungsi saat ini dari Komite Eksekutif tidak dilengkapi dengan jaminan prosedural yang diperlukan untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang jelas dan dapat diprediksi," jelas klub tersebut. "Institusi kami percaya bahwa pembahasan mengenai masa depan sepak bola Argentina harus dilakukan melalui prosedur yang jelas dan dapat diprediksi: dengan topik-topik yang dimasukkan ke dalam agenda jauh-jauh hari dan diajukan untuk voting oleh anggota yang berwenang. Pada banyak kesempatan, prosedur operasional yang diamati tidak mencerminkan mekanisme tersebut, mengakibatkan proses yang kurang transparan dibandingkan dengan yang biasa dilakukan oleh River Plate dalam operasional Dewan Direksinya."
River berargumen bahwa isu-isu kritis sering dibahas tanpa diajukan secara formal untuk dievaluasi atau diajukan ke pemungutan suara, praktik yang menurut mereka jauh di bawah standar profesional Dewan Direksi mereka. Akibatnya, klub menegaskan: "Sampai mekanisme yang disebutkan di atas diperbaiki, klub telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam rapat Komite Eksekutif Asosiasi Sepak Bola Argentina."
Perang politik dan struktur liga
Meskipun ada boikot, sikap River tetap kompleks, karena mereka terus mendukung perlawanan AFA terhadap upaya Presiden Javier Milei untuk mendirikan "Perusahaan Olahraga". Seperti Tapia, River tetap menjadi pendukung setia model asosiasi sipil nirlaba tradisional. Namun, klub ini memanfaatkan krisis ini untuk kembali menuntut pembentukan liga domestik yang lebih elit. Sejak 2013, Millonario telah mendesak agar Divisi Pertama Argentina dikurangi dari format saat ini yang membengkak menjadi 30 tim menjadi liga tradisional dengan 20 tim, karena mereka percaya struktur saat ini mereduksi kualitas kompetisi dan menghambat pertumbuhan finansial.
Konfrontasi di Buenos Aires
Masa depan sepak bola Argentina tetap diselimuti ketidakpastian seiring dengan aksi mogok klub dan penyelidikan hukum yang semakin intensif. Penolakan River Plate untuk berkoordinasi dengan Komite Eksekutif Asosiasi Sepak Bola Argentina (AFA) memberikan tekanan besar pada Tapia untuk mengubah gaya kepemimpinannya jika ia ingin mempertahankan dukungan dari klub paling sukses di negara tersebut. Bagi para pemain dan penggemar, fokus tetap pada kapan pertandingan profesional akan dilanjutkan di tengah aksi industri yang sedang berlangsung. Dengan badan pajak pemerintah, ARCA, yang tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur, AFA menghadapi dua pertempuran: pertempuran hukum untuk kelangsungan hidupnya dan pertempuran politik untuk membawa anggota terbesar mereka kembali ke meja perundingan.
